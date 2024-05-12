1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Гостей проживающих в Лазаревском и Лоо, гид забирает за дополнительную стоимость (от 2000 руб»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 2000 руб»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Начало: Заберу из любого района, кроме Лазаревского
«Гостей проживающих в Лазаревском и Лоо, гид забирает за дополнительную стоимость (+ 2000 руб»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 2000 руб»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
- ДДарья10 мая 2024Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))
- ВВера13 февраля 2024Очень круто отдохнули, эмоции на высоте💃 Василий очень многое рассказал, познавательно и увлекательно.
- ДДмиьрий20 сентября 2023Гуляй, влюбляйся, пейЭкскурсия со Светланой пролетела как одно мгновение. Она легко общается, знает всю историю, про что не спросишь. Мы услышали и про
- ООльга23 августа 2023Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляныПрекрасная экскурсия с чудесными видами! Очень понравилось. Светлане большое спасибо за интресные рассказы и за комфортную обстановку! Будем вспоминать с удовольствием и надеждой вернуться))
- ЛЛариса15 августа 2023Спасибо за индивидуальную экскурсию компании и лично Василию! Очень индивидуальный подход, комфортное общение, знания великолепные! Только после экскурсии появилось представление о Сочи, истории, развитии, географии, расположения! Приятные впечатления от всего! Огромное спасибо!
- ЕЕлена14 августа 2023Олимпийский СочиОтличная экскурсия с эрудированным и доброжелательным экскурсоводом. Масса впечатлений. Рекомендую Светлану как отличного работника, любящего и знающего свое дело.
- ННаталья2 августа 2023Гуляй, влюбляйся, пейОтличная экскурсия, Светлана очень приятный гид! Я и дети в восторге! Спасибо большое!
- ООльга30 мая 2023Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтановПонравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!
- ВВладимир14 сентября 2021Персональная экскурсия на авто бизнес-классаДоброго времени суток всем! Эксурсия прошла на 5 баллов. Всё понравилось, всё GOOD!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии в Лоо»
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