Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев

Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Три дня мы проведём в мировой столице хатха-йоги — городе Ришикеш: вы познакомитесь с индуистскими храмами и ашрамами, пройдёте церемонии очищения и поклонения богине Ганге, зарядитесь яркими эмоциями во время
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рафтинга и джип-сафари по национальному парку.

После совершим два похода: полюбуемся горными хребтами и альпийскими лугами, дойдём до ледника, вечерами будем сидеть у костра под усыпанным звёздами небом. Побываем в индийской мини-Швейцарии и популярном горном курорте — Массури.

Вы попробуете традиционные блюда, пообщаетесь с жителями и посмотрите представление от местных артистов. Откройте для себя Индию!

Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В отелях 3*, старинном гостевом доме, которому 350 лет, в кемпинге на маршруте. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят все завтраки, обед и ужин в деревне Райтхал, в походах по Даяра Бугьял и к леднику Гомукх. Остальные обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережным

Встречаемся и отправляемся в Ришикеш, мировую столицу хатха-йоги. Дорога займёт 6 часов. По приезде вы поучаствуете в ритуале очищения хаван — ведической церемонии огня. После пообедаем и немного отдохнём.

А затем исследуем гхаты-набережные. Пройдёмся по набережной Тривени Гхат со скульптурами индуистских божеств и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Заглянем на местные рынки и прогуляемся до ашрама Махариши Махеш Йоги, который в народе называют ашрамом Битлз из-за пребывания в нём всемирно известного коллектива. Здание пустует и заросло джунглями, но всё равно впечатляет своей планировкой.

На закате посетим ежедневный ритуал поклонения богине Ганге — Ганга Аарти — в ашраме Пармартх Никетан на берегу священной реки. Вы узнаете о значении церемонии и оставите позади заботы уходящего дня.

Переезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережнымПереезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережнымПереезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережнымПереезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережнымПереезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережнымПереезд в Ришикеш, участие в ритуалах, прогулка по набережным
2 день

Храм Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горах

Позавтракав, едем в храм Нилкантх Махадев Мандир, построенный на горе вокруг огромного дерева. Вы полюбуетесь завораживающим видом с высоты на реку Ганг и город, посмотрите на скульптурную композицию на крыше храма и осмотрите его изнутри. Затем побываем в пещере Джхилмил неподалёку, в которой создан небольшой шиваитский храм. После зарядимся яркими эмоциями во время рафтинга. Река спокойная, поэтому справятся все.

Пообедав, отдохнём, а вечер проведём в горах. Разведём костёр и под аппетитное угощение насладимся красками закатного неба.

Храм Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горахХрам Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горахХрам Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горахХрам Нилкантх, пещера, рафтинг и уютный вечер в горах
3 день

Храм Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипах

Сегодня встанем пораньше и с 5:50 до 8:00 совершим поездку в Кунджапури — одну из самых почитаемых индуистских святынь. Вы узнаете легенду, связанную с храмом. Полюбуетесь рассветными лучами над долиной и панорамой заснеженных Гималайских вершин. К завтраку вернёмся в отель.

Затем отправимся к древней пещере Васиштха на берегу Ганга, где медитировал гуру Рамы, и куда теперь приходят люди в поисках умиротворения.

После обеда и отдыха в отеле вас ждёт незабываемый опыт — прокатимся на джипах по национальному парку и посмотрим на диких животных. Вечером останется свободное время для отдыха и покупки сувениров.

Храм Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипахХрам Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипахХрам Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипахХрам Кунджапури, пещера Васиштха, сафари на джипах
4 день

Деревня Райтхал, культурная программа

В этот день покидаем Ришикеш и рано утром едем в затерянную деревню Райтхал в Гималаях, куда прибудем около 14:00. Увидим 500-летний дом, который опустел всего несколько лет назад. Хозяин расскажет вам его историю. Прогуляемся по деревне, пообщаемся с жителями. А вечером посмотрим культурную программу с участием местных артистов и попробуем традиционные блюда.
На ночь остановимся в гостевом доме в деревне.

Деревня Райтхал, культурная программаДеревня Райтхал, культурная программаДеревня Райтхал, культурная программаДеревня Райтхал, культурная программа
5 день

Поход по Даяра Бугьял, вечер у костра

После завтрака налегке отправляемся в поход по Даяра Бугьял — живописному высокогорному лугу с потрясающими видами на Гималайские вершины. Зимой здесь популярен горнолыжный спорт, а летом — походы и треккинги. Пройдём через густые хвойные леса и выйдём к просторным пастбищам. Путь несложный, общая протяжённость — 10 км. В 14:00 часов пообедаем заранее приготовленной едой, которую возьмём с собой.

По прибытии в лагерь у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться, позаниматься йогой или просто отдохнуть. А вечером для нас организуют костёр: соберёмся вокруг его успокаивающего мерцания, поужинаем и понаблюдаем за звёздами. Ночь в кемпинге.

