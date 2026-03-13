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Посетите невероятные шоу в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Хургаде, цены от $17. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
На машине
3 часа
3 отзыва
Билеты
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
«В стоимость входят трансфер и билеты на всю территорию Гранд Аквариума (аквариум, зоопарк, террариум, зал с древними ископаемыми, музей скелета гигантского кита)»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от $70 за билет
Дельфинарий Хургады: шоу, от которого сияют глаза
На автобусе
2 часа
1 отзыв
Билеты
Дельфинарий Хургады: шоу, от которого сияют глаза
Начало: Хургада, ваш отель
«Представьте себе волшебное шоу, где главные артисты — грациозные дельфины и забавные морские котики»
Расписание: Ежедневно в 13:30.
$20 за билет
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
На автобусе
3 часа
Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
«Увлекательное шоу дельфинов Шоу дельфинов в Хургаде проходит в просторном бассейне объемом 3500 м³, где созданы идеальные условия для выступлений морских млекопитающих»
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Дельфинарий Хургады: шоу, от которого сияют глаза
Восторг от шоу!!! Круто!
Это интересно не только детям, но и взрослым людям полезно посмотреть какие превосходные артисты дельфины, а морской
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котик, это вообще бомбическре выступление!
Организация экскурсии тоже все отлично! Забрали от отеля минута в минуту. Аккуратно довезли (без экстрима на дороге), на комфортном автомобиле и так же доставили обратно. Спасибо большое!

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S
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
Поездка прошла на отлично, была с маленьким ребёнком (4года), куча детских эмоций - родителям радость. Водитель Ахмед забрал/привез обратно без
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проблем, музыку на ваше усмотрение в салоне. Если вы случайно не зарядили телефон либо он резко у вас сел есть зарядный шнур в машине, меня прям выручило.
Все понравилось, спасибо

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К
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали билеты, проинформировали восколько начало
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представления с драйвером. Место очень интересное. Людей не много - мы ездили к 14.00. Локации хорошии, животные ухоженные и чистые, практически отсутствует запах. Поездку и организатора рекомендую.;)

Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали+1
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали
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В
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу
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дайвера с акулами, скатами и черепахами! Для разнообразия можно посетить для знакомства с подводным царством красного моря. Пожелание: Хотелось бы расширения и территории аквариума и увеличения представителей местной фауны! Мероприятие больше подойдет для детей!

Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с
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Всего 4 отзыва в Хургаде в категории "Билеты на шоу"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены);
  2. Дельфинарий Хургады: шоу, от которого сияют глаза;
  3. Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 70. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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