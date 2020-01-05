9 отзывов оставили туристы

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Истории Старого Вильнюса

Яркое прошлое старого города на экскурсии по средневековым достопримечательностям

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Инна
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
Инна – Гид в Вильнюсе
Мы пройдемся по старым пешеходным улицам, заглянем в средневековые дворы, увидим и посетим множество исторических объектов (вход бесплатный).

Вы услышите удивительные истории 📖 и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы.

И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т.п.
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса

Что вас ожидает

Это расширенная экскурсия для увлеченных историей, архитектурой, христианскими реликвиями людей, во время которой я расскажу:

  • откуда происходит название страны и городов Литвы;
  • когда впервые упоминается Старый Вильнюс;
  • историю возникновения ВКЛ (Великого княжества Литовского);
  • о жизни Вильнюса в роли столицы Великого княжества Литовского;
  • легенды Литвы, которые и сегодня тесно переплетены с современной жизнью литовцев;
  • языческие традиции Литвы, которые сохраняются с 14 века;
  • почему же янтарь символ Литвы;
  • о конфессиях Литвы (христианство, иудаизм, мусульманство, караизм);
  • дам дельные советы, что посмотреть, посетить после нашей экскурсии самостоятельно.

В итоге вы поймете, откуда берутся корни много национального города Вильнюса, в котором не сегодня проживает 30 народностей, станете лучше понимать город и нравы его жителей.

Маршрут

  • Кафедральный собор с чудотворной иконой св. Казимира
  • Собор св. Бернара (1525)
  • Вильнюсский университет (1579)
  • Подземелье с музеями янтаря (XV век)
  • Собор св. Параскевы
  • Собор и монастырь св. Духа с чудотворными мощами св. Антония, Иоанна, Евстафия
  • Собор св. Терезы (1633)
  • Часовня Остра Брама с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век)

Мы также заглянем в разные чудесные места:

  • магазинчик литовских экологических продуктов;
  • литовскую «шоколадницу» Старого города;
  • магазинчик литовских сыров с сырным мороженным и сырными конфетами;
  • пивной погребок с 80! сортами литовского пива;
  • настоящую пивоварню, где можно попробовать только что сваренное живое пиво.

Организационные детали

  • Вход в исторические объекты — бесплатный
  • Место встречи — от отеля на автомобиле
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса
Истории Старого Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в Вильнюсе! С уважением, Инна.
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9 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Спасибо Инне за отличную экскурсию. Приятный, комфортный экскурсовод, индивидуальный подход, рекомендуем от души.
10 октября 2019
Потрясающе интересная экскурсия, бесподобный экскурсовод! Очень много интересного узнала про город. Спасибо
5 октября 2019
Инна - замечательный экскурсовод и просто милый человек. Получили огромное удовольствие и от экскурсии и от общения с ней. Спасибо!
10 января 2018
Спасибо Инне! Очень живая и насыщенная экскурсия. За три часа нам удалось проникнуться настроением города, увидеть его текущую жизнь как бы изнури, глазами его жителей.
20 августа 2017
На экскурсии была с детьми- 10 и 5 лет. Основная задача - сделать экскурсию максимально интересной для них. Считаю, что гид справилась очень хорошо. Экскурсией, увиденным старым городом, остались довольны все. Спасибо.
15 июня 2017
Инна заботливо провела нас по улицам любимого города, рассказав массу историй, легенд, показав, куда можно зайти ещё, как вкусно покушать, откуда посмотреть на город... Оставалось только широко раскрывать глаза и изумлённо смотреть на всё это великолепие, пытаясь остаться самими собой, а не превратиться в искрящийся восклицательный знак ))) Отдельное спасибо Инне за терпение в общении с моим ребёнком, за ответы на все не относящиеся к экскурсии вопросы и за то, что он всё-таки слушал!!! Мы получили самое искреннее и долгоиграющее удовольствие, спасибо!!!
25 октября 2015
Экскурсию с нами провела замечательный экскурсовод Инна. Несмотря на дождливый день, мы увидели с помощью Инны как прекрасен город. Экскурсовод замечательный, опытный и знающий. Рекомендации - самые лучшие.
25 января 2015
Мы впервые воспользовались услугами сайта и нам сразу повезло - мы познакомились с Инной. Замечательная экскурсия, которая дала нам представление о чудесном городе Вильнюс, в который нам хочется вернуться. Очень хорошо, что у Инны есть автомобиль, это позволяет увидеть больше за относительно небольшое время. Инна порекомендовала нам чудесный ресторан Lokus за что ей отдельное спасибо.
29 июля 2014
Замечательная экскурсия! За 3 часа успели невозможное, получили одни положительные эмоции, кучу советов. Огромное спасибо!!!

Инна проводит ещё 4 экскурсии

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130 за экскурсию
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