Что вас ожидает:
- Город Сен-Жан-Кап-Ферра
- Вилла Керилос
- Вилла и сады Эфрусси-де-Ротшильд
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия в Сан-Жан-Кап-Ферра, на виллы Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос.
Если вы хотите увидеть настоящие "жемчужины" Лазурного берега, вам, несомненно, понравится эта экскурсия.
Мы начнем знакомство с самыми роскошными местами Лазурного побережья с города Сан-Жан-Кап-Ферра. В начале двадцатого века король Леопольд второй построил здесь для своей любовницы роскошную виллу - сейчас она считается самой дорогой в мире, а купить в этом городке недвижимость могут позволить себе только очень и очень обеспеченные люди.
Следующая наша остановка - вилла Керилос, построенная архитектором Эммануэлем Понтремоли при содействии мецената Теодора Райнаха. Морская ласточка или Керилос - одна из самых удивительных вилл, полностью выполненная в стиле древнегреческой архитектуры.
На строительство виллы и садов Эфрусси-де-Ротшильд, дома мечты Беатрис Ротшильд, ушло более семи лет. Тут вы сможете полюбоваться мраморными галереями и салоном фарфора, посетить спальню самой Беатрис и восхищаться огромной коллекцией костюмов. Однако главная особенность виллы - роскошные сады, среди которых знаменитые Каменный, Экзотический, Французский и Северный.
Программа
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Посещение вилл не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно: вилла Керилос (11, 50 евро)
- Вилла Эфрусси-де-Ротшильд (15 евро)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.