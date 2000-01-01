Новосибирск новогодний

Индивидуальная экскурсия в Новосибирске

Прогуляться по главным местам и самым красивым фотолокациям города

Приглашаю вас на экскурсию по нарядному Новосибирску. Через праздничные традиции мы обсудим основные вехи в истории города.

Прогуляемся по сверкающей улице Ленина, украшенному театральному скверу, уютным уголкам тихого центра.

С прогулки вы вернётесь с новогодним настроением, порцией новых знаний о городе, множеством ярких снимков и небольшим подарком.
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний
Новосибирск новогодний

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите самые красивые улицы в центре Новосибирска и атмосферные здания начала 20 века в новогоднем оформлении.
  • Сделаете яркие снимки на пешеходной улице Ленина в свете праздничной иллюминации.
  • Полюбуетесь прекрасным зданием кинотеатра «Победа», построенным в стиле ампир.
  • Узнаете о том, как праздновали Новый год в Новосибирске в разные периоды его истории, как и куда переезжала главная городская ёлка.
  • Зайдёте в нарядное кафе, чтобы попробовать, пожалуй, самый вкусный глинтвейн в городе.
  • Посетите мастерскую шоколада и сувенирные лавки.
  • Познакомитесь с самыми привлекательными фотолокациями Новосибирска и прочувствуете креативность горожан.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная с посещением тёплых мест. Рекомендую одеться по погоде. Обязательны тёплая шапка, варежки, шарф.
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) глинтвейн — около 250 руб., шоколад в мастерской шоколада — от 200 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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