2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ваш идеальный Дубай

Мы заранее обсудим ваши пожелания по программе и комфортному бюджету (встретимся за день до или поговорим дистанционно). Возможен даже такой вариант: сразу после вашего прилета мы отправимся из аэропорта на экскурсию, а вечером доедем до вашего отеля в Рас-эль-Хайме. Все места, которые указаны ниже, невозможно посетить за один день, поэтому вы выберете самые интересные, а я подскажу, как их сочетать.

Miracle Garden — крупнейший парк цветов в мире с причудливыми цветочными фигурами и садом бабочек;

Искусственный пальмовый остров Palm Jumeirah: отель Atlantis, аквариум в стиле затерянной Атлантиды, аквапарк, смотровая площадка с видом на город;

Район Dubai Marina: пляж и прогулочная улица JBR , знаменитый клуб-бар Barasti Beach, Дубайская трамвайная дорога;

, знаменитый клуб-бар Barasti Beach, Дубайская трамвайная дорога; Район грандиозного торгового центра Dubai Mall: дизайнерские проекты, золотой рынок, большой аквариум с туннелем, шоу музыкальных фонтанов и, конечно, Бурдж-Халифа — высочайшая постройка на планете;

Моллы Дубая: Ibn Battuta Mall со скульптурами, Marina Mall с выходом к каналу, напоминающий о Египте WAFI Mall и другие локации для поклонников шопинга;

Mall и другие локации для поклонников шопинга; Рынок Mina A Salam Madinat Jumeirah в традиционном ближневосточном стиле с лавками и ресторанами под деревянными сводами;

Арка Дубая, которая особенно впечатляет вечером.

Это несколько примеров, ведь в Дубае постоянно появляются новые достопримечательности!

Узнать об ОАЭ без прикрас

Я расскажу об арабской стране без ванильных историй, которыми завлекают туристические толпы, и поделюсь реальными историями жителей. Вы услышите о работе, учебе, воспитании детей, хобби, отдыхе — обо всем, что вы хотели знать об Эмиратах, но стеснялись спросить. Кроме того, с радостью подскажу, куда еще отправиться, и посоветую вкусные заведения.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, так как маршрут и содержание подстраиваются под ваши интересы и ритм