17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

В белом камне выложенный подвиг

Мы встретимся на Приморском бульваре — любимом месте отдыха горожан. Фонтан ⛲, зелень, цветы! Прогуливаясь вдоль Графской пристани, мимо мостика влюбленных и памятника Затопленным кораблям, вы погрузитесь в историю 📖 Севастополя. Пока вы будете делать фото на фоне знаменитой Большой Севастопольской бухты, я расскажу, почему здесь установлены солнечные часы и чье это изобретение.

На взгорье, над синей волною

Завершив променад, отправимся на городской холм, открывающий великолепный вид на город 🏙️ и бухту. Поднявшись же чуть выше, окажемся у важнейшей святыни города — Адмиралтейского Владимирского собора. Мы вспомним историю 📖 крещения Руси и строительства этого и еще одного Владимирского храма в Херсонесе. Вы узнаете о знаменитых адмиралах — Лазареве, Корнилове, Истомине и Нахимове — и, конечно, сделаете снимок на фоне одного из главных символов не только Севастополя, но и России.

На рубежах державы: история 📖 русского флота

Стоя возле Вечного огня, мы поговорим о жизни города в период Великой Отечественной войны, а после пройдем через колонны пристани, как через временной барьер, и окажемся около чистого буйного моря 🌊. Корабли, катера, иногда подводные лодки и парусник «Херсонес» — отсюда город-герой раскрывается с новой стороны! В заключение мы заглянем в сквер Центрального спортивного клуба армии, и вы узнаете о временах, когда он звался Екатерининским.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ полностью пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.