Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от $320 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Марафон желаний: места силы в Бангкоке
Уникальная экскурсия по местам силы Бангкока, где можно загадывать желания и участвовать в древних обрядах. Погрузитесь в магию и традиции Таиланда
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бангкока - в Аюттайю
Погрузитесь в атмосферу древнего Сиама с нашей экскурсией в Аюттайю. Вас ждут исторические храмы, местная кухня и интересные рассказы гида
Начало: На ж/д вокзале Бангкока
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
$129 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 320. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 6 ⭐ отзывов, цены от $129. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь