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Экскурсии к скульптуре «Родине-Мать зовёт!» в Самарканде

Найдено 6 экскурсий в категории «Родина-мать зовёт!» в Самарканде на русском языке, цены от $80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Шахрисабз и перевал Тахта-Карача: путешествие на родину Тамерлана
8 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шахрисабз и перевал Тахта-Карача: путешествие на родину Тамерлана
Начало: По договоренности
«Отправьтесь в однодневное путешествие из Самарканда в Шахрисабз — родину Тамерлана»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$140.40$156 за всё до 3 чел.
Шахрисабз - родина Великого Тамерлана
7 часов
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз - родина Великого Тамерлана
Начало: Я встречу вас где угодно, где вы предпочитаете
«После смерти тело Джахонгира было перевезено из Самарканда в Шахрисабз, на историческую родину предков»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$80$100 за всё до 4 чел.
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Начало: По договоренности
«Шахрисабз — родина Тамерлана и город династии Темуридов»
Расписание: В любой день недели в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
$300 за всё до 3 чел.
Древний и живописный город Шахрисабз - родина Тамерлана
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный город Шахрисабз - родина Тамерлана
Начало: Ваш отель
«Этот город, утопающий в цветущих садах и виноградниках, является родиной великого полководца Амира Темура (Тамерлана)»
Расписание: Ежедневно, время по договорённости
$160 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки
На машине
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки
Побывать на родине Амира Темура, рассмотреть загадочные валуны и познакомиться с жизнью кишлака
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$257$270 за всё до 4 чел.
Шахрисабз - Родина Амир Темура
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шахрисабз - Родина Амир Темура
Начало: Ваш отель, либо по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
$150 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Родина-мать зовёт!»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Шахрисабз и перевал Тахта-Карача: путешествие на родину Тамерлана;
  2. Шахрисабз - родина Великого Тамерлана;
  3. 2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана;
  4. Древний и живописный город Шахрисабз - родина Тамерлана;
  5. Из Самарканда - в Шахрисабз через Долину демонов и Мираки.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Обсерватория Улугбека;
  4. Сиабский Базар;
  5. Медресе Улугбека;
  6. Некрополь Шахи Зинда;
  7. Мавзолей Гур-Эмир;
  8. Мечеть Биби-Ханым;
  9. Медресе Шердор;
  10. Родина-мать зовёт!.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Родина-мать зовёт!" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Родина-мать зовёт!», 34 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь