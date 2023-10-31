Утро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком.



Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные водители продемонстрируют своё мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам.



Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде.



Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков Аравии!