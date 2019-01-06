5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путь к Святой пещере

Пройдя по горному маршруту, вы спуститесь в глубокий грот и очутитесь в уникальном святилище, не имеющем аналогов в Испании. Это место поклонения и паломничества имеет особое значение для христианства: в XVI веке здесь был найден образ Богоматери, которому приписывают бесчисленное множество чудесных свойств. Я расскажу вам об истории пещеры и создании часовни у горных склонов. Вода на сводах грота считается чудодейственной, мы сможем её собрать или купить в местной лавочке.

Музей оливкового масла

Затем отправимся в древний городок Сегорбе, где в разные века оставили свои следы римляне, вестготы, арабы и христиане. Здесь мы посетим бывшую маслобойню, которая ныне превращена в музей оливкового масла. Вы увидите старинные инструменты для производства масла и узнаете о секретах его изготовления. А в магазинчике при музее мы сможем купить бутылочку лучшего испанского оливкового масла, натуральную косметику из компонентов оливы и даже мармелад из оливы с красным перцем, лепестками роз или апельсинами.

Очарование средневекового города

Мы пройдемся по атмосферным улицам Сегорбе и при желании посетим музей Кафедрального собора XIII века с древней историей. Увидим Тюремную башню (La Torre de la Cárcel) и фрагмент римского акведука. А затем поднимемся на холм Сопенья, бывшее поселение королей и знати, откуда вам откроется превосходный вид на Сегорбе и его окрестности!