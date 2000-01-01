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Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"

Что вы увидите

  • Саки
  • Евпаторию "Малый Иерусалим"
  • Озеро Майнаки.
Изюминкой этого года стали Розовые озера, которые поразили своей потрясающий красотой и завораживающем видом.
Сакское озеро – это лечебный водоём, своего рода «лаборатория», в которой сама матушка-природа готовит удивительного эффекта вещества, которые способны вылечить человека от многих недугов. С запада на восток пять километров пространства занимает это прекрасное чудодейственное озеро, ширина же его составляет около трёх километров.
Несмотря на относительно небольшую площадь Сакского солёного озера в масштабах мирового океана, научные деятели уделяют ему ничуть не меньше внимания, чем таким знаменитым водоёмам, как самое большое озеро в мире Байкал, огромное пресноводное озеро Ладога или пресловутые Великие озёра Северной Америки.
Самое большое в Крыму солёное озеро Сасык-Сиваш, расположено к востоку от Евпатории. Когда-то на этом месте был мелководный черноморской залив, но в результате зимних штормов и ветров, переносящих тонны песка, со временем здесь образовалась песчаная пересыпь, которая отделила озеро Сасык-Сиваш от Чёрного моря 🌊 Озеро Сасык-Сиваш 71 кв. км, средняя глубина 0, 7 метра, а максимальная 1, 2 метра. По самым неподтвержденным данным запасы рапы в Сиваше достигают 2 млрд. куб. метров, внутри них содержится 190 млн. тонн всевозможных солей. Уникальная Сивашская рапа представляет собой сложный комплекс солей. Ценность морской соли определяется высоким содержанием внутри нее микроэлементов, присутствующих в морской воде, таких как соли магния, кальция, калия, йода, хлора, марганца, меди, брома, серы, цинка, натрия, бета-каротина.
Мы сможем набрать соли по оптовым ценам, получить массу удовольствия от процедур с лечебной грязью и зарядиться положительными эмоциями.
Древнейший курорт Крыма - город 🏙️ Саки, это не только уникальные грязи и морская соль, но и лечебные травы и минеральная вода.
Уникальная морская минеральная «садочная» САКСКАЯ соль
солепромысел - район курорта Саки, Западный Крым
Включает бета-каротин и все биокомпоненты в своей кристаллической решетке, сохраняя живую биологию моря. Особенность Сакской соли в том, что в период интенсивного цветения, под действием солнца водоросли вырабатывают огромный комплекс биоактивных веществ, которые заполняют межкристаллическую решетку соли. Наличие этих биокомпонентов отличает эту соль от всех остальных солей дополнительными свойствами и придает ей красивый, розоватый оттенок.
Сакское соленое озеро - гигантская природная лаборатория, где готовится чудодейственный бальзам - лечебная грязь. Озеро протянулось с запада на восток на пять километров, наибольшая его ширина - три километра.
Площади крупных внутри-континентальных водоемов мира находятся в пределах от 538 квадратных километров (Боденское озеро) до 371 тысячи квадратных километров (Каспийское море) с вариациями средних глубин от 2 метром (озеро Чаны) до 730 метров (озеро Байкал). Озера, не вошедшие в категорию крупных, исчисляются тысячами.
Что входит
  • трансфер
  • услуги лицензированного гиды.
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты.
Начало
🚩 площадь Ушакова, гост. Украина
Место завершения
🏁 севастополь
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
Наталья Д.
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