Побывать на мысе-корабле, рассмотреть загадочный грот и взглянуть на Мангуп-Кале с нового ракурса

Малоизвестными тропами я проведу вас к вершине длинного обрывистого мыса, где вы откроете совершенно новые панорамы окрестностей, в том числе виды на крупнейший пещерный город Крыма.

А по пути узнаете, в чем особенность образования местных долин, почему некоторые ученые считают их аномалией и чем привлекает исследователей сквозной грот.
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Чуплак-Сырт и Дырявый грот

Что вас ожидает

Чуплак-Сырт и незабываемые пейзажи

Вы отправитесь в легкий поход к вершине хребта, что расположился в районе внутренней гряды Крымских гор, в окрестностях села Залесное Бахчисарайского района. Полюбуетесь силуэтом горы Баллы-Коба, как будто сложенной из гигантских каменных капель и наплывов. С высоты 405 м над уровнем моря вам откроются завораживающие виды на Каралезскую и Бельбекскую долины. И, как четыре вытянутых пальца руки, будут видны выступающие мысы Мангуп-Кале, где в Средневековье находилось княжество Феодоро.

Секреты Дырявого грота

Я расскажу, кто впервые описал любопытное природное образование, как объясняют подобные явления геологи и что говорят о месте люди, увлекающиеся тайнами и загадками. А вы сможете запечатлеть на фото необычный сквозной грот абсолютно правильной формы с проросшими в нем соснами.

Организационные детали

  • Пешеходный маршрут составляет около 6 км
  • От удобного места в городе до места начала похода я отвезу вас на машине

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания в Севастополе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Борис
Борис
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Провожу индивидуальные экскурсии по Севастопольской зоне и Южному берегу Крыма. К вашим услугам мой личный автомобиль Hyundai и гостиница. Экскурсиями и походами занимаюсь почти 20 лет. Это сам город с его достопримечательностями и первоклассными бухтами, включая Балаклаву и Херсонес. Это треккинг-маршруты по пещерным городам и монастырям средневековья, Бахчисарай и Чуфут-Кале, Большой каньон Крыма, горный массив Бойка, Мангуп-Кале. Заказывайте, всё будет хорошо!
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