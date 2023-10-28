«Жемчужины» Лазурного Берега

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
«Жемчужины» Лазурного Берега
«Жемчужины» Лазурного Берега
«Жемчужины» Лазурного Берега

Что вас ожидает:

  • Город Сен-Жан-Кап-Ферра
  • Вилла Керилос
  • Вилла и сады Эфрусси-де-Ротшильд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия в Сан-Жан-Кап-Ферра, на виллы Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос.

Если вы хотите увидеть настоящие "жемчужины" Лазурного берега, вам, несомненно, понравится эта экскурсия.

Мы начнем знакомство с самыми роскошными местами Лазурного побережья с города Сан-Жан-Кап-Ферра. В начале двадцатого века король Леопольд второй построил здесь для своей любовницы роскошную виллу - сейчас она считается самой дорогой в мире, а купить в этом городке недвижимость могут позволить себе только очень и очень обеспеченные люди.

Следующая наша остановка - вилла Керилос, построенная архитектором Эммануэлем Понтремоли при содействии мецената Теодора Райнаха. Морская ласточка или Керилос - одна из самых удивительных вилл, полностью выполненная в стиле древнегреческой архитектуры.

На строительство виллы и садов Эфрусси-де-Ротшильд, дома мечты Беатрис Ротшильд, ушло более семи лет. Тут вы сможете полюбоваться мраморными галереями и салоном фарфора, посетить спальню самой Беатрис и восхищаться огромной коллекцией костюмов. Однако главная особенность виллы - роскошные сады, среди которых знаменитые Каменный, Экзотический, Французский и Северный.

Программа

Город Сан-Жан-Кап-Ферра, виллу Керилос, виллу и сады Эфрусси-де-Ротшильд.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Посещение вилл не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно: вилла Керилос (11, 50 евро)
  • Вилла Эфрусси-де-Ротшильд (15 евро)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура
Набережная
Популярные места

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