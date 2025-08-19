Мои заказы

Замок Шарлоттенбург – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Шарлоттенбург» в Берлине на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Пешая
4.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
от €212 за всё до 8 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    19 августа 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Очень интересно, прфессионально, много новых исторических фактов. Рекомендую
  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Мы хотели получить портрет Берлина, его жителя. Цель достигнута. Есть такой подход в нашей семье – заранее ничего специально не
    читать дальше

    изучать по городу, куда едем, и таким образом составить свое собственное впечатление «здесь и сейчас» без давления исторических фактов и значимости. То есть «приехали, понаблюдали, почувствовали». Подход спорный, но нам так нравится. Так как с Берлином были совсем не знакомы, то нам было всё равно с какой точки начинать его изучать. Заказали экскурсию по конкретному району, а не обзорную. Но Игорь, узнав, что с городом мы пока совсем не знакомы, переориентировался и вначале сделал экскурс в общую историю Берлина…

    Далее была прогулка-экскурсия. Впечатляющий объем знаний. Искреннее устремление дать больше интересной информации, лучше познакомить с городом, сделать свою работу на все 100%. За что Игорю уважение и благодарность! Как итог, именно мы увидели Берлин самобытным, ярким, трудолюбивым, со своими внутренними конфликтами, потому неоднозначным, по настрою когда-то сильно напряженным, когда-то расслабленным, местами заносчивым, больше дружелюбным, и однозначно интересным. И возможно, таким же его жителя.

  • Д
    Дарья
    26 мая 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Очень интересная экскурсия, увлекательный рассказ и главный вывод: благодаря Игорю узнали за 5 часов больше о Берлине, чем за всю предыдущую жизнь:) Обязательно приедем еще на другие экскурсии Игоря, чтобы почувствовать этот невероятный город. Всем рекомендуем:) Спасибо!
  • А
    Анна
    18 мая 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Игорь отлично провел экскурсию для сына, 18 лет. Показал город с другой стороны. Сыну очень понравилось, спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Ходили на экскурсию 25 апреля, всё очень понравилось. Игорь замечательный рассказчик с прекрасным литературным языком
  • Е
    Екатерина
    7 марта 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим рассказом вдохновил продолжать изучать Берлин и удивляться его разносторонности, спасибо!
  • В
    Валерий
    4 марта 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Наша экскурсия длилась пять часов. Игорь рассказывал так интересно, что боялись пропустить каждое слово.
    Нам передалась его любовь к этому невероятному городу.
  • Н
    Наталия
    20 февраля 2025
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Зашло всё: материал, его подача, внимание к деталям, инсайд. Было пасмурно, а воспоминания очень солнечные:) Игорь, спасибо за интересный и насыщенный день! Да и просто за душевную прогулку)
  • А
    Анастасия
    17 ноября 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Ходили на экскурсию 16 ноября. Игорь сразу сумел нас заинтересовать и держал наше внимание на протяжении 4.5 часов. Багаж знаний
    читать дальше

    у гида, кажется, бескрайний - он явно знает в разы больше, чем вмещается рассказать в одну экскурсию, поэтому оставляет только самое интересное и корректирует программу индивидуально под слушателя.

    В двух словах - очень понравилось! Мы были на пеших экскурсиях от Tripster уже в разных городах Сербии и Испании, и эта была одной из лучших за всё время.

  • И
    Игорь
    20 октября 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Это была третья экскурсия в Берлине. Честно говоря мы уже для себя вычернули Берлин для повторного посещения. Но, благодаря Игорю,
    читать дальше

    его обширным знаниям, прекрасной подаче, наше мнение кардинально поменялось. Мы увидели совершенно другой Берлин. Очень красивый, ухоженный город с великолепной историей. Огромное спасибо. И до встречи.

  • С
    Софья
    7 августа 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Это самый лучший гид с которым я когда-либо гуляла по городу. Обращайтесь не пожалеете!
  • С
    София
    11 июля 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Очень интересная и информативная экскурсия! Маршрут был очень хорошо продуман, Игорь замечательный рассказчик! Мы получили максимальное удовольствие и ответы на все интересующие нас вопросы. Экскурсия подходит как и для туристов, так и для жителей Берлина!
  • М
    Мит
    26 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Отличное погружение в город.
    Восторг
  • М
    Марина
    4 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
    читать дальше

    заинтересовать любого участника.
    Рекомендую всем, кто хочет больше узнать о городе, истории, архитектуре, особенностях современной жизни. Во время экскурсии улицы города, по которым мы уже ходили, наполнились историей и обрели совсем другое звучание.
    Очень рекомендую эту экскурсию

  • и
    игорь
    25 декабря 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
  • А
    Александр
    14 декабря 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Хорошая экскурсия, в ходе которой можно окунуться в прошлое западного Берлина и увидеть калейдоскоп из осколков былого великолепия и современных
    читать дальше

    построек. Игорь очень интересно рассказывает, несмотря на отвратительную погоду и опустившуюся темноту, в которой уже сложновато было что-то рассмотреть, было очень здорово и с душой

  • В
    Виктория
    3 июля 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Красивый район. Структурированный и интересный рассказ, литературная речь, желание Игоря многое рассказать и показать - всё вместе сложилось в отличную экскурсию. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    30 июня 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Просто лучшая экскурсия в Берлине, на которую мы ходили
    Безумно интересный рассказчик и отличный маршрут
    Нам все очень понравилось и рекомендуем Игоря
    Большое спасибо за прекрасный день
  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет их преподносить! Экскурсия -
    читать дальше

    полный восторг. И история Германии в контексте мировых событий, и переплетения с русскоязычными деятелями литературы, философии, искусства. И истории про современных селебрити. Особенности архитектуры, жизнеописание быта тогда и сейчас. Много- много- много всего интересного, погружающего в жизнь города. Рекомендую!!! 🔥

  • А
    Анна
    20 января 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Спасибо гиду, остались довольны. однозначно, могу рекомендовать другим путешественникам! Экскурсия была наполнена и историческими фактами, и интересными фактами из современной жизни!

