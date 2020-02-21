2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш идеальный Дубай
Мы заранее обсудим ваши пожелания по программе и комфортному бюджету (встретимся за день до или поговорим дистанционно). Возможен даже такой вариант: сразу после вашего прилета мы отправимся из аэропорта на экскурсию, а вечером доедем до вашего отеля в Рас-эль-Хайме. Все места, которые указаны ниже, невозможно посетить за один день, поэтому вы выберете самые интересные, а я подскажу, как их сочетать.
Это несколько примеров, ведь в Дубае постоянно появляются новые достопримечательности!
Узнать об ОАЭ без прикрас
Я расскажу об арабской стране без ванильных историй, которыми завлекают туристические толпы, и поделюсь реальными историями жителей. Вы услышите о работе, учебе, воспитании детей, хобби, отдыхе — обо всем, что вы хотели знать об Эмиратах, но стеснялись спросить. Кроме того, с радостью подскажу, куда еще отправиться, и посоветую вкусные заведения.
Всем-всем путешественникам, так как маршрут и содержание подстраиваются под ваши интересы и ритм
Как проходит экскурсия
Что не включено в стоимость