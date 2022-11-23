Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.



Продолжительность экскурсии указана ориентировочно и не включает время в дороге до Абу-Даби из других эмиратов.



Важная информация: Для посещения общественных мест эмирата Абу-Даби (ресторанов, торговых центров, парков развлечений и пр.) вакцинированным туристам необходимо предъявить сертификат о вакцинации + тест (30 дней годности), а для не привитых путешественников - только ПЦР-тест (годность 7 дней). Все документы должны быть на английском языке.



Форма одежды в мечеть: мужчина в брюках и плечи закрыты / женщина все закрыто - можно в брюках, на голову платок (либо за 45 дерхам приобрести арабское платье с платком на месте). Внимание! По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби. По вторникам и воскресеньям - с посещением дворца Каср Аль-Ватан. Дети до 3х лет - беслатно, без предоставления посадочного места в автобусе.