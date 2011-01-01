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Качи-Кальон - место женской силы

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Качи-Кальон - место женской силы
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Качи-Кальон - место женской силы
Качи-Кальон - место женской силы

Что вы увидите

  • Качи-Кальон
  • Бельбекскую долину.
  • Посмотрим скит св. Анастасии, (+ 100 р вход).
  • Бисерный Храм,
  • Смотровые Бельбекской долины,
  • кафе в Бахчисарае (по жел. )
  • Мимо рукотворного озера, мимо поклонного креста путь ведет к старинному храму. Поодаль — крошечный скит. Чуть ниже, в долине, хорошо сохранившиеся бассейны с подернутой ряской черной водой. Сколько лет этим сооружениям — сто, триста, шестьсот?... Считается, что название "Лаки", или "Лака", в переводе с греческого и означает "бассейн". Есть и другая версия происхождения этого топонима. Исследователь А. Л. Бертье-Делагард полагал, что оно происходит от имени св. Луки.
  • Места эти обитаемы с давних времен. В районе деревни Лаки обнаружены следы двух небольших поселений представляющей по форме куб с равными ветвями креста, тремя апсидами и четырьмя стоящими восьмигранными колоннами. Он индивидуален не только своей архитектурой. Он индивидуален своим духом.
  • В Крыму много святых и благих мест. А место силы – одно, то место, куда Вы совершите путешествие. Мы поедим в Качинский каньон, где Вас ожидает красивые 🤩 виды.
  • Храм из бисера — это самый настоящий шедевр, произведение искусства своими собственными руками. Любой человек, вне зависимости от своих религиозных убеждений будет восхищаться красотой храмов воздвигнутых, чтобы восславить ту, или иную религию. Красивые внушительные, богато украшенные, архитектурные строения просто не могут оставить равнодушным любого, у кого есть вкус.
  • В 19 веке на этом месте сформировался источник св. Анастасии. На скальном склоне, словно грибы, "растут" уютные домики-кельи с резными ставнями, мини-библиотека и гостиница для паломников, тут же раскинулся необычный монастырский сад. Каждая стена здесь – настоящее произведение искусства, от пола до потолка все украшено бисером и разноцветными камнями. Ноябрьское солнце ☀️ отражается от миллиардов бусин и в ущелье сразу становится светлее. На такую красоту хочется смотреть во все глаза. О времени образования пещерного монастыря святой Анастасии Узорешительницы в Качи-Кальоне не сохранилось точных сведений. Большинство священнослужителей полагают, что это случилось примерно в VI-VIII веках. Многие столетия он был христианской обителью, однако в ХХ веке монастырское подворье было ликвидировано, и лишь редкие любопытные заглядывали сюда. Да и смотреть было особо не на что – решением властей здесь образовали карьер и добывали камни. Только тринадцать лет назад скит вновь стал возрождаться.
  • Путь к восстановлению был нелегким: за водой по горам приходилось идти с канистрой за спиной по полтора километра, жить в землянках, поднимать стройматериалы по крутой скале. С верою и молитвой обитель начала благоустраиваться. В пещере скалы монахи устроили храм во имя святой Анастасии Узорешительницы. Сам скитоначальник — игумен Дорофей — не любит рассказывать о себе и своем жизненном пути, поэтому в провожатые нам направил монаха Исидора. Он пришел в обитель спустя год после отца Дорофея, поэтому о монастыре знает все.
  • Тихое, спокойное, намоленное место. Говорят, что у каждого человека есть свое, индивидуальное место силы, в котором ему бывает хорошо и спокойно. Это место стало таким для многих.
  • На востоке рассказывают про джиннов, ирландцы – про лепреконов, у каждого народа есть существа, исполняющие желания. Вера в высшие силы и силы природы отражается разными образами.
  • А у современных путешественников есть места, исполняющие желания. Кто-то называет их местами силы, кто-то верит в магию, а кто-то – в Божественность этих мест. Мы с вами напишем желания на листочке, упакуем их в специальный мешочек, который прикрепим на вход в Бисерный Храм. И, поверьте, сила данного места велика, и особенно сильно святая Анастасия Узорешительница, помогает решить женские проблемы со здоровьем.
Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • обеды.
Начало
🚩 площадь Ушакова, гост. Украина
Место завершения
🏁 севастополь
Качи-Кальон - место женской силы
Качи-Кальон - место женской силы
Качи-Кальон - место женской силы
Качи-Кальон - место женской силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
Наталья Д.
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