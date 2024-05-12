Е Елена Авторский тур в Мацесту Отличный гид, очень культурный, тактичный. Рассказал много интересного, подстраивался под пожелания и просьбы. Великолепно провели день! Спасибо!

Д Дарья Авторский тур в Мацесту Павел прекрасный гид, отличный человек и прекрасный собеседник. Безумно понравилось все, были учтены все наши пожелания. Обязательно приедем еще и поедем только с ним теперь)))

В Вера Красная поляна - горы и море Очень круто отдохнули, эмоции на высоте💃 Василий очень многое рассказал, познавательно и увлекательно.

Д Дмиьрий Гуляй, влюбляйся, пей читать дальше историю Сочи, узнали про вкусную продукцию города, и про растения края, увидели дачу Квитко - супер!!!!, увидели как растет чай, как цветет чай, и дегустация в Хоста-чае. Место волшебное. Всем советуем. Экскурсовод замечательный. В следующий раз только к Светлане. Экскурсия со Светланой пролетела как одно мгновение. Она легко общается, знает всю историю, про что не спросишь. Мы услышали и про

О Ольга Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны Прекрасная экскурсия с чудесными видами! Очень понравилось. Светлане большое спасибо за интресные рассказы и за комфортную обстановку! Будем вспоминать с удовольствием и надеждой вернуться))

Л Лариса Красная поляна - горы и море Спасибо за индивидуальную экскурсию компании и лично Василию! Очень индивидуальный подход, комфортное общение, знания великолепные! Только после экскурсии появилось представление о Сочи, истории, развитии, географии, расположения! Приятные впечатления от всего! Огромное спасибо!

Е Елена Олимпийский Сочи Отличная экскурсия с эрудированным и доброжелательным экскурсоводом. Масса впечатлений. Рекомендую Светлану как отличного работника, любящего и знающего свое дело.

Н Наталья Гуляй, влюбляйся, пей Отличная экскурсия, Светлана очень приятный гид! Я и дети в восторге! Спасибо большое!

О Ольга Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов Понравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!