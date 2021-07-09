M Maria Дорога на Рейхстаг Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.

L Lidia Дорога на Рейхстаг К сожалению, гид сорвал голос и даже шёпотом не мог говорить((

Экскурсию отменили за 6 часов до начало самой экскурсии.

Н Надежда Дорога на Рейхстаг Гид ИННА (экскурсия 30 апреля), несмотря на дождливую погоду, за два часа показала нам Берлин с самых красивых сторон, ответила на все вопросы исторического и социально-политического плана. СПАСИБО! Рекомендуем.

П Павел Дорога на Рейхстаг Интересная, не утомительная экскурсия

