Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Ялта: Форосская церковь ⛪

Наша первая остановка — церковь ⛪ Воскресения Христова на обрывистом утесе Красной скалы. Стоя у храма на высоте 412 метров над поселком Форос, вы насладитесь захватывающей панорамой Черного моря 🌊, побережья и окрестностей Ялты и внимательно осмотрите экстерьер памятника архитектуры XIX века. Внутреннее убранство храма поразит великолепными мозаиками и витражами, изящной каменной резьбой и росписью, а гид расскажет об особенностях святыни и ее истории 📖.

Севастополь: Инкерманский монастырь

Инкерманский Свято-Климентовский монастырь — древняя обитель, высеченная в скале. Вы узнаете о строительстве пещерного мужского монастыря, православном княжестве Феодоро и турецком вторжении, услышите о судьбе епископа Климента I, а также героической обороне Севастополя в годы ВОВ.

Бахчисарай: Успенский монастырь

В урочище Мариам-Дере, вблизи Бахчисарая, притаился легендарный Успенский Анастасиевский монастырь. Здесь вас ждут предания о чуде обретения иконы Богородицы и живописные виды ущелья.

Симферополь: Свято-Троицкая обитель

Что прежде находилось на территории женского монастыря? Кому посвящены Приделы собора? Какой вклад привнес в развитие науки Святитель Лука? Вы осмотрите монастырь, жизнь в котором не замирала даже в самые тяжелые времена, попробуете вкуснейшую выпечку и, если повезет, услышите Архиерейский хор монастыря.

Организационные детали