Поход по Даяра Бугьял, вечер у костраПоход по Даяра Бугьял, вечер у костраПоход по Даяра Бугьял, вечер у костраПоход по Даяра Бугьял, вечер у костра
6 день

Харсил, водопад, пещеры и храм Ганготри

Проснёмся в тишине в окружении зелёных вершин, позавтракаем и отправимся вниз по склону в деревню Барсун. Там нас уже будут ждать машины с вещами. Садимся и едем в сторону храма Ганготри, где, по поверьям, обитает богиня Ганга. По пути посетим городок Харсил на высоте 2620 метров, который за живописность ещё называют индийской мини-Швейцарией. Посмотрим на высокий мост через реку Бхаиронгати.

Доберёмся храма, места индуистского паломничества, разместимся в отеле. После обеда и отдыха прогуляемся к водопаду Сурья Кунд, заглянем в пещеры отшельников садху и осмотрим белоснежную святыню. Затем снова поучаствуем в церемонии Ганга Аарти и поужинаем.

Харсил, водопад, пещеры и храм ГанготриХарсил, водопад, пещеры и храм ГанготриХарсил, водопад, пещеры и храм Ганготри
7 день

Треккинг к леднику Гомукх

Сегодня после завтрака снова отправимся в поход. Идём к леднику Гомукх, где берёт начало река Ганг. Будем подниматься в гору, протяжённость маршрута составит 18 км. Для тех, кто захочет облегчить себе путь, будет возможность пройти его на лошади (за доплату).
По прибытии я расскажу вам о вершинах, истории и географии ледника. Продолжительность похода — 7-8 часов. Ночь проведём в ближайшем кемпинге, здесь же поужинаем.

Треккинг к леднику ГомукхТреккинг к леднику ГомукхТреккинг к леднику Гомукх
8 день

Обратный путь к Ганготри

После завтрака тем же путём, что и вчера, пойдём обратно к Ганготри. Также будет возможность преодолеть дорогу верхом. По прибытии в отель отдохнём. Здесь же останемся на ночь.

Обратный путь к ГанготриОбратный путь к Ганготри
9 день

Переезд в Массури

В этот день нам предстоит долгий переезд в популярный горный курорт страны. После дороги разместимся в отеле с видом на Гималаи, прогуляемся по Массури, полюбуемся невероятными пейзажами и отдохнём.

Переезд в МассуриПереезд в МассуриПереезд в МассуриПереезд в Массури
10 день

Деревня Чакрата, Тигровый водопад

Сегодня отправимся в небольшой городок Чакрата, расположенный на холме на высоте 2118 метров над уровнем моря. Когда-то здесь был город-поселение Британской Индии. Нетронутая природа, хвойные леса, цветущие кустарники и могучие дубы наполнят вас умиротворением и перенесут в атмосферу расслабленности и спокойствия.

После заселения в коттеджи побываем у Тигрового водопада. Подышим чистейшим воздухом, почувствуем свежесть летящих брызг и помедитируем под журчание струй. Вечером соберёмся у костра, поужинаем и пообщаемся.

Деревня Чакрата, Тигровый водопадДеревня Чакрата, Тигровый водопад
11 день

Храм Лакхамандал

В этот день посетим древний храм, посвящённый Шиве — Лакхамандал в одноимённой деревне. Его главной достопримечательностью является графитовый лингам. Он светится, когда на него наливают воду, и отражает всё, что его окружает. Внутри храмового комплекса можно увидеть следы ног младенца Парвати на скале, а рядом — две статуи, по одной из версий, изображающие братьев Пандавов Бхимы и Арджуны. Некоторые люди верят, что посещение этой святыни избавляет от всех будущих несчастий. Ночь в отеле Чакраты.

12 день

Переезд в Дели

Позавтракав, отправляемся в Дели. По пути пообедаем, по прибытии разместимся в отеле и отдохнём после переезда.

13 день

Отъезд

Рано утром — выезд в аэропорт. Вылет в Москву в 5:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин в д. Райтхал, в походах Даяра Бугуал и к леднику Гомукх
  • Культурные программы от местных жителей
  • Рафтинг по Ганге
  • Джип-сафари в национальном парке
  • Специальные пуджи для группы
  • Сопровождение на маршруте организатором и индийским представителем агентства
  • Комфортный транспорт на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно - около 50 000 руб. из Москвы
  • Страховка
  • Виза в Индию (при оформлении через агентство - около 4000 - 5500 руб.)
  • Обеды и ужины, которые не входят в стоимость. В день на еду может уйти от 200 до 1000 руб
  • Лошадь в треке к леднику Гомукх и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
Завершение: Дели, аэропорт, вылет в Москву в 5:00 утра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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