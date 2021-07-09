Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная прогулка по Берлину
Узнайте Берлин с новой стороны: Рейхстаг, Бранденбургские ворота и другие символы столицы ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria9 июля 2021Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.
- LLidia11 мая 2019К сожалению, гид сорвал голос и даже шёпотом не мог говорить((
- ННадежда6 мая 2019Гид ИННА (экскурсия 30 апреля), несмотря на дождливую погоду, за два часа показала нам Берлин с самых красивых сторон, ответила на все вопросы исторического и социально-политического плана. СПАСИБО! Рекомендуем.
- ППавел3 мая 2019Интересная, не утомительная экскурсия
- ooksana.n27 марта 2019Мне очень поправилась экскурсия! Всем советую. Не пожалеете. Экскурсовод Андрей знает много забавных и неожиданных историй о Берлине. Было интересно, познавательно и очень легко. Даже не заметила, как два часа пролетели.
