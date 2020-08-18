2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Предания старины

Мы пройдемся по освещенным и не очень освещенным улицам и уличкам Старого города и поговорим о секретах столицы ⭐️. Вы узнаете о многочисленных подземельях, найденных там артефактах и утерянных сокровищах. Я расскажу легенду об ожившем покойнике, вдохновившую Гоголя, и приоткрою тайны храмов и монастырей. А у Остробрамских ворот мы поговорим о чудесах, связанных с иконой Матери Божьей, и вспомним, как Литва во второй раз обрела мощи Виленских мучеников.

Дух мистики

Кровь застынет в жилах, когда вы услышите о страшных экзекуциях, проходивших на Ратушной площади! Мы прикоснемся к мрачным тайнам Еврейского квартала и подземелья Кафедры. Вас ждут предания о чудовище оборонной башни и о спиритических сеансах, которые проводили в современном музее янтаря.

Организационные детали