Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
В переводе с греческого Севастополь — «священный город». Основан более двух веков назад.
Здесь, на когда-то пустынном берегу бухты, были заложены первые постройки. На экскурсии вы узнаете, что послужило причиной их строительства.
Воздух здесь пропитан множеством легенд и сказаний, а каждый уголок города таит в себе память о легендарных событиях. В XVIII в. по улочкам Севастополя гуляла Екатерина Великая, а в недалёких 40-х, город стойко выдержал три немецких штурма и стал настоящей стеной на пути врага.
Севастополь хранит в себе необъятное количество исторических событий. Я поделюсь с вами каждым из них.
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города:
Площадь Нахимова
Приморский бульвар
Графская пристань
памятник адмиралу Нахимову
Мемориал героической обороны Севастополя
памятник Затопленным кораблям
театр им. Луначарского
Важная информация
Экскурсия пешеходная, будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова, Севастополь
Завершение: ул. Суворова, 3, Севастополь
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Дина — Ваш гид в Севастополе
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