Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Погрузитесь в атмосферу колониального Гоа, посетив старинную виллу и форт. Завершите день на острове с незабываемым закатом
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$70 за человека
