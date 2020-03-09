Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените различные ловушки, использовавшиеся во время войны
Посмотрите короткое пропагандистское видео
Проползите по одному из туннелей
Постреляйте из винтовки M16 на стрельбище за дополнительную плату
Откройте для себя место, которое находится в конце тропы Хошимина и служило базой, откуда вьетнамские партизанские солдаты напали на Сайгон. Узнайте, как бойцы Кучи развернули войну под землей, соорудив сеть туннелей, которые простиралась до Камбоджи и включали в себя комнаты для переговоров, кухни и систему вентиляции. Эти туннели послужили эффективным орудием в партизанской войне против американских войск.
Не упустите это короткое волнующее путешествие через лабиринт переплетенных туннелей. Выберите тип тура: в маленькой, большой или частной группе. Взгляните на зеленые рисовые поля, живущих здесь фермеров с буйволами по дороге к туннелям и получите представление о вьетнамском сельском хозяйстве.
Выделите время для исследования туннелей с бесчисленными люками, складами, оружейными заводами, полевыми госпиталями, командными штабами, кухнями и многими другими вещами. Попробуйте самую популярную продукт в дни войны в туннелях Кучи – кассава.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отелей в центре города (при выборе соответствующего варианта)
Входные билеты
8-местный минивэн с кондиционером
Англоговорящий гид (если выбран соответствующий вариант)
Входные билеты во все достопримечательности
Бутилированная вода и влажные салфетки
Туристическая страховка
Что не входит
Личные расходы
Дополнительные напитки
Чаевые
Стоимость стрельбы из винтовки M16 на стрельбище
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Летняя шляпа
Удобная одежда
Наличные
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Подтверждение будет получено при оформлении заказа
Бесплатное участие для детей младше 5 лет. Родители оплачивают все расходы, понесенные в течение тура
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Тур не подходит для посетителей в инвалидных колясках или страдающих от заболеваний сердца
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с заболеваниями спины
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 153 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
54
3
11
2
3
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anastasia
9 мар 2020
(Россия)
awesome tour! super guide! the guide spoke all the way about the history of Vietnam, answered questions. guide with a sense of humor! The tunnel tour is very interesting, especially climbing the tunnels.
Vladimir
28 фев 2020
(Россия)
Прекрасно организованный тур, ничего лишнего,. Сами туннели что то особенное, необходимо обязательно посетить если вы в Хошимине, достаточно хороший английский у гида. но если есть возможность назад лучше ехать на лодке по реке Сайгон. Карты к оплате принимаются.
V
VIKTORIA
11 янв 2020
(Вьетнам)
Эта экскурсия, дополняет экскурсию в городском музее, посетить их лучше обе. Нам удалось это сделать в один день. Автобус нас привез к 15. 00 и мы почти три часа там походили. Вьетнамцы молодцы, практически первобытным орудием сдерживали америкосов. Жестокость последних, просто поражает, а сколько было скинуто бомб и всякой химии, в полтора раза больше, чем за всю мировую войну. Вот нам и стоит подумать, кто такие америкосы. Короче сходите, сами всё посмотрите, по тулелям проползете.
А
Алена
6 янв 2020
(Вьетнам)
Шикарная экскурсия. Особенно интересно будет, если вы заранее прочтете что-то об этом. Мой ребенок очень увлекается военной тематикой и для него это было ВАУ!
А
Аноним
23 дек 2019
(Австралия)
Это было хорошо - действительно интересно. Автобус был немного старым и тесным, так что мои колени касались сиденья передо мной, но это было нормально, так как было много свободных мест, поэтому мне пришлось полностью откидываться. Я думаю, было бы тяжело, если бы автобус был полон. Гид был дружелюбным. Одна вещь, которая мне не нравилась, это то, что во время тура вы должны ходить и задерживаться на стрельбище, и это очень громко и заставляет меня прыгать каждый раз.
H
Hedvig
14 мар 2020
(Швеция)
Оригинал (sv)
Очень рекомендую этот тур! Гид, который у нас был, был отличным; это было «весело», и мы получили очень интересную информацию. Окружающая среда вокруг Ку Чи классная, и посещение туннелей было действительно незабываемым!
E
Ellina
11 мар 2020
(Германия)
Sehr interessante und gut organisierte Tour.
S
Sari
7 мар 2020
(Финляндия)
Оригинал (fi)
все работало хорошо
P
Pascal
7 мар 2020
Tour ging veelste snel kon niet alles zien of leuke foto's msken
l
laetitia
6 мар 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Визит действительно интересный. Но такого быстрого руководства я еще не видел. Он вызвал желание ускорить визит. Но в целом это было хорошо.
F
Funda
5 мар 2020
(Вьетнам)
Оригинал (en)
У нас был отличный тур с лучшим гидом Итаном !! Он все очень хорошо и понятно объяснил. Мы обнаружили, что туннели Ку Чи абсолютно достойны посещения, и Итан объяснил много справочной информации. Абсолютно рекомендую!
Laurent
4 мар 2020
Оригинал (fr)
Очень дружелюбный гид
V
Valentina
28 фев 2020
(Италия)
Bellissima esperienza, assolutamente da fare!
Rolf
27 фев 2020
Оригинал (de)
Это, конечно, интересно, но поездка больше, чем время, проведенное там. Кроме того, я бы не рекомендовал группу меньшего размера, так как в туннелях так много туристов, что не имеет значения, меньше ли ваша группа или нет. Английский гида временами был трудным для понимания, поэтому многие люди не понимали, что он говорил.
G
Gabrielle
27 фев 2020
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Вы должны это увидеть, чтобы в это поверить! Экскурсия прошла нормально, уже в автобусе много информации. За более высокую цену вы можете вернуться на лодке, это было здорово и быстрее, чем на автобусе.
Ещё 138 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хошимина