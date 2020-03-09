Откройте для себя место, которое находится в конце тропы Хошимина и служило базой, откуда вьетнамские партизанские солдаты напали на Сайгон. Узнайте, как бойцы Кучи развернули войну под землей, соорудив сеть туннелей, которые простиралась до Камбоджи и включали в себя комнаты для переговоров, кухни и систему вентиляции. Эти туннели послужили эффективным орудием в партизанской войне против американских войск.

Не упустите это короткое волнующее путешествие через лабиринт переплетенных туннелей. Выберите тип тура: в маленькой, большой или частной группе. Взгляните на зеленые рисовые поля, живущих здесь фермеров с буйволами по дороге к туннелям и получите представление о вьетнамском сельском хозяйстве.

Выделите время для исследования туннелей с бесчисленными люками, складами, оружейными заводами, полевыми госпиталями, командными штабами, кухнями и многими другими вещами. Попробуйте самую популярную продукт в дни войны в туннелях Кучи – кассава.