8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
13 сен в 13:00
27 сен в 13:00
58 000₽ за человека
9 дней
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Владикавказ, до 13 часов
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
129 900₽ за человека
9 дней
Восхождение на вершину Казбек с севера
Подняться на высоту 5034 м, насладиться фантастическими видами гор, а потом расслабиться в термах
Начало: Владикавказ
15 сен в 08:00
37 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Большое путешествие»
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