Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Золотое кольцо Крыма: главные святыни

Посетить храмы, церкви и соборы невероятной красоты и услышать их истории и предания

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Мы объедем все самые известные православные места Крымского полуострова: вы увидите уникальную церковь ⛪ на отвесной скале и севастопольский пещерный монастырь, посетите Симферополь, где покоятся мощи святителя Луки, и старинный Бахчисарай.

А также познакомитесь с удивительной историей 📖 и живописными пейзажами этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни

Что вас ожидает

Ялта: Форосская церковь ⛪
Наша первая остановка — церковь ⛪ Воскресения Христова на обрывистом утесе Красной скалы. Стоя у храма на высоте 412 метров над поселком Форос, вы насладитесь захватывающей панорамой Черного моря 🌊, побережья и окрестностей Ялты и внимательно осмотрите экстерьер памятника архитектуры XIX века. Внутреннее убранство храма поразит великолепными мозаиками и витражами, изящной каменной резьбой и росписью, а гид расскажет об особенностях святыни и ее истории 📖.

Севастополь: Инкерманский монастырь
Инкерманский Свято-Климентовский монастырь — древняя обитель, высеченная в скале. Вы узнаете о строительстве пещерного мужского монастыря, православном княжестве Феодоро и турецком вторжении, услышите о судьбе епископа Климента I, а также героической обороне Севастополя в годы ВОВ.

Бахчисарай: Успенский монастырь
В урочище Мариам-Дере, вблизи Бахчисарая, притаился легендарный Успенский Анастасиевский монастырь. Здесь вас ждут предания о чуде обретения иконы Богородицы и живописные виды ущелья.

Симферополь: Свято-Троицкая обитель
Что прежде находилось на территории женского монастыря? Кому посвящены Приделы собора? Какой вклад привнес в развитие науки Святитель Лука? Вы осмотрите монастырь, жизнь в котором не замирала даже в самые тяжелые времена, попробуете вкуснейшую выпечку и, если повезет, услышите Архиерейский хор монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов профессиональной команды
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
  • Для посещения храмов и монастырей должна быть соответствующая одежда
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию), свечи в храмах
Начало и место завершения
🚩 у кинотеатра «Шторм» на ул. Горького
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Золотое кольцо Крыма: главные святыни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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