2 отзыва оставили туристы

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Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка

Услышать старинные легенды и необычные факты, петляя загадочными улочками Старого города

5
2 отзыва
Jelena
Jelena – Гид из Вильнюса
С наступлением сумерек столица ⭐️ преображается.

Во время прогулки по узким улочкам я расскажу о подземном Вильнюсе, его чудовищах и призраках.

Покажу аутентичные домики, средневековые храмы и башни, а еще открою страшные тайны, которые хранят их стены.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €60 за экскурсию

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Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка

Что вас ожидает

Предания старины
Мы пройдемся по освещенным и не очень освещенным улицам и уличкам Старого города и поговорим о секретах столицы ⭐️. Вы узнаете о многочисленных подземельях, найденных там артефактах и утерянных сокровищах. Я расскажу легенду об ожившем покойнике, вдохновившую Гоголя, и приоткрою тайны храмов и монастырей. А у Остробрамских ворот мы поговорим о чудесах, связанных с иконой Матери Божьей, и вспомним, как Литва во второй раз обрела мощи Виленских мучеников.

Дух мистики
Кровь застынет в жилах, когда вы услышите о страшных экзекуциях, проходивших на Ратушной площади! Мы прикоснемся к мрачным тайнам Еврейского квартала и подземелья Кафедры. Вас ждут предания о чудовище оборонной башни и о спиритических сеансах, которые проводили в современном музее янтаря.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсия предпочтительна в вечернее время
Начало и место завершения
🚩 — у ворот Острой брамы
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Jelena
Jelena
Добрый день, дорогие путешественники! Вильнюс — мой родной город, который я очень люблю. С большим удовольствием проведу для вас душевную и позитивную экскурсию и покажу самые интересные места литовской столицы. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

18 августа 2020
Мы провели незабываемые два часа с Еленой. Это человек, влюбленный в свою страну и город. Эту любовь она передала и нам. Хочется ещё раз приехать сюда. Легенды и быль переплетались, интересные факты и легенды надолго запомнились. А подарочек от экскурсовода группе в конце экскурсии тронул, оставил ещё более положительный след. Елена, огромное спасибо Вам.
31 июля 2020
Очень интересная экскурсия. В рассказе гида переплетаются и реальные факты и мифы с легендами и даже страшные истори. Маршрут проложен просто отлично. Чуть больше чем за 2 часа вы посетите все самые популярные места Вильнюса и узнаете много и унового и интересного.

Jelena проводит ещё 1 экскурсию

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