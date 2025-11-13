Мои заказы

Перезагрузка по-дагестански: всё включено
На машине
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
26 100 ₽ за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
На машине
На катере
8 дней
9 отзывов
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
16 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
61 550 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
На машине
7 дней
5 отзывов
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
14 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
47 000 ₽ за человека

