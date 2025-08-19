Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
от €212 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня19 августа 2025Очень интересно, прфессионально, много новых исторических фактов. Рекомендую
- ААнна29 июля 2025Мы хотели получить портрет Берлина, его жителя. Цель достигнута. Есть такой подход в нашей семье – заранее ничего специально не
- ДДарья26 мая 2025Очень интересная экскурсия, увлекательный рассказ и главный вывод: благодаря Игорю узнали за 5 часов больше о Берлине, чем за всю предыдущую жизнь:) Обязательно приедем еще на другие экскурсии Игоря, чтобы почувствовать этот невероятный город. Всем рекомендуем:) Спасибо!
- ААнна18 мая 2025Игорь отлично провел экскурсию для сына, 18 лет. Показал город с другой стороны. Сыну очень понравилось, спасибо!
- ННаталья25 апреля 2025Ходили на экскурсию 25 апреля, всё очень понравилось. Игорь замечательный рассказчик с прекрасным литературным языком
- ЕЕкатерина7 марта 2025Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим рассказом вдохновил продолжать изучать Берлин и удивляться его разносторонности, спасибо!
- ВВалерий4 марта 2025Наша экскурсия длилась пять часов. Игорь рассказывал так интересно, что боялись пропустить каждое слово.
Нам передалась его любовь к этому невероятному городу.
- ННаталия20 февраля 2025Зашло всё: материал, его подача, внимание к деталям, инсайд. Было пасмурно, а воспоминания очень солнечные:) Игорь, спасибо за интересный и насыщенный день! Да и просто за душевную прогулку)
- ААнастасия17 ноября 2024Ходили на экскурсию 16 ноября. Игорь сразу сумел нас заинтересовать и держал наше внимание на протяжении 4.5 часов. Багаж знаний
- ИИгорь20 октября 2024Это была третья экскурсия в Берлине. Честно говоря мы уже для себя вычернули Берлин для повторного посещения. Но, благодаря Игорю,
- ССофья7 августа 2024Это самый лучший гид с которым я когда-либо гуляла по городу. Обращайтесь не пожалеете!
- ССофия11 июля 2024Очень интересная и информативная экскурсия! Маршрут был очень хорошо продуман, Игорь замечательный рассказчик! Мы получили максимальное удовольствие и ответы на все интересующие нас вопросы. Экскурсия подходит как и для туристов, так и для жителей Берлина!
- ММит26 января 2024Отличное погружение в город.
Восторг
- ММарина4 января 2024Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
- иигорь25 декабря 2023Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
- ААлександр14 декабря 2023Хорошая экскурсия, в ходе которой можно окунуться в прошлое западного Берлина и увидеть калейдоскоп из осколков былого великолепия и современных
- ВВиктория3 июля 2023Красивый район. Структурированный и интересный рассказ, литературная речь, желание Игоря многое рассказать и показать - всё вместе сложилось в отличную экскурсию. Рекомендую.
- ДДарья30 июня 2023Просто лучшая экскурсия в Берлине, на которую мы ходили
Безумно интересный рассказчик и отличный маршрут
Нам все очень понравилось и рекомендуем Игоря
Большое спасибо за прекрасный день
- ЕЕлена15 апреля 2023Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет их преподносить! Экскурсия -
- ААнна20 января 2023Спасибо гиду, остались довольны. однозначно, могу рекомендовать другим путешественникам! Экскурсия была наполнена и историческими фактами, и интересными фактами из современной жизни!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Замок Шарлоттенбург»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Замок Шарлоттенбург" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 240. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Замок Шарлоттенбург», 32 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь