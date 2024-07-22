Е Елена

Замечательная экскурсия! Всем обязательно к посещению!!! Невероятная энергетика островов, красивейшая природа, спокойствие и умиротворение, прогулка с ветерком на катере - мы все остались под впечатлением! Отдельное спасибо нашему гиду Светлане!!! Мы обязательно еще вернемся на эти острова!