Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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Фотопрогулка по Массандровскому парку

Посетить одно из самых живописных мест Крыма и получить на память яркие и душевные снимки

Алёна
Алёна – Гид из Ялты
За один день день вы погуляете по ухоженному Массандровскому парку с элегантным дворцом и дикому лесу 🌲 с гротами, извилистыми тропинками и причудливыми деревьями.

Я расскажу историю 📖 этих мест, помогу отыскать в них тайные атмосферные уголки и сделаю для вас профессиональные фотографии 📸.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку

Что вас ожидает

Встреча со сказочным миром
Вы исследуете волшебный Массандровский парк 🌳 в английском стиле, где в разные сезоны цветут сирень, лаванда или розы. Рассмотрите две старинные секвойи у центральной лестницы, отдохнете на увитой зеленью симпатичной скамейке и полюбуетесь видами Массандровского дворца, похожего на французские шато. А я расскажу, для кого его изначально строили, каким образом его приобрели Романовы, почему царская семья никогда не останавливалась здесь на ночь и кто еще бывал в этом мистическом месте.

Массандровские гроты
После ухоженного парка мы отправимся в дикий лес с причудливыми деревьями и узкими тропинками. Вы пройдете по старинной каменной лестнице, отыщете затерянные среди скал Массандровские гроты и узнаете, зачем сюда приходила одна вдовствующая императрица. Кроме того, научитесь легко и непринужденно позировать на камеру!

Организационные детали

  • Мы не посещаем Массандровский дворец
  • В течение 10 дней после экскурсии 🧭 вы получите не менее 100 профессиональных фотографий в виде ссылки на папку на Google Диске
Начало и место завершения
🚩 у Массандровского дворца
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Фотопрогулка по Массандровскому парку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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