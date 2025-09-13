Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 5 отзывов Мини-группа до 12 чел. Индивидуальная поездка в Махараштру Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 $60 за человека На машине 6 часов 5 отзывов Индивидуальная Колоритный Гоа и наследие колониальных времён Погрузитесь в атмосферу колониального Гоа, посетив старинную виллу и форт. Завершите день на острове с незабываемым закатом $45 за человека На машине 6 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Португальское наследие Гоа Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме Начало: У вашего отеля $200 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 4 отзыва Мини-группа до 12 чел. Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов Начало: На ресепшене вашего отеля Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 $70 за человека Другие экскурсии Гоа

