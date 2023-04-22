5 дней 5 часов
Отдых от обыденности в горах Дагестана
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
48 900₽ за человека
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 дек в 12:00
24 дек в 12:00
от 50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения22 апреля 2023Сходила на данную экскурсию « 3 эпохи» очень порадовало доступность цены. Время пролетает незаметно
- ААнгелина17 апреля 2023Побывала на этой замечательно экскурсии. Прошлась по интересному маршруту и узнала много нового об острове Канта. Очень крутой 3D звук и визуализация. Экскурсия супер!
- ВВаня30 марта 2023Приходили с друзьями, очень интересная пешая экскурсия. Советую посетить
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинская ГЭС»
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