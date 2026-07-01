Найдено 4 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Лондоне на русском языке, цены от £27. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Музыкальные теплоходы 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Небанальный Ноттинг-Хилл Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл «Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему» £257 за всё до 6 чел. Пешая Музыкальные теплоходы 2 часа 3 отзыва Групповая до 27 чел. По следам рок-н-ролла - легендарная музыкальная история Лондона Начало: Сентр-Пойнт, Лондон, ВС2Х 8ЛХ, Великобритания «Вы узнаете, с чего начиналась история мегагрупп и почему их имена навсегда вписаны в музыкальную карту Лондона» £27 за человека Пешая Музыкальные теплоходы 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Любовь в большом Лондоне Погрузитесь в истории любви и драм, разыгравшихся на улицах Лондона. Узнайте, как любовь меняла судьбы известных личностей и вдохновляла на великие поступки £225 за всё до 6 чел. Пешая Музыкальные теплоходы 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей Начало: Сохо Сквэр, Лондон В1Д «Что вас ждет: Это не классическая экскурсия, а приватная авторская прогулка с музыкальной и интеллектуальной концепцией» Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию £300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Лондона

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