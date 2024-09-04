Встречаемся и отправляемся в Ришикеш, мировую столицу хатха-йоги. Дорога займёт 6 часов. По приезде вы поучаствуете в ритуале очищения хаван — ведической церемонии огня. После пообедаем и немного отдохнём.

А затем исследуем гхаты-набережные. Пройдёмся по набережной Тривени Гхат со скульптурами индуистских божеств и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Заглянем на местные рынки и прогуляемся до ашрама Махариши Махеш Йоги, который в народе называют ашрамом Битлз из-за пребывания в нём всемирно известного коллектива. Здание пустует и заросло джунглями, но всё равно впечатляет своей планировкой.

На закате посетим ежедневный ритуал поклонения богине Ганге — Ганга Аарти — в ашраме Пармартх Никетан на берегу священной реки. Вы узнаете о значении церемонии и оставите позади заботы уходящего дня.