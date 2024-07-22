Круизы однодневные – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Пскове, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
44 отзыва
6 часов
Водная прогулка
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
На катере
9 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
29 авг в 10:00
3 сен в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.
Талабские острова - духовный центр Псковщины
14 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
18 авг в 14:00
23 авг в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия! Всем обязательно к посещению!!! Невероятная энергетика островов, красивейшая природа, спокойствие и умиротворение, прогулка с ветерком на катере - мы все остались под впечатлением! Отдельное спасибо нашему гиду Светлане!!! Мы обязательно еще вернемся на эти острова!
  • А
    Александра
    21 июля 2024
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас был отличный гид Алина,
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    очень интересно рассказала нам об этих местах и просто душевно поговорили. Всем рекомендуем съездить на Талабские острова. Мы хотим туда обязательно вернуться

    Уже больше месяца назад побывали на Талабских островах. Одним словом-восторг! Умиротворение, покой, душевное равновесие. У нас
  • А
    Анатолий
    14 июня 2024
    Талабские острова - духовный центр Псковщины
    Получили огромное удовольствие. Очень все четко организовано. По дороге мы получили рассказ об исторических событиях Пскова. Очень интересно рассказывала про
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    острова. Посмотрели все значимые места островов. Конечно же посетили дом и могилу старца Николая Гурьянова. Окунулись в историю островов. Мы даже выкупались в Псковском озере. Виды очень красивые. Всем рекомендуем этого гида. Большое спасибо Татьяне.

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Талабские острова - духовный центр Псковщины
    Все было хорошо.
  • З
    Зоя
    4 января 2024
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  2. Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
  3. Талабские острова - духовный центр Псковщины
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Набережная
  5. Кремль
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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