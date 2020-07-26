23 отзыва оставили туристы

Тайны и легенды Вильнюса Вы увидите все «визитные карточки» Вильнюса: Кафедральную площадь, университет, Ратушу и чудотворную икону матери Божьей Остробрамской. Услышите историю основания города и сказание о первом святом земли литовской. Зайдете в часовню святого Казимира и узнаете о чудесах, которые происходили у его гроба. А гуляя по узеньким улочкам и дворикам, ощутите себя в таинственном Средневековье.
Колоритные кварталы и советы местного жителя Богемный район Ужупис раскроет творческий и свободный дух литовской столицы. А самобытные «задворки» улицы Стиклю помогут прочувствовать колорит еврейского квартала. В завершение я расскажу о современной жизни города и дам полезные гастрономические советы: где попробовать лучшие цеппелины, местное пиво и литовский сыр Джюгас.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала у ворот Острой брамы.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Вильнюс — мой родной город, который я очень люблю. С большим удовольствием проведу для вас душевную и позитивную экскурсию и покажу самые интересные места литовской столицы. До встречи!
Елена провела нашей семье очень интересную и познавательную экскурсию по Вильнюсу. Нам очень-очень понравилось! Она очень компетентная, приятная, знающая, коммуникабельная и по - настоящему влюблёная в свой прекрасный город! Спасибо огромное!
Мария
25 января 2020
Великолепный экскурсовод! Елена, огромное вам спасибо за проведенное время! Показали центральные точки и скрытые места. Время пролетело мгновенно. Если брать экскурсию по Вильнюсу, то только у Елены:)
Рита
10 января 2020
Нам понравилась экскурсия, которую нам провела Елена. Это был отличный способ познакомится с историей Вильнюса за то короткое время, которое у нас было. Спасибо за экскурсию!
Елена
6 января 2020
04. 01. 20 были на экскурсии "Влюбиться в Вильнюс за три часа", которую провела для нас Елена. Хотим сказать ей большое спасибо, было очень интересно и познавательно! За время экскурсии ни разу не стало скучно или тяжело! Время пролетело быстро, но мы действительно успели влюбиться в Вильнюс, и в этом нам помогла Елена! Ещё раз - спасибо большое! Будем рекомендовать экскурсию и гида своим друзьям, родным и знакомым, если кто-то из них соберётся в Вильнюс!
Виталий
6 января 2020
Отлично провели время. Повезло с погодой, выглядывало солнышко.
Сергей
5 января 2020
Сегодня были на экскурсии с женой и ребёнком 8 лет. Jelena отличный гид и на отлично справилась со своей работой. Не смотря на то, что мы сегодня только прилетели в Вильнюс, были немного уставшими и сразу пошли на экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Jelena заинтересовала всех своим рассказом и даже ребёнка, который не разу не капризничал. Рассказ был интересным, содержательным и профессиональным. кроме всего Jelena нам подсказала где можно покушать, скупиться и т. д. Мы все остались очень довольны и однозначно рекомендую гида Jelena.
Ирина
3 января 2020
Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, ей удалось нас влюбить а Вильнюс. Будем рекомендовать.
Владислав
2 января 2020
Интересная и содержательная экскурсия. Рекомендую.
Светлана
2 января 2020
Первая попытка была в мае пять лет назад, приехала в Вильнюс на три дня, и город произвел какое-то удручающее впечатление! Решилась приехать второй раз, пройтись по городу с гидом. Маршрут Елены самим названием обещал, что я влюблюсь в город за три часа. Теперь я думаю, где были мои глаза пять лет назад?!) спасибо, Елена, Вильнюс - шикарный, и Ваша программа - тоже!
Анастасия
30 декабря 2019
Очень интересная экскурсия! Спасибо Елене за такую чудесную экскурсию по Вильнюсу, было очень интересно!
Услышать старинные легенды и необычные факты, петляя загадочными улочками Старого города
С наступлением сумерек столица преображается. Во время прогулки по узким улочкам я расскажу о подземном Вильнюсе, его чудовищах и призраках. Покажу аутентичные домики, средневековые храмы и башни, а еще открою страшные тайны, которые хранят их стены.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Прокатиться от Кафедральной площади до современного Сити и почувствовать ритм города
Вы увидите знаменитые достопримечательности Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «город в городе» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю и легенды литовской столицы, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии и раскрыть характер Вильнюса!