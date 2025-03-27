Мини-группа
до 1 чел.
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
11 апр в 00:30
$50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Откройте для себя сокровища пирамид Гизы
Начало: Хургада
Расписание: каждый день в 5 утра
11 апр в 01:00
12 апр в 01:00
$320 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия27 марта 2025Все было классно! Не пожалеете!
- ССветлана16 марта 2025Релакс отличный! Хамам чистый, джакузи расслабляет, массажисты девочки молодцы, делают массаж на совесть. Хотелось бы чая и включить в стоимость рыбок, они прикольные🤝
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Гранд Аквариум Хургады»
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