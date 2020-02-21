2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Дубай: любые места по вашим интересам

Узнать о феномене и реальной жизни Эмиратов на экскурсии-конструкторе

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Моя экскурсия — это день, спланированный специально для вас.

Вы сможете проехать по современным районам Дубая и побродить по базарам, полюбоваться фонтанами и островом-пальмой, поразиться дизайну небоскребов и моллов, съездить в Парк цветов и оценить вечернюю иллюминацию.

Выбирайте локации, а я расскажу о настоящем ОАЭ и обеспечу комфорт.
$250
$225 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле или аэропорту Дубая
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам

Что вас ожидает

Ваш идеальный Дубай
Мы заранее обсудим ваши пожелания по программе и комфортному бюджету (встретимся за день до или поговорим дистанционно). Возможен даже такой вариант: сразу после вашего прилета мы отправимся из аэропорта на экскурсию, а вечером доедем до вашего отеля в Рас-эль-Хайме. Все места, которые указаны ниже, невозможно посетить за один день, поэтому вы выберете самые интересные, а я подскажу, как их сочетать.

  • Miracle Garden — крупнейший парк цветов в мире с причудливыми цветочными фигурами и садом бабочек;
  • Искусственный пальмовый остров Palm Jumeirah: отель Atlantis, аквариум в стиле затерянной Атлантиды, аквапарк, смотровая площадка с видом на город;
  • Район Dubai Marina: пляж и прогулочная улица JBR, знаменитый клуб-бар Barasti Beach, Дубайская трамвайная дорога;
  • Район грандиозного торгового центра Dubai Mall: дизайнерские проекты, золотой рынок, большой аквариум с туннелем, шоу музыкальных фонтанов и, конечно, Бурдж-Халифа — высочайшая постройка на планете;
  • Моллы Дубая: Ibn Battuta Mall со скульптурами, Marina Mall с выходом к каналу, напоминающий о Египте WAFI Mall и другие локации для поклонников шопинга;
  • Рынок Mina A Salam Madinat Jumeirah в традиционном ближневосточном стиле с лавками и ресторанами под деревянными сводами;
  • Арка Дубая, которая особенно впечатляет вечером.

Это несколько примеров, ведь в Дубае постоянно появляются новые достопримечательности!

Узнать об ОАЭ без прикрас
Я расскажу об арабской стране без ванильных историй, которыми завлекают туристические толпы, и поделюсь реальными историями жителей. Вы услышите о работе, учебе, воспитании детей, хобби, отдыхе — обо всем, что вы хотели знать об Эмиратах, но стеснялись спросить. Кроме того, с радостью подскажу, куда еще отправиться, и посоветую вкусные заведения.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, так как маршрут и содержание подстраиваются под ваши интересы и ритм

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в вашем отеле (или любом другом месте) в Рас-эль-Хайме, Умм-эль-Кайвайне, Шардже, Аджмане или Дубае — и привезу обратно
  • Экскурсия проводится на автомобиле Mitsubushi Lancer 2019 г.в. с люком. По запросу за дополнительную оплату возможны другие варианты (Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Porsche и т.д).
  • Дорога в Дубай займет около часа
  • Экскурсия может длиться до 10 часов без доплаты

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты на платные достопримечательности. Я помогу с покупкой на экскурсии или заранее.
  • Напитки и еда (по желанию)
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам
Дубай: любые места по вашим интересам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле или аэропорту Дубая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Живу и работаю в ОАЭ с 2008 года. Жил в различных Эмиратах, и страна не перестает меня удивлять. Каждый день появляется что-то новое. Посоветую и покажу места, которые действительно стоит посетить, исходя из ваших пожеланий и возможностей. На время вашего пребывания в ОАЭ готов оказать посильную помощь в решении повседневных вопросов.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Долго выбирал гида, смотрел как накручивались отзывы по гидам в течении недели до отпуска. В итоге доверился интуиции и выбрал Дмитрия. В выборе не ошибся . Дмитрий , провёл экскурсию, учитывая потребности и интересы двух детей 3 и 8 лет, подсказал , как заранее купить билеты в Лего ланд. Рассказал много интересных вещей , показал город , глазами местных жителей . Сделал рекомендации по самостоятельным посещениям. Остались очень довольны. Всем рекомендую , Дмитрия. Тимур 20.02.2020
10 января 2020
Спасибо Дмитрию за экскурсию, которая была организована конкретно по интересующим нас местам! Никаких шаблонных рассказов, вся информация от живущего в стране человека, интересные факты и отличное живое общение!

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Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!Из тихой Рас-эль-Хаймы — в роскошный Дубай!
$250 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
За один день вы осмотрите главные достопримечательности Дубая. Побываете на колоритных рынках и в старом квартале Бастакия, а также увидите современные районы города, роскошные вилы и головокружительные небоскребы. А я поделюсь любопытными фактами о развитии страны и расскажу много интересного из её обычной жизни.

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