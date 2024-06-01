Всем известны арабские сказки «1000 и 1 ночь». Пожалуй, найдётся столько же причин посетить всемирную столицу самых смелых и безграничных идей.
«Дубайская Венеция», рукотворный остров, самый высокий небоскрёб в мире… Приглашаю вас распахнуть врата своего воображения и погрузиться в этот величественный и фантастический город!
Описание экскурсии
- Начнём путешествие с лагуны Dubai Creek, что разделяет Дубай на Старый (исторический район Бастакия) и Новый город.
- Прокатимся по всему каналу на национальной лодке абра (включено в стоимость).
- Затем вас ждёт променад близ действующей резиденции шейха Мухаммеда Аль Мактума, правителя Дубая.
- Проедем по самому хайповому проспекту Ближнего Востока Sheikh Zayed Road, сделаем сочные селфи на фоне единственного в мире 7-звёздочного отеля Burj Al Arab и тематического аквапарка Wild Wadi.
- Заглянем в отель-дворец AL QASR. Словно по веянию волшебной палочки вы телепортируетесь в атмосферу небывалой роскоши и величия, а я расскажу о скульптурах арабских скакунов, что слеплены из сусального золота в натуральную величину.
- Для детей — побываем в парке возле Музея будущего, покормим кроликов и павлинов.
- Посетим комплекс Madinat Jumeirah, который называют «Дубайской Венецией». Дивные виллы, аутентичная старина, арабская архитектура — всё это ждёт вас здесь.
- Прокатимся по рукотворному острову Palm Jumeirah, где многие знаменитости приобрели здесь роскошные виллы.
- Сделаем остановку у отеля Atlantis — одного из символов Дубая. Полюбуемся обитателями огромного аквариума в торговом центре Dubai Mall.
- Ананасом на торте станет самый высокопочтенный господин всех небоскрёбов — Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов.
На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать вам всё самое главное и интересное. Поверьте, в этом песчаном оазисе запрятано множество легенд!
Организационные детали
- Поедем на 7-местном автомобиле Honda Odissey. Есть детские кресла.
- Я заберу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Дубае
Мечтай! Создавай! Воплощай! Это Дубай! Таков по праву мог бы быть слоган этого безграничного города из современной сказки. Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас в Эмиратах, где побывал впервые, когда мне едва исполнился год, и куда, разумеется, по велению тогда ещё детского сердечка я вновь вернулся. Вернулся, чтобы передать эту волшебную и безумную по энергетике атмосферу именно вам!
Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя
Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации
