Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт». Точные названия мест проживания будут известны непосредственно перед началом тура.
*Фото отелей предоставлены организатором и взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.
Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.
Программа тура по дням
Прибытие в Индию
Встретим вас у аэропорта Дели и доставим в отель. После размещения в номерах — отдых, небольшая прогулка по магазинчикам в округе, ужин.
Прогулки по Дели
Весь день будем исследовать столицу. Увидим монумент в память о погибших солдатах — Ворота Индии. Осмотрим президентский дворец, который считается крупнейшей в мире резиденцией главы государства, и визитную карточку Дели — храм Лотоса. Заедем в невероятно красивую мечеть Джама Масджид и Красный форт — цитадель эпохи Великих Моголов. Вечером полюбуемся фестивалем огней в Акшардхаме, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире.
Трансфер в Даржилинг
После завтрака — трансфер к аэропорту, рейс в Багдогру (перелёт займёт 2 часа). По прилёте доберёмся в Даржилинг. По пути увидим мощный водопад Пагла Джхора и вершину Канченджанги. После размещения в отеле немного прогуляемся по городу, любуясь гималайскими панорамами.
Насыщенный день в Даржилинге
Встанем пораньше, чтобы успеть осмотреть максимум локаций. В 4:00 встретим рассвет на вершине Тигрового холма, откуда открывается головокружительный вид на Гималаи. Спускаясь вниз, осмотрим позолоченную статую Будды Майтрейи в монастыре Йига-Чолинг. После завтрака поднимемся к ступе Мира, а перед обедом успеем прокатиться на поезде к самой высокогорной станции страны. Посетим сад и фабрику, где делают чай, заглянем в зоопарк и институт альпинизма.
Переезд в Пеллинг
Утром поедем в Пеллинг (5 часов в пути). По дороге остановимся у древнего монастыря Пемаянгце, откуда хорошо просматриваются Гималаи и руины столицы бывшего королевства Сикким.
Отдых в окрестностях Пеллинга
Позавтракаем и поедем в деревню Юксом, где столетия назад короновали первого правителя Сиккима. Осмотрим водопад Канчендзонга и заедем к озеру Кхечеопалри, которое считается священным.
Переезд в Гангток
Сегодня нас ждёт ещё один долгий переезд, на этот раз в Гангток (5 часов в пути). По дороге сделаем остановки у монастыря религии бон и парка Будды.
Отдых у озера
Отправимся к высокогорному ледниковому озеру Цомго, которое почитается как священное. Многие века монахи делали предсказания, основываясь на цвете его воды. Здесь увидим красных уток и, если повезёт, малых панд. Желающие смогут покататься на яке или подняться по канатной дороге к смотровой площадке, откуда видна граница с Китаем (за доплату).
Прогулки по Гангтоку
Этот день посвятим наследию королевства Сикким. Посетим важнейшие святыни — монастыри Энчай и Румтек. Заглянем в институт, где собрана богатая коллекция тибетских артефактов: монет, амулетов, живописи танка, тантрических чаш и даже ритуальных флейт из человеческих костей. Осмотрим буддийский чортен и заедем в Центр ткацких станков и ремёсел, где можно приобрести изделия ручной работы. Вечером поедем в Силигури, где останемся ночевать.
Возвращение в Дели
Утром на самолёте вернёмся в Дели. Вы можете сразу отправиться домой или продолжить отдых в городе самостоятельно.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Дели и обратно
- Перелёты Дели - Багдогра - Дели - $200
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Поездка на яке
- Билет на канатную дорогу