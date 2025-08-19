читать дальше

изучать по городу, куда едем, и таким образом составить свое собственное впечатление «здесь и сейчас» без давления исторических фактов и значимости. То есть «приехали, понаблюдали, почувствовали». Подход спорный, но нам так нравится. Так как с Берлином были совсем не знакомы, то нам было всё равно с какой точки начинать его изучать. Заказали экскурсию по конкретному району, а не обзорную. Но Игорь, узнав, что с городом мы пока совсем не знакомы, переориентировался и вначале сделал экскурс в общую историю Берлина…



Далее была прогулка-экскурсия. Впечатляющий объем знаний. Искреннее устремление дать больше интересной информации, лучше познакомить с городом, сделать свою работу на все 100%. За что Игорю уважение и благодарность! Как итог, именно мы увидели Берлин самобытным, ярким, трудолюбивым, со своими внутренними конфликтами, потому неоднозначным, по настрою когда-то сильно напряженным, когда-то расслабленным, местами заносчивым, больше дружелюбным, и однозначно интересным. И возможно, таким же его жителя.