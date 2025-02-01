2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
15 000₽ за человека
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
19 000₽ за человека
3 дня
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
31 янв в 12:00
28 фев в 12:00
25 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В апреле»
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