Что вас ожидает

Чуплак-Сырт и незабываемые пейзажи

Вы отправитесь в легкий поход к вершине хребта, что расположился в районе внутренней гряды Крымских гор, в окрестностях села Залесное Бахчисарайского района. Полюбуетесь силуэтом горы Баллы-Коба, как будто сложенной из гигантских каменных капель и наплывов. С высоты 405 м над уровнем моря вам откроются завораживающие виды на Каралезскую и Бельбекскую долины. И, как четыре вытянутых пальца руки, будут видны выступающие мысы Мангуп-Кале, где в Средневековье находилось княжество Феодоро.

Секреты Дырявого грота

Я расскажу, кто впервые описал любопытное природное образование, как объясняют подобные явления геологи и что говорят о месте люди, увлекающиеся тайнами и загадками. А вы сможете запечатлеть на фото необычный сквозной грот абсолютно правильной формы с проросшими в нем соснами.

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