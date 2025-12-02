Групповая
до 15 чел.
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
Расширенная обзорная экскурсия: от Выборгского замка до библиотеки Алвара Аалто
Начало: На Привокзальной площади в Выборге
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВлюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильный экотур «По следам забытой Финляндии»
Проникнуться атмосферой старинных усадеб и насладиться природой Южной Карелии
Начало: На привокзальной площади Выборга
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина2 декабря 2025Были на экскурсии 30 ноября, понравилось все-организация-все четко по расписанию и по описанию, комфортный автобус,профессиональный водитель, экскурсовод Алла выше всяких
- ААлександр,9 ноября 2025Огромное спасибо за проведенную экскурсию по прекрасному городу Выборгу гиду Алле! Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия! Сразу понятно, что с нами был настоящий профессионал, которая любит свой город!
- ВВиктор3 ноября 2025Большое спасибо гиду Алле, была очень интересная экскурсия. 3 часа просто пролетели.
- ВВиктория3 ноября 2025Трикстер - это удобно и надёжно. Спасибо вам, что вы есть.
- ААнна3 ноября 2025Экскурсии очень интересная.
Алла, гид которую заслушаться можно, очень классно рассказывает.
- ВВалентина2 ноября 2025Спасибо за экскурсию!
Необыкновенный город с интереснейшей историей и архитектурой. Благодарность экскурсоводу и водителю за внимательное отношение.
- ЕЕлена1 ноября 2025Шикарно! Рекомендую! Оптимальное сочетание - походить-проехать-послушать гида-посмотреть город и окрестности!
Насыщенно информационно, не утомительно физически, интересная и не скучная подача информации
