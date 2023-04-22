Гоцатлинская ГЭС – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гоцатлинская ГЭС» в Махачкале, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Отдых от обыденности в горах Дагестана
13 отзывов
5 дней 5 часов
Отдых от обыденности в горах Дагестана
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
48 900 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Джиппинг
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
35 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 дек в 12:00
24 дек в 12:00
от 50 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинская ГЭС»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отдых от обыденности в горах Дагестана
  2. Швейцария по-дагестански: едем в горы
  3. Тур по Дагестану на шесть дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гоцатлинская ГЭС" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Гоцатлинская ГЭС», 13 ⭐ отзывов, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль