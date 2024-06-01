Его величество Дубай

Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Всем известны арабские сказки «1000 и 1 ночь». Пожалуй, найдётся столько же причин посетить всемирную столицу самых смелых и безграничных идей.

«Дубайская Венеция», рукотворный остров, самый высокий небоскрёб в мире… Приглашаю вас распахнуть врата своего воображения и погрузиться в этот величественный и фантастический город!
5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Начнём путешествие с лагуны Dubai Creek, что разделяет Дубай на Старый (исторический район Бастакия) и Новый город.
  • Прокатимся по всему каналу на национальной лодке абра (включено в стоимость).
  • Затем вас ждёт променад близ действующей резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума, правителя Дубая.
  • Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi.
  • Заглянем в отель-дворец AL QASR. Словно по веянию волшебной палочки вы телепортируетесь в атмосферу небывалой роскоши и величия, а я расскажу о скульптурах арабских скакунов, что слеплены из сусального золота в натуральную величину.
  • Для детей — побываем в парке возле Музея будущего, покормим кроликов и павлинов.
  • Посетим комплекс Madinat Jumeirah, который называют «Дубайской Венецией». Дивные виллы, аутентичная старина, арабская архитектура — всё это ждёт вас здесь.
  • Прокатимся по рукотворному острову Palm Jumeirah, где многие знаменитости приобрели здесь роскошные виллы.
  • Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая. Полюбуемся обитателями огромного аквариума в торговом центре Dubai Mall.
  • Ананасом на торте станет самый высокопочтенный господин всех небоскрёбов — Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное. Поверьте, в этом песчаном оазисе запрятано множество легенд!

Организационные детали

  • Поедем на 7-местном автомобиле Honda Odissey. Есть детские кресла.
  • Я заберу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мечтай! Создавай! Воплощай! Это Дубай! Таков по праву мог бы быть слоган этого безграничного города из современной сказки. Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас в Эмиратах, где побывал впервые, когда мне едва исполнился год, и куда, разумеется, по велению тогда ещё детского сердечка я вновь вернулся. Вернулся, чтобы передать эту волшебную и безумную по энергетике атмосферу именно вам!

Основано на 2 отзывах
Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя
мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города.

Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня.

Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным.
Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу.

Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

Юлия
Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации
об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

