Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и узнаете об их прошлом, значении символов и таящихся в них секретах. Мы заглянем в музей, где собраны уникальные произведения искусства и ремёсел Индии 17–20 веков. Побываем в астрономической обсерватории со старинным оборудованием.
Вас также ждут главный символ страны — Тадж-Махал — и его маленькая копия, Красный форт и форт Амбер, мавзолеи, сады и дворцы — каждый со своей изюминкой.
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Описание
Организационные детали
Порядок и места посещений в городах могут изменяться в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий.
Важно: по пятницам Тадж-Махал закрыт для посещения.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Переезд в Агру, Тадж-Махал, Красный форт, мавзолей Биби-Ка-Макбара
Встречаемся в Дели и едем в Агру (время в пути — 3-4 часа, 250 км). Знакомство с достопримечательностями города начнём с главного символа страны — величественного Тадж-Махала. Вас ждёт не только фотосессия на фоне его белоснежного мрамора, но и увлекательное расследование истории сооружения и его символизма. Вы узнаете, как создавался этот мавзолей-мечеть, услышите о невероятной силе любви и сможете ощутить налёт романтики, который он хранит.
Затем отправимся к Красному форту. Мы расскажем вам о событиях прошлого, оставивших свой след в камне грандиозных дворцов и стен. В завершении посетим мини-копию Тадж-Махала — мавзолей Биби-Ка-Макбара с четырьмя минаретами, построенный в 17-м веке и полный очарования.
Переезд в Джайпур, посещение храмов и дворца-музея
Сегодня в 09:00 выезжаем в Джайпур (время в пути — 3-4 часа, 250 км), где проведём этот и завтрашний дни.
Известный как «розовый город» из-за цвета камня, использованного при строительстве, Джайпур богат историческими памятниками: дворцами и крепостями, храмами и садами.
По пути мы посетим паломнический храм Галтаджи (храм Обезьян), на территории которого обитает множество этих животных. После размещения в отеле отправимся в храм Бирла Мандир, возведённый в конце 20-го века из белого мрамора, а затем — в Хава-Махал, также называемый Дворцом ветров. Он был построен для гарема со множеством окон, через которые женщины раджпутов наблюдали за шумным базаром снизу, оставаясь незамеченными.
В завершении побываем во дворце-музее «Альберт-холл», где собраны уникальные произведения искусства и ремёсел Индии 17–20 веков.
Продолжение знакомства с Джайпуром
Утром отправляемся за город к хорошо сохранившемуся форту Амбер, служившему королевской столицей в течение семи лет, пока не был построен город Джайпур. Этот красивый комплекс, возведённый в 10-м веке, встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри вы обнаружите дворцы и залы для собраний, павильоны, храмы и сады.
После доедем до Джал-Махала — дворца на озере Ман-Сагар. Затем осмотрим Городской дворец — бывшую резиденцию махараджей, правителей Раджастана. Побываем в астрономической обсерватории Джантар-Мантар, где вы увидите старинное оборудование, предназначенное для определения расположения звёзд и других секретов космоса.
Переезд в Дели
В 08:00 отправляемся из Джайпура в Дели (время в пути — 3-4 часа, 250 км) и прощаемся по приезде.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы Дели - Агра - Джайпур - Дели (в том числе переезды между достопримечательностям в городах на этом же авто)
- Услуги русскоговорящего гида в Агре и Джайпуре
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в места посещений
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (старт тура ежедневно, кроме пятниц)