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10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Шахрисабз и перевал Тахта-Карача: путешествие на родину Тамерлана
Начало: По договоренности
«Отправьтесь в однодневное путешествие из Самарканда в Шахрисабз — родину Тамерлана»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$140.40
$156 за всё до 3 чел.
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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз - родина Великого Тамерлана
Начало: Я встречу вас где угодно, где вы предпочитаете
«После смерти тело Джахонгира было перевезено из Самарканда в Шахрисабз, на историческую родину предков»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$80
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Начало: По договоренности
«Шахрисабз — родина Тамерлана и город династии Темуридов»
Расписание: В любой день недели в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный город Шахрисабз - родина Тамерлана
Начало: Ваш отель
«Этот город, утопающий в цветущих садах и виноградниках, является родиной великого полководца Амира Темура (Тамерлана)»
Расписание: Ежедневно, время по договорённости
$160 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки
Побывать на родине Амира Темура, рассмотреть загадочные валуны и познакомиться с жизнью кишлака
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$257
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шахрисабз - Родина Амир Темура
Начало: Ваш отель, либо по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$150 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Родина-мать зовёт!»
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