Большое путешествие – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» во Владикавказе, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
На автобусе
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
13 сен в 13:00
27 сен в 13:00
58 000 за человека
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
На машине
9 дней
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Владикавказ, до 13 часов
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
129 900 за человека
Восхождение на вершину Казбек с севера
Пешая
9 дней
Восхождение на вершину Казбек с севера
Подняться на высоту 5034 м, насладиться фантастическими видами гор, а потом расслабиться в термах
Начало: Владикавказ
15 сен в 08:00
37 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
  2. Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
  3. Восхождение на вершину Казбек с севера
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 129 900.
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