Билеты
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
«В стоимость входят трансфер и билеты на всю территорию Гранд Аквариума (аквариум, зоопарк, террариум, зал с древними ископаемыми, музей скелета гигантского кита)»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от $70 за билет
Билеты
Дельфинарий Хургады: шоу, от которого сияют глаза
Начало: Хургада, ваш отель
«Представьте себе волшебное шоу, где главные артисты — грациозные дельфины и забавные морские котики»
Расписание: Ежедневно в 13:30.
$20 за билет
Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
«Увлекательное шоу дельфинов Шоу дельфинов в Хургаде проходит в просторном бассейне объемом 3500 м³, где созданы идеальные условия для выступлений морских млекопитающих»
$17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Восторг от шоу!!! Круто!
Это интересно не только детям, но и взрослым людям полезно посмотреть какие превосходные артисты дельфины, а морской
Это интересно не только детям, но и взрослым людям полезно посмотреть какие превосходные артисты дельфины, а морской
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S
Поездка прошла на отлично, была с маленьким ребёнком (4года), куча детских эмоций - родителям радость. Водитель Ахмед забрал/привез обратно без
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К
Отличная поездка. Встретили возле отеля, водитель очень вежливый, машина чистая. Добросили до места с ветерком. Отдали билеты, проинформировали восколько начало
+1
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В
Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу
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Всего 4 отзыва в Хургаде в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Билеты на шоу»
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