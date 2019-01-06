5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Действующая церковь в гроте, колоритный город и музей оливкового масла

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
Я познакомлю вас с удивительными достопримечательностями Валенсии в стороне от стандартных туристических маршрутов.

Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка.

А затем посетим колоритный город Сегорбе и его музей оливкового масла, единственный в Валенсийском сообществе.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе

Что вас ожидает

Путь к Святой пещере

Пройдя по горному маршруту, вы спуститесь в глубокий грот и очутитесь в уникальном святилище, не имеющем аналогов в Испании. Это место поклонения и паломничества имеет особое значение для христианства: в XVI веке здесь был найден образ Богоматери, которому приписывают бесчисленное множество чудесных свойств. Я расскажу вам об истории пещеры и создании часовни у горных склонов. Вода на сводах грота считается чудодейственной, мы сможем её собрать или купить в местной лавочке.

Музей оливкового масла

Затем отправимся в древний городок Сегорбе, где в разные века оставили свои следы римляне, вестготы, арабы и христиане. Здесь мы посетим бывшую маслобойню, которая ныне превращена в музей оливкового масла. Вы увидите старинные инструменты для производства масла и узнаете о секретах его изготовления. А в магазинчике при музее мы сможем купить бутылочку лучшего испанского оливкового масла, натуральную косметику из компонентов оливы и даже мармелад из оливы с красным перцем, лепестками роз или апельсинами.

Очарование средневекового города

Мы пройдемся по атмосферным улицам Сегорбе и при желании посетим музей Кафедрального собора XIII века с древней историей. Увидим Тюремную башню (La Torre de la Cárcel) и фрагмент римского акведука. А затем поднимемся на холм Сопенья, бывшее поселение королей и знати, откуда вам откроется превосходный вид на Сегорбе и его окрестности!

Организационные детали

  • Экскурсию лучше проводить в первой половине дня. В жаркий день можно взять с собой немного воды, но, так как вторая часть экскурсии будет проходить в городе, прохладительные напитки всегда можно найти.
  • По понедельникам Святая пещера закрыта для посещения, в другие дни часы работы: с вторника по пятницу – с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00; субботы и воскресенья – с 10:00 до 18:00.
  • Музей оливкового масла работает: с понедельника по субботу – с 11:00 до 13:30 и 17:00 до 20:00; воскресенье и праздники – с 11:00 до 14:00 и 17:00 до 20:00.
  • Музей Кафедрального собора XIII века открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 13:30.
  • В стоимость экскурсии не входят входные билеты в музей оливкового масла (2 € с человека, дети до 12 лет – бесплатно) и музей кафедрального собора (3 € с человека).
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе
Святая пещера и средневековый Сегорбе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2019
Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
20 сентября 2018
Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😁
17 марта 2018
Крайне рекомендую любые экскурсии с Дмитрием! Профессиональный грамотный гид и хороший человек, отлично знает свою работу. Главное - относится с душой и любовью к Испании, своему делу и людям. Экскурсия в Сегорбе и в святую пещеру прошла увлекательно, познавательно и весело. У Дмитрия комфортная машина. Рекомендую, т.к.на автобусе вы туда не доберетесь,а так отличный шанс посмотреть и среднивековый город, и уникальный храм, и насладиться поездкой в горы. Еще бонусом - восхитительное озеро по пути.
8 октября 2017
Экскурсия уникальная и невероятно интересная! По дороге до Пещеры Дмитрий много рассказал содержательного о том, что видели по пути. Сама Святая Пещера - умиротворенное место. Внутри Пещеры соединение природы и простого, сделанного с добротой убранства. Не хотелось выходить из Пещеры. Сегорбе - интересный город. Прошли вдоль Городской стены, старинной Тюремной башни и ворот Теруэль; посетили Музей оливкового масла (бывшая маслобойня). Отдельное спасибо Дмитрию за понимание и лояльность (мы были с двухлетним ребёнком, для которого поездка на машине - не самая любимая часть пути).
23 мая 2017
Экскурсия "Святая пещера и средневековый Сегорбе", гид- Дмитрий
Отличная экскурсия,не глянцевая, а такая... с душой! Нам и хотелось увидеть Испанию с другой стороны. В святой пещере время теряется! И очаровательный, милый городок Сегорбе! А оливковое дерево, которому 1300 лет!
Дмитрий- супер гид! Показал и рассказал нам даже больше темы экскурсии! Побольше таких увлеченных гидов!
Экскурсия подойдет для всех, кто хочет прикоснуться к истории Испании и увидеть провинциальную жизнь испанцев сегодня

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