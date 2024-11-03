В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким

Встретить рассвет в горах, побывать у священных озёр и изучить наследие исчезнувшего королевства
Индия — это удивительная страна со множеством граней, и у вас есть возможность прикоснуться к одной из них! В начале путешествия мы изучим колоритный Дели, а большую часть тура проведём
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в Восточных Гималаях.

Вас ждёт встреча со знаковыми достопримечательностями региона, а также знакомство с наследием королевства Сикким, некогда существовавшего в этих краях. Поездку дополнит масса ярких впечатлений.

Вы встретите рассвет в горах, прокатитесь на поезде к самой высокогорной станции государства, побываете на чайной фабрике и у берегов священных озёр, осмотрите богатую коллекцию тибетских артефактов. А также сможете оседлать яка или с высоты увидеть границу с Китаем.

В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким
В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким
В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт». Точные названия мест проживания будут известны непосредственно перед началом тура.

*Фото отелей предоставлены организатором и взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Индию

Встретим вас у аэропорта Дели и доставим в отель. После размещения в номерах — отдых, небольшая прогулка по магазинчикам в округе, ужин.

Прибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в Индию
2 день

Прогулки по Дели

Весь день будем исследовать столицу. Увидим монумент в память о погибших солдатах — Ворота Индии. Осмотрим президентский дворец, который считается крупнейшей в мире резиденцией главы государства, и визитную карточку Дели — храм Лотоса. Заедем в невероятно красивую мечеть Джама Масджид и Красный форт — цитадель эпохи Великих Моголов. Вечером полюбуемся фестивалем огней в Акшардхаме, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире.

Прогулки по ДелиПрогулки по ДелиПрогулки по ДелиПрогулки по Дели
3 день

Трансфер в Даржилинг

После завтрака — трансфер к аэропорту, рейс в Багдогру (перелёт займёт 2 часа). По прилёте доберёмся в Даржилинг. По пути увидим мощный водопад Пагла Джхора и вершину Канченджанги. После размещения в отеле немного прогуляемся по городу, любуясь гималайскими панорамами.

Трансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в ДаржилингТрансфер в Даржилинг
4 день

Насыщенный день в Даржилинге

Встанем пораньше, чтобы успеть осмотреть максимум локаций. В 4:00 встретим рассвет на вершине Тигрового холма, откуда открывается головокружительный вид на Гималаи. Спускаясь вниз, осмотрим позолоченную статую Будды Майтрейи в монастыре Йига-Чолинг. После завтрака поднимемся к ступе Мира, а перед обедом успеем прокатиться на поезде к самой высокогорной станции страны. Посетим сад и фабрику, где делают чай, заглянем в зоопарк и институт альпинизма.

Насыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в ДаржилингеНасыщенный день в Даржилинге
5 день

Переезд в Пеллинг

Утром поедем в Пеллинг (5 часов в пути). По дороге остановимся у древнего монастыря Пемаянгце, откуда хорошо просматриваются Гималаи и руины столицы бывшего королевства Сикким.

Переезд в ПеллингПереезд в ПеллингПереезд в ПеллингПереезд в Пеллинг
6 день

Отдых в окрестностях Пеллинга

Позавтракаем и поедем в деревню Юксом, где столетия назад короновали первого правителя Сиккима. Осмотрим водопад Канчендзонга и заедем к озеру Кхечеопалри, которое считается священным.

Отдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях ПеллингаОтдых в окрестностях Пеллинга
7 день

Переезд в Гангток

Сегодня нас ждёт ещё один долгий переезд, на этот раз в Гангток (5 часов в пути). По дороге сделаем остановки у монастыря религии бон и парка Будды.

Переезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в ГангтокПереезд в Гангток
8 день

Отдых у озера

Отправимся к высокогорному ледниковому озеру Цомго, которое почитается как священное. Многие века монахи делали предсказания, основываясь на цвете его воды. Здесь увидим красных уток и, если повезёт, малых панд. Желающие смогут покататься на яке или подняться по канатной дороге к смотровой площадке, откуда видна граница с Китаем (за доплату).

Отдых у озераОтдых у озераОтдых у озераОтдых у озера
9 день

Прогулки по Гангтоку

Этот день посвятим наследию королевства Сикким. Посетим важнейшие святыни — монастыри Энчай и Румтек. Заглянем в институт, где собрана богатая коллекция тибетских артефактов: монет, амулетов, живописи танка, тантрических чаш и даже ритуальных флейт из человеческих костей. Осмотрим буддийский чортен и заедем в Центр ткацких станков и ремёсел, где можно приобрести изделия ручной работы. Вечером поедем в Силигури, где останемся ночевать.

Прогулки по ГангтокуПрогулки по ГангтокуПрогулки по ГангтокуПрогулки по Гангтоку
10 день

Возвращение в Дели

Утром на самолёте вернёмся в Дели. Вы можете сразу отправиться домой или продолжить отдых в городе самостоятельно.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Дели и обратно
  • Перелёты Дели - Багдогра - Дели - $200
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Поездка на яке
  • Билет на канатную дорогу
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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