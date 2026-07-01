Экскурсии к скульптуре «Родине-Мать зовёт!» в Самарканде

Найдено 6 экскурсий в категории «Родина-мать зовёт!» в Самарканде на русском языке, цены от $80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.