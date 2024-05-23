Экскурсии на 1 день в Луксоре

Найдено 27 экскурсий в категории «На весь день» в Луксоре, цены от €55, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388272 за всё до 7 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235153 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 04:30
10 июня в 00:30
180 за всё до 3 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285186 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221100 за всё до 8 чел.
Луксор - город-музей под открытым небом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Луксор: Путешествие в сердце древнеегипетской цивилизации
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнакский комплекс, легендарные гробницы и колоссы Мемнона. Завершите день путешествием по великому Нилу
Начало: Вас заберём из любого места в Луксоре и привезём
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$190 за всё до 2 чел.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце древнего Египта: Дендера и Абидос из Луксора
Посетите сокровища древнего Египта, погрузитесь в мир загадок и красоты храмов Дендеры и Абидоса, вдохновляющих путешественников
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$330 за всё до 2 чел.
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Луксор и Дендеру: архитектурные чудеса Древнего Египта
Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за всё до 8 чел.
По храмам Эдфу и Ком омбо
Индивидуальная
6 часов
По храмам Эдфу и Ком омбо
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$240 за человека
Западный берег Луксора
Индивидуальная
6 часов
Западный берег Луксора: Долина царей, храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона
Погрузитесь в атмосферу древних Фив на индивидуальной экскурсии по Западному берегу Луксора. Вас ждут уникальные памятники и величественные храмы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$75 за человека
Карнакский и Луксорский храмы
Индивидуальная
6 часов
Карнакский и Луксорский храмы: Величие древнего Египта
Посетите два грандиозных храма в Луксоре - Карнакский и Луксорский. Узнайте больше о древнеегипетской цивилизации и её культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Карнакский храм
Индивидуальная
6 часов
Карнакский храм - путешествие в сердце древнего Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта с индивидуальной экскурсией по Карнакскому храму и Луксорскому музею. Узнайте о величии Фив и сокровищах Нила
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$55 за человека
Абидос и Дендера из Луксора
Индивидуальная
11 часов
Абидос и Дендера из Луксора - индивидуальная экскурсия
Путешествие в знаменитые места древнего Египта: храм Хатхора в Дендере и храм Сети I в Абидосе. Уникальная экскурсия с обедом и удобной оплатой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 07.00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$115 за человека
Восточный и Западный берег Луксора
Мини-группа
9 часов
Восточный и Западный берег Луксора: путешествие во времени
Откройте величие древнего Египта, посетив знаковые места Луксора, от Карнакского храма до Долины Царей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
Самобытный Луксор
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Переезд в Дендеру и Абидос из Луксора и обратно в Луксор
Индивидуальная
12 часов
Частный трансфер в Дендеру и Абидос из Луксора с посещением храмов
Насладитесь частной однодневной поездкой к храмам Дендеры и Абидоса. Посетите храм Хатхор и храм Осириса, важные религиозные места древнего Египта
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$200 за всё до 8 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
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    интеллигентный и заботливый. В отличии от других экскурсоводов, не было навязывания дополнительных услуг. Очень интересно рассказывал и корректировал маршрут в соответствии с нашим интересом. Остались только приятные впечатления. Рекомендую эту и любые экскурсии Ахмеда.

    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе
  • Т
    Тагир
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
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    хорошо говорит на русском и интересно рассказывает. Рекомендация - задавать как можно больше вопросов, тогда Ахмет начинает рассказывать очень любопытные истории. Отдельно отмечу очень комфортные условия трансфера: современный автомобиль с кондиционером, что спасает в жару. И очень аккуратный водитель. Трансфер забрал нас из отеля в 7:00. На весь маршрут у нас ушло чуть меньше 7 часов. Но мы отказались от обеда. Обратно мы выбрали трансфер по воде (у нашего отеля была пристань). Очень хорошо, что организатор сразу предложил купить все билеты, чтобы не тратить на это время. В долине царей рекомендую еще посетить гробницу Тутанхамона, где лежит его мумия (это за отдельную плату). И еще одна рекомендация: отзыв писать сразу, иначе засыпет напоминаниями 😁 Ну и отзывы лучше писать на самых ярких эмоциях 😉

  • Д
    Добрынин
    16 мая 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
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    Но реальность превзошла все ожидания, и мы с женой остались в полном восторге. Ахмед показал нам невероятно красивые памятники древней архитектуры и рассказал их занимательные истории. Узнали много интересных фактов и историй о Древнем Египте, его богах, фараонах и жизни людей. Очень круто не только посмотреть на все это своими глазами, но и узнать, почему все выглядит именно так, узнать назначение и смысл сооружений и рисунков на них. Экскурсовод отлично знает свою страну и ее прошлое, слушать его - одно удовольствие. Ответил на все наши вопросы, с ним мы посетили места, не входящие в программу, но расположенные на пути следования. Ещё он дал несколько советов, что ещё стоит посетить, а также как не попасться на уловки уличных торговцев. Кроме того, в машине нас ждала свежая вода, а Ахмед угостил нас мороженым. На обратном пути, по нашей просьбе, заехали в местный магазинчик за свежими фруктами, где нам помогли с выбором. Автомобиль, на котором нас возили, в отличном состоянии, с работающим кондиционером, что важно, когда на улице +40. Однозначно рекомендую организатора и экскурсовода, с ними ваша поездка заиграет более яркими красками. P.S: Фотографии загружаю с телефона и не могу выбрать самые лучшее, потому какие-то из них могут оказаться не самыми удачными, но в жизни все выглядит просто волшебно. Да и лучше все это увидеть на месте.

    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
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    был поздно вечером. Базовая экскурсия длится около 5 часов - посещения храма Карнака, Луксорского храма, гробницы Хатшепсут и долины царей. Каждое из мест стоит посетить, в Луксоре во многих гробницах сохранились краски, поэтому иероглифы на стенах и потолке смотрятся вдвойне красивее. Благодаря гиду мы разобрались в смысле жизни для древних египтян, узнали много разных богов, легенды о них, их об их взаимоотношениях. То как менялись условия жизни и фараоны в новом царстве отображено на историях на стенах храмов. Однозначно рекомендую экскурсию тем, кому интересна история Египта во времена фараонов.

  • D
    Daniil
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
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    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На весь день»

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  4. Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
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Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На весь день" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 55 до 330 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Луксор на 1 день, гиды Луксора подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Луксор так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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