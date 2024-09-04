Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В отелях 3*, старинном гостевом доме, которому 350 лет, в кемпинге на маршруте. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входят все завтраки, обед и ужин в деревне Райтхал, в походах по Даяра Бугьял и к леднику Гомукх. Остальные обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Переезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережным
Встречаемся и отправляемся в Ришикеш, мировую столицу хатха-йоги. Дорога займёт 6 часов. По приезде вы поучаствуете в ритуале очищения хаван — ведической церемонии огня. После пообедаем и немного отдохнём.
А затем исследуем гхаты-набережные. Пройдёмся по набережной Тривени Гхат со скульптурами индуистских божеств и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Заглянем на местные рынки и прогуляемся до ашрама Махариши Махеш Йоги, который в народе называют ашрамом Битлз из-за пребывания в нём всемирно известного коллектива. Здание пустует и заросло джунглями, но всё равно впечатляет своей планировкой.
На закате посетим ежедневный ритуал поклонения богине Ганге — Ганга Аарти — в ашраме Пармартх Никетан на берегу священной реки. Вы узнаете о значении церемонии и оставите позади заботы уходящего дня.
Храм Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горах
Позавтракав, едем в храм Нилкантх Махадев Мандир, построенный на горе вокруг огромного дерева. Вы полюбуетесь завораживающим видом с высоты на реку Ганг и город, посмотрите на скульптурную композицию на крыше храма и осмотрите его изнутри. Затем побываем в пещере Джхилмил неподалёку, в которой создан небольшой шиваитский храм. После зарядимся яркими эмоциями во время рафтинга. Река спокойная, поэтому справятся все.
Пообедав, отдохнём, а вечер проведём в горах. Разведём костёр и под аппетитное угощение насладимся красками закатного неба.
Храм Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипах
Сегодня встанем пораньше и с 5:50 до 8:00 совершим поездку в Кунджапури — одну из самых почитаемых индуистских святынь. Вы узнаете легенду, связанную с храмом. Полюбуетесь рассветными лучами над долиной и панорамой заснеженных Гималайских вершин. К завтраку вернёмся в отель.
Затем отправимся к древней пещере Васиштха на берегу Ганга, где медитировал гуру Рамы, и куда теперь приходят люди в поисках умиротворения.
После обеда и отдыха в отеле вас ждёт незабываемый опыт — прокатимся на джипах по национальному парку и посмотрим на диких животных. Вечером останется свободное время для отдыха и покупки сувениров.
Деревня Райтхал, культурная программа
В этот день покидаем Ришикеш и рано утром едем в затерянную деревню Райтхал в Гималаях, куда прибудем около 14:00. Увидим 500-летний дом, который опустел всего несколько лет назад. Хозяин расскажет вам его историю. Прогуляемся по деревне, пообщаемся с жителями. А вечером посмотрим культурную программу с участием местных артистов и попробуем традиционные блюда.
На ночь остановимся в гостевом доме в деревне.
Поход по Даяра Бугьял, вечер у костра
После завтрака налегке отправляемся в поход по Даяра Бугьял — живописному высокогорному лугу с потрясающими видами на Гималайские вершины. Зимой здесь популярен горнолыжный спорт, а летом — походы и треккинги. Пройдём через густые хвойные леса и выйдём к просторным пастбищам. Путь несложный, общая протяжённость — 10 км. В 14:00 часов пообедаем заранее приготовленной едой, которую возьмём с собой.
По прибытии в лагерь у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться, позаниматься йогой или просто отдохнуть. А вечером для нас организуют костёр: соберёмся вокруг его успокаивающего мерцания, поужинаем и понаблюдаем за звёздами. Ночь в кемпинге.
Харсил, водопад, пещеры и храм Ганготри
Проснёмся в тишине в окружении зелёных вершин, позавтракаем и отправимся вниз по склону в деревню Барсун. Там нас уже будут ждать машины с вещами. Садимся и едем в сторону храма Ганготри, где, по поверьям, обитает богиня Ганга. По пути посетим городок Харсил на высоте 2620 метров, который за живописность ещё называют индийской мини-Швейцарией. Посмотрим на высокий мост через реку Бхаиронгати.
Доберёмся храма, места индуистского паломничества, разместимся в отеле. После обеда и отдыха прогуляемся к водопаду Сурья Кунд, заглянем в пещеры отшельников садху и осмотрим белоснежную святыню. Затем снова поучаствуем в церемонии Ганга Аарти и поужинаем.
Треккинг к леднику Гомукх
Сегодня после завтрака снова отправимся в поход. Идём к леднику Гомукх, где берёт начало река Ганг. Будем подниматься в гору, протяжённость маршрута составит 18 км. Для тех, кто захочет облегчить себе путь, будет возможность пройти его на лошади (за доплату).
По прибытии я расскажу вам о вершинах, истории и географии ледника. Продолжительность похода — 7-8 часов. Ночь проведём в ближайшем кемпинге, здесь же поужинаем.
Обратный путь к Ганготри
После завтрака тем же путём, что и вчера, пойдём обратно к Ганготри. Также будет возможность преодолеть дорогу верхом. По прибытии в отель отдохнём. Здесь же останемся на ночь.
Переезд в Массури
В этот день нам предстоит долгий переезд в популярный горный курорт страны. После дороги разместимся в отеле с видом на Гималаи, прогуляемся по Массури, полюбуемся невероятными пейзажами и отдохнём.
Деревня Чакрата, Тигровый водопад
Сегодня отправимся в небольшой городок Чакрата, расположенный на холме на высоте 2118 метров над уровнем моря. Когда-то здесь был город-поселение Британской Индии. Нетронутая природа, хвойные леса, цветущие кустарники и могучие дубы наполнят вас умиротворением и перенесут в атмосферу расслабленности и спокойствия.
После заселения в коттеджи побываем у Тигрового водопада. Подышим чистейшим воздухом, почувствуем свежесть летящих брызг и помедитируем под журчание струй. Вечером соберёмся у костра, поужинаем и пообщаемся.
Храм Лакхамандал
В этот день посетим древний храм, посвящённый Шиве — Лакхамандал в одноимённой деревне. Его главной достопримечательностью является графитовый лингам. Он светится, когда на него наливают воду, и отражает всё, что его окружает. Внутри храмового комплекса можно увидеть следы ног младенца Парвати на скале, а рядом — две статуи, по одной из версий, изображающие братьев Пандавов Бхимы и Арджуны. Некоторые люди верят, что посещение этой святыни избавляет от всех будущих несчастий. Ночь в отеле Чакраты.
Переезд в Дели
Позавтракав, отправляемся в Дели. По пути пообедаем, по прибытии разместимся в отеле и отдохнём после переезда.
Отъезд
Рано утром — выезд в аэропорт. Вылет в Москву в 5:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 400
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед и ужин в д. Райтхал, в походах Даяра Бугуал и к леднику Гомукх
- Культурные программы от местных жителей
- Рафтинг по Ганге
- Джип-сафари в национальном парке
- Специальные пуджи для группы
- Сопровождение на маршруте организатором и индийским представителем агентства
- Комфортный транспорт на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно - около 50 000 руб. из Москвы
- Страховка
- Виза в Индию (при оформлении через агентство - около 4000 - 5500 руб.)
- Обеды и ужины, которые не входят в стоимость. В день на еду может уйти от 200 до 1000 руб
- Лошадь в треке к леднику Гомукх и обратно
- Личные расходы