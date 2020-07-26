23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Тайны и легенды Вильнюса

Вы увидите все «визитные карточки» Вильнюса: Кафедральную площадь, университет, Ратушу и чудотворную икону матери Божьей Остробрамской. Услышите историю основания города и сказание о первом святом земли литовской. Зайдете в часовню святого Казимира и узнаете о чудесах, которые происходили у его гроба. А гуляя по узеньким улочкам и дворикам, ощутите себя в таинственном Средневековье.

Колоритные кварталы и советы местного жителя

Богемный район Ужупис раскроет творческий и свободный дух литовской столицы. А самобытные «задворки» улицы Стиклю помогут прочувствовать колорит еврейского квартала. В завершение я расскажу о современной жизни города и дам полезные гастрономические советы: где попробовать лучшие цеппелины, местное пиво и литовский сыр Джюгас.