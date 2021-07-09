Мои заказы

Тирпарк – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Тирпарк» в Берлине на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Дорога на Рейхстаг
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная прогулка по Берлину
Узнайте Берлин с новой стороны: Рейхстаг, Бранденбургские ворота и другие символы столицы ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    9 июля 2021
    Дорога на Рейхстаг
    Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.
  • M
    Maria
    9 июля 2021
    Дорога на Рейхстаг
    Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.
  • L
    Lidia
    11 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    К сожалению, гид сорвал голос и даже шёпотом не мог говорить((
    Экскурсию отменили за 6 часов до начало самой экскурсии.
  • L
    Lidia
    11 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    К сожалению, гид сорвал голос и даже шёпотом не мог говорить((
    Экскурсию отменили за 6 часов до начало самой экскурсии.
  • Н
    Надежда
    6 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    Гид ИННА (экскурсия 30 апреля), несмотря на дождливую погоду, за два часа показала нам Берлин с самых красивых сторон, ответила на все вопросы исторического и социально-политического плана. СПАСИБО! Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    6 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    Гид ИННА (экскурсия 30 апреля), несмотря на дождливую погоду, за два часа показала нам Берлин с самых красивых сторон, ответила на все вопросы исторического и социально-политического плана. СПАСИБО! Рекомендуем.
  • П
    Павел
    3 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    Интересная, не утомительная экскурсия
  • П
    Павел
    3 мая 2019
    Дорога на Рейхстаг
    Интересная, не утомительная экскурсия
  • o
    oksana.n
    27 марта 2019
    Дорога на Рейхстаг
    Мне очень поправилась экскурсия! Всем советую. Не пожалеете. Экскурсовод Андрей знает много забавных и неожиданных историй о Берлине. Было интересно, познавательно и очень легко. Даже не заметила, как два часа пролетели.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Тирпарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дорога на Рейхстаг
  2. Экскурсия по Берлину на автомобиле
  3. Сладкий Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Музейный остров
  4. Берлинская стена
  5. Самое главное
  6. Берлинский кафедральный собор
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Площадь Жандарменмаркт
  10. Александрплац
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Тирпарк" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 240. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Тирпарк», 17 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь