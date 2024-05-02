Покажется, будто из Индии мы переместились в Тибет: здесь можно учуять запах травяных курений и увидеть буддистских монахов. Побываем в резиденции далай-ламы на вершине холма, что возвышается над городком Маклеод Ганджем. Почти четверть его жителей — это монахи и монахини!

Заглянем на атмосферный рынок, где можно закупиться сувенирами и местными деликатесами. Затем посетим храм Бхагсунага и оттуда прогуляемся к водопаду.

Вечером вернёмся в хостел и отдохнём.