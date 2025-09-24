Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Гоа на русском языке, цены от $30, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 11 часов 14% 1 отзыв Водная прогулка Райские пляжи Южного Гоа Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $30 $35 за человека На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Панаджи: колониальная и современная Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным Начало: От места вашего проживания $210 за всё до 6 чел. На катере 3 часа 1 отзыв Водная прогулка Прогулка на катере с рыбалкой Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас $680 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гоа

