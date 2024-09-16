7 дней
Познание себя через новые места: топовые и неизвестные локации Дагестана
Увидеть главные достопримечательности, прокатиться на катере и полюбоваться закатами в окружении гор
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
16 сен в 10:00
1 окт в 10:30
60 000₽ за человека
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
11 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
57 000₽ за человека
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все популярные локации региона и посетить несколько менее туристических мест
Начало: Ж/д вокзал Махачкалы, 8:00
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
53 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 7 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 53 000 до 60 000.
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год на 7 дней, цены от 53000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь