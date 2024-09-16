На 7 дней – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Махачкале, цены от 53 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Познание себя через новые места: топовые и неизвестные локации Дагестана
На машине
На катере
7 дней
Познание себя через новые места: топовые и неизвестные локации Дагестана
Увидеть главные достопримечательности, прокатиться на катере и полюбоваться закатами в окружении гор
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
16 сен в 10:00
1 окт в 10:30
60 000 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
На машине
На катере
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
11 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
На автобусе
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все популярные локации региона и посетить несколько менее туристических мест
Начало: Ж/д вокзал Махачкалы, 8:00
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
53 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 7 дней»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Познание себя через новые места: топовые и неизвестные локации Дагестана
  2. Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
  3. Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 53 000 до 60 000.
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