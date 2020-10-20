Как добраться до Нерюнгри на самолёте
В Нерюнгри 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Neryungri Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нерюнгри
- Чульман NERNeryungri Airport
Самые дешёвые билеты в Нерюнгри из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|4 500
|2ч 45м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|5 050
|1ч 40м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 200
|2ч 30м
|29.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 000
|2ч 30м
|16.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 770
|27ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 062
|26ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|9 075
|15ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|10 210
|15ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|10 240
|9ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|10 621
|27ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 695
|33ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|10 739
|40ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|10 986
|39ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|11 010
|32ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|11 093
|28ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|11 131
|45ч 15м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|11 378
|44ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|11 535
|39ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|11 640
|39ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 645
|47ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|11 765
|46ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 159
|15ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|12 338
|40ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|12 424
|42ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|12 434
|20ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|12 585
|48ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|12 669
|54ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 753
|24ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 808
|55ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|13 088
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|13 330
|54ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Полярного
|13 664
|22ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|14 142
|35ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|14 287
|19ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|14 479
|46ч 55м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|14 499
|17ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|14 539
|56ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|14 950
|55ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|15 432
|56ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|16 916
|41ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|17 006
|47ч 40м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|17 523
|47ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|17 946
|17ч 40м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|18 375
|22ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|19 521
|32ч 20м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|21 032
|37ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|21 140
|37ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|21 219
|28ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|23 361
|28ч 5м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Талакана
|23 966
|47ч 5м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|24 111
|29ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|25 707
|23ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Усть-Неры
|34 816
|19ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|64 561
|27ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нерюнгри
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нерюнгри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Иркутск, Хабаровск, Красноярск и Краснодар
- 03.11.202005.11.2020
- 28.11.202028.11.2020
- 15.10.202021.11.2020
- 30.12.202004.01.2021
- 16.10.202020.10.2020
- 10.11.202013.11.2020
- 16.10.202030.10.2020
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