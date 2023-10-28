Экскурсия в Сан-Жан-Кап-Ферра, на виллы Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос.

Если вы хотите увидеть настоящие "жемчужины" Лазурного берега, вам, несомненно, понравится эта экскурсия.

Мы начнем знакомство с самыми роскошными местами Лазурного побережья с города Сан-Жан-Кап-Ферра. В начале двадцатого века король Леопольд второй построил здесь для своей любовницы роскошную виллу - сейчас она считается самой дорогой в мире, а купить в этом городке недвижимость могут позволить себе только очень и очень обеспеченные люди.

Следующая наша остановка - вилла Керилос, построенная архитектором Эммануэлем Понтремоли при содействии мецената Теодора Райнаха. Морская ласточка или Керилос - одна из самых удивительных вилл, полностью выполненная в стиле древнегреческой архитектуры.

На строительство виллы и садов Эфрусси-де-Ротшильд, дома мечты Беатрис Ротшильд, ушло более семи лет. Тут вы сможете полюбоваться мраморными галереями и салоном фарфора, посетить спальню самой Беатрис и восхищаться огромной коллекцией костюмов. Однако главная особенность виллы - роскошные сады, среди которых знаменитые Каменный, Экзотический, Французский и Северный.