Индивидуальная
до 6 чел.
Небанальный Ноттинг-Хилл
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
«Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему»
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
£257 за всё до 6 чел.
Групповая
до 27 чел.
По следам рок-н-ролла - легендарная музыкальная история Лондона
Начало: Сентр-Пойнт, Лондон, ВС2Х 8ЛХ, Великобритания
«Вы узнаете, с чего начиналась история мегагрупп и почему их имена навсегда вписаны в музыкальную карту Лондона»
£27 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Любовь в большом Лондоне
Погрузитесь в истории любви и драм, разыгравшихся на улицах Лондона. Узнайте, как любовь меняла судьбы известных личностей и вдохновляла на великие поступки
3 июл в 09:00
11 июл в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Начало: Сохо Сквэр, Лондон В1Д
«Что вас ждет: Это не классическая экскурсия, а приватная авторская прогулка с музыкальной и интеллектуальной концепцией»
Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию
Сегодня в 09:00
3 июл в 09:00
£300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Музыкальные теплоходы»
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