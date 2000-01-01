Прогуляться по главным местам и самым красивым фотолокациям города
Приглашаю вас на экскурсию по нарядному Новосибирску. Через праздничные традиции мы обсудим основные вехи в истории города.
Прогуляемся по сверкающей улице Ленина, украшенному театральному скверу, уютным уголкам тихого центра.
С прогулки вы вернётесь с новогодним настроением, порцией новых знаний о городе, множеством ярких снимков и небольшим подарком.
Прогуляемся по сверкающей улице Ленина, украшенному театральному скверу, уютным уголкам тихого центра.
С прогулки вы вернётесь с новогодним настроением, порцией новых знаний о городе, множеством ярких снимков и небольшим подарком.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите самые красивые улицы в центре Новосибирска и атмосферные здания начала 20 века в новогоднем оформлении.
- Сделаете яркие снимки на пешеходной улице Ленина в свете праздничной иллюминации.
- Полюбуетесь прекрасным зданием кинотеатра «Победа», построенным в стиле ампир.
- Узнаете о том, как праздновали Новый год в Новосибирске в разные периоды его истории, как и куда переезжала главная городская ёлка.
- Зайдёте в нарядное кафе, чтобы попробовать, пожалуй, самый вкусный глинтвейн в городе.
- Посетите мастерскую шоколада и сувенирные лавки.
- Познакомитесь с самыми привлекательными фотолокациями Новосибирска и прочувствуете креативность горожан.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная с посещением тёплых мест. Рекомендую одеться по погоде. Обязательны тёплая шапка, варежки, шарф.
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) глинтвейн — около 250 руб., шоколад в мастерской шоколада — от 200 руб.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Площадь Ленина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 432 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нём много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.