читать дальше

похвал. 3 часа (чуть больше) прошли на одном дыхании. Для такого времени года-очень грамотный подхрд- совмещение автобусной экскурсии и пешей прогулки. Влюбились в Выборг. Спасибо всем организаторам. Приедем еще и будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо за такую замечательную экскурсию!