Индивидуальная
до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
27 сен в 09:00
4 окт в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
€64 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Завтра в 12:00
23 сен в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс на велосипедах
Прокатитесь по Вильнюсу на велосипеде, откройте для себя его достопримечательности и почувствуйте атмосферу города. Это увлекательное приключение
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
