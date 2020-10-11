11 отзывов оставили туристы

Ходили с Олегом по Изумрудному каньону 25. 07. 20. Группа у нас была 12 человек, в т. ч. 10ти летний ребенок. До места старта ехали на заказанном заранее автобусе, не на обычном городском - очень правильно Олег сделал, что заказал автобус, сэкономили прилично так времени. Олег повел нас по средне сложному маршруту. У нас не было переходов вброд и подъема по отвесной скале, про который многие пишут, что он очень сложный, но зато мы успели походить по 221 объекту. Шли мы достаточно бодро, поэтому полагаю, что если идти по сложному маршруту, то на объект точно времени не останется, т. к. уезжают в любом случае в 7 вечера на последнем автобусе из Морозовки. Для меня это был второй поход с компанией "Это горы", первый раз ходила к Храму Солнца. Маршрут по каньону для меня был менее зрелищным (нет подъемов на большую высоту), но несомненно более сложным и разнообразным. Речка, которая называется Черная, вообще не черная, она реально бирюзовая то тихая, спокойная, то бурная, вся в порогах, шумная, и маршрут вдоль нее такой же разнохарактерный. Шли и по хорошим, ровным тенистым тропам, и спускались почти сидя, и карабкались местами прям на четвереньках на следующую тропу. Отдельный плюс этого похода - это рассказы Олега о тех местах, которые мы проходили. Олег прекрасный гид, столько всего знает и, главное, с удовольствием на протяжении всего похода делится своими знаниями! Когда ходили по объекту 221 казалось, что Олег мог бы уже составить его план, которого в настоящее время ни у кого нет, на столько он уверенно нас вел и столько всего о нем рассказывал:) На завтрак и обед Олег подавал нам изысканные блюда, завтрак вообще состоял из десерта, а не овсяной каши, я считаю )) В общем, оба похода, в которых я была с компанией Олега, мне очень понравились. Планирую еще сходить, может быть даже на два успею. Советы будущим путешественникам: обувь обязательно с хорошей, рифленой подошвой, лучше закрытую (я была в спорт. сандалиях, ноги все черные потом, и разные веточки могут в носок забиваться), лучше в длинных штанах/лосинах, чтобы колючие растения щиколотки не царапали, таких растений на маршруте достаточно. Воды можно не особо много брать, т. к. есть возможность из реки набрать и из источника (я пила, вроде с животом все ок, хотя обычно только бутилированную/кипяченую пью). Рекомендация организаторам: возможно, стоит сделать два маршрута по Изумрудному каньону, один - среднесложный маршрут, но с посещением объекта, второй - сложный с бродами и подъемами, но уже без объекта, чтобы идти спокойно, не бежать. Я бы еще раз по этому маршруту пошла, но теперь хочется по сложному и я готова без посещения объекта, т. к. была в нем, а если пойду, то, скорее всего, буду одна, кто предпочтет сложность посещению объекта, а если идти по сложному, то многие расстроятся, что не успели на объект.