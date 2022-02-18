Пешеходная экскурсия по Севастополю

Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города

Мини-группа
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города.

Мы побываем на площади Нахимова и Приморском бульваре.

Пройдем по Графской пристани, увидим памятник адмиралу Нахимову, Мемориал героической обороны Севастополя, знаменитый памятник Затопленным кораблям и театр им. Луначарского.

Каждое из этих строений поразит вас своей неповторимой историей.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная экскурсия по Севастополю

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь Нахимова
  • Приморский бульвар
  • Графская пристань
  • памятник адмиралу Нахимову
  • Мемориал героической обороны Севастополя
  • памятник Затопленным кораблям
  • театр им. Луначарского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

В переводе с греческого Севастополь — «священный город». Основан более двух веков назад.
Здесь, на когда-то пустынном берегу бухты, были заложены первые постройки. На экскурсии вы узнаете, что послужило причиной их строительства.
Воздух здесь пропитан множеством легенд и сказаний, а каждый уголок города таит в себе память о легендарных событиях. В XVIII в. по улочкам Севастополя гуляла Екатерина Великая, а в недалёких 40-х, город стойко выдержал три немецких штурма и стал настоящей стеной на пути врага.
Севастополь хранит в себе необъятное количество исторических событий. Я поделюсь с вами каждым из них.

Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города:

  • Площадь Нахимова
  • Приморский бульвар
  • Графская пристань
  • памятник адмиралу Нахимову
  • Мемориал героической обороны Севастополя
  • памятник Затопленным кораблям
  • театр им. Луначарского
Важная информация
Экскурсия пешеходная, будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова, Севастополь
Завершение: ул. Суворова, 3, Севастополь
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, Среда, Суббота в 10:00

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