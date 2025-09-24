-
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30
$35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи: колониальная и современная
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$210 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$680 за всё до 6 чел.
