Что вы увидите
- Кафедральный собор Воздвижения Креста Господня
- Улица Тарская
Мы нашли для вас одну из старейших улиц Омска — улица Тарская. К слову, она никогда не меняла своего названия.
Нас ждёт увлекательное путешествие во времени:
- языческие символы деревянной застройки,
- дореволюционная реклама (да, она сохранилась в Омске!),
- тайна сокровищ
- архитектура от XIX до XXI века.
- Маршрут: ул. Тарская – ул. Чапаева – ул. Тарская.
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Место завершения
🏁 ул. Герцена
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- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
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