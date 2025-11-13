Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
26 100 ₽ за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
16 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
61 550 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
14 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
47 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Трипстер рекомендует»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Махачкале в ноябре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 3 тура от 26 100 до 61 550. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Трипстер рекомендует», 16 ⭐ отзывов, цены от 26100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь