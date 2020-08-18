2 отзыва оставили туристы

Предания старины Мы пройдемся по освещенным и не очень освещенным улицам и уличкам Старого города и поговорим о секретах столицы ⭐️. Вы узнаете о многочисленных подземельях, найденных там артефактах и утерянных сокровищах. Я расскажу легенду об ожившем покойнике, вдохновившую Гоголя, и приоткрою тайны храмов и монастырей. А у Остробрамских ворот мы поговорим о чудесах, связанных с иконой Матери Божьей, и вспомним, как Литва во второй раз обрела мощи Виленских мучеников.
Дух мистики Кровь застынет в жилах, когда вы услышите о страшных экзекуциях, проходивших на Ратушной площади! Мы прикоснемся к мрачным тайнам Еврейского квартала и подземелья Кафедры. Вас ждут предания о чудовище оборонной башни и о спиритических сеансах, которые проводили в современном музее янтаря.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсия предпочтительна в вечернее время
Начало и место завершения
🚩 — у ворот Острой брамы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Вильнюс — мой родной город, который я очень люблю. С большим удовольствием проведу для вас душевную и позитивную экскурсию и покажу самые интересные места литовской столицы. До встречи!
Мы провели незабываемые два часа с Еленой. Это человек, влюбленный в свою страну и город. Эту любовь она передала и нам. Хочется ещё раз приехать сюда. Легенды и быль переплетались, интересные факты и легенды надолго запомнились. А подарочек от экскурсовода группе в конце экскурсии тронул, оставил ещё более положительный след. Елена, огромное спасибо Вам.
Irina
31 июля 2020
Очень интересная экскурсия. В рассказе гида переплетаются и реальные факты и мифы с легендами и даже страшные истори. Маршрут проложен просто отлично. Чуть больше чем за 2 часа вы посетите все самые популярные места Вильнюса и узнаете много и унового и интересного.