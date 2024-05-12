Экскурсии в Лоо

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии в Лоо» в Сочи, цены от 15 575 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Гостей проживающих в Лазаревском и Лоо, гид забирает за дополнительную стоимость (от 2000 руб»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 2000 руб»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Free Way - Составь свою экскурсию сам
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Начало: Заберу из любого района, кроме Лазаревского
«Гостей проживающих в Лазаревском и Лоо, гид забирает за дополнительную стоимость (+ 2000 руб»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Незабываемая природа местных субтропиков
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 2000 руб»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!
  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Авторский тур в Мацесту
    Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))
  • В
    Вера
    13 февраля 2024
    Красная поляна - горы и море
    Очень круто отдохнули, эмоции на высоте💃 Василий очень многое рассказал, познавательно и увлекательно.
  • Д
    Дмиьрий
    20 сентября 2023
    Гуляй, влюбляйся, пей
    Экскурсия со Светланой пролетела как одно мгновение. Она легко общается, знает всю историю, про что не спросишь. Мы услышали и про
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    историю Сочи, узнали про вкусную продукцию города, и про растения края, увидели дачу Квитко - супер!!!!, увидели как растет чай, как цветет чай, и дегустация в Хоста-чае. Место волшебное. Всем советуем. Экскурсовод замечательный. В следующий раз только к Светлане.

  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
    Прекрасная экскурсия с чудесными видами! Очень понравилось. Светлане большое спасибо за интресные рассказы и за комфортную обстановку! Будем вспоминать с удовольствием и надеждой вернуться))
  • Л
    Лариса
    15 августа 2023
    Красная поляна - горы и море
    Спасибо за индивидуальную экскурсию компании и лично Василию! Очень индивидуальный подход, комфортное общение, знания великолепные! Только после экскурсии появилось представление о Сочи, истории, развитии, географии, расположения! Приятные впечатления от всего! Огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Олимпийский Сочи
    Отличная экскурсия с эрудированным и доброжелательным экскурсоводом. Масса впечатлений. Рекомендую Светлану как отличного работника, любящего и знающего свое дело.
  • Н
    Наталья
    2 августа 2023
    Гуляй, влюбляйся, пей
    Отличная экскурсия, Светлана очень приятный гид! Я и дети в восторге! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    30 мая 2023
    Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
    Понравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!
  • В
    Владимир
    14 сентября 2021
    Персональная экскурсия на авто бизнес-класса
    Доброго времени суток всем! Эксурсия прошла на 5 баллов. Всё понравилось, всё GOOD!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии в Лоо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Авторский тур в Мацесту
  2. Красная поляна - горы и море
  3. Free Way - Составь свою экскурсию сам
  4. Незабываемая природа местных субтропиков
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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии в Лоо" можно забронировать 4 экскурсии от 15 575 до 15 750 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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