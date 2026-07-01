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Билеты
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
5 июл в 17:30
€15 за билет
-
10%
Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$18
$20 за билет
Билет на борт
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера
День отдыха с шоу, музыкой, купанием и развлечениями для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
€20 за человека
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Кемера)
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Вход на шоу бесплатный, билет не потребуется»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за билет
Билеты
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends
Трансфер из Кемера на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€18 за билет
Билеты
Магия воды и света - ночное шоу The Land of Legends
Из Кемера - в мир оживших легенд
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
3 июл в 18:00
€20 за билет
Билеты
Водопад Верхний Дюден, античный Перге и вечернее шоу The Land of Legends
Чарующая природа, римское наследие и яркое представление в Анталье
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входят трансфер от/до отеля, входные билеты, шоу и страховой полис»
3 июл в 16:00
7 июл в 16:00
€56 за билет
-
23%
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Кемера)
Добраться до парка из Кемера впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
«Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
3 июл в 16:30
€17
€22 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Билеты»
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