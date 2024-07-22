6 часов
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Водная прогулка
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
29 авг в 10:00
3 сен в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
18 авг в 14:00
23 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июля 2024Замечательная экскурсия! Всем обязательно к посещению!!! Невероятная энергетика островов, красивейшая природа, спокойствие и умиротворение, прогулка с ветерком на катере - мы все остались под впечатлением! Отдельное спасибо нашему гиду Светлане!!! Мы обязательно еще вернемся на эти острова!
- ААлександра21 июля 2024Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас был отличный гид Алина,
- ААнатолий14 июня 2024Получили огромное удовольствие. Очень все четко организовано. По дороге мы получили рассказ об исторических событиях Пскова. Очень интересно рассказывала про
- ООльга4 апреля 2024Все было хорошо.
- ЗЗоя4 января 2024Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Круизы однодневные»
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