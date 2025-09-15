Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Бангкоке
Темные грани Бангкока
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от $320 за человека
Марафон желаний: по храмам и местам силы Бангкока
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Марафон желаний: места силы в Бангкоке
Уникальная экскурсия по местам силы Бангкока, где можно загадывать желания и участвовать в древних обрядах. Погрузитесь в магию и традиции Таиланда
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Из Бангкока - в Аюттайю
6.5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бангкока - в Аюттайю
Погрузитесь в атмосферу древнего Сиама с нашей экскурсией в Аюттайю. Вас ждут исторические храмы, местная кухня и интересные рассказы гида
Начало: На ж/д вокзале Бангкока
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
$129 за человека

Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 320. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
