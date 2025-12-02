Мои заказы

Автобусные – экскурсии в Выборге

Найдено 5 экскурсий в категории «Автобусные» в Выборге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
Расширенная обзорная экскурсия: от Выборгского замка до библиотеки Алвара Аалто
Начало: На Привокзальной площади в Выборге
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Пешая
2 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
631 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
На машине
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Начало: На привокзальной площади Выборга
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    2 декабря 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Были на экскурсии 30 ноября, понравилось все-организация-все четко по расписанию и по описанию, комфортный автобус,профессиональный водитель, экскурсовод Алла выше всяких
    похвал. 3 часа (чуть больше) прошли на одном дыхании. Для такого времени года-очень грамотный подхрд- совмещение автобусной экскурсии и пешей прогулки. Влюбились в Выборг. Спасибо всем организаторам. Приедем еще и будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо за такую замечательную экскурсию!

  • А
    Александр,
    9 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию по прекрасному городу Выборгу гиду Алле! Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия! Сразу понятно, что с нами был настоящий профессионал, которая любит свой город!
  • В
    Виктор
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Большое спасибо гиду Алле, была очень интересная экскурсия. 3 часа просто пролетели.
  • В
    Виктория
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Трикстер - это удобно и надёжно. Спасибо вам, что вы есть.
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Экскурсии очень интересная.
    Алла, гид которую заслушаться можно, очень классно рассказывает.
    Экскурсии очень интересная.
  • В
    Валентина
    2 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Спасибо за экскурсию!
    Необыкновенный город с интереснейшей историей и архитектурой. Благодарность экскурсоводу и водителю за внимательное отношение.
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Шикарно! Рекомендую! Оптимальное сочетание - походить-проехать-послушать гида-посмотреть город и окрестности!
    Насыщенно информационно, не утомительно физически, интересная и не скучная подача информации
    современным языком, не растекаясь мыслью по дереву, аккуратное и нежное управление автомобилем, чистота и комфорт в нем.
    Спасибо очень-очень понравилось!
    Удачи и процветания команде!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Автобусные»

Сколько стоит экскурсия по Выборгу в декабре 2025
Сейчас в Выборге в категории "Автобусные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1016 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
