В городе пяти веков и одном из самых поэтичных мест полуострова вы посетите пещерный комплекс Чуфут-Кале, где прикоснетесь к истории 📖 древних народов Крыма. Осмотрите религиозные памятники и узнаете о давних традициях сосуществования разных конфессий. А в старинном Девлет-Сарае услышите о периоде ханского правления и познакомитесь с шедеврами крымско-татарской архитектуры.

Что вас ожидает

Ханский дворец: с чего начался город 🏙️

Главная достопримечательность 🏛️ Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом. О системе правления, важных темах и политических вопросах, которые здесь решались. О том, как с возникновением дворца начался путь самого города. А также о рассвете ханства и трагических событиях в истории 📖 полуострова.

Комплекс Девлет-Сарай

На территории комплекса вы увидите легендарный Фонтан ⛲ слез, воспетый Пушкиным. Я расскажу о Зынджырлы-медресе — одном из старейших учебных заведений не только в Крыму, но и на территории всей России и в странах СНГ. Поговорим о главной светской и духовной школе Крымского ханства и его научно-образовательной системе, об учёных и мыслителях, получивших всемирную славу, о поэтах и поэзии в турецко-мусульманском мире. Кроме того, вы познакомитесь с ансамблем старинных мечетей Хан-Джами и Тахталы-Джами.

Древние памятники пещерного Крыма

Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю 📖 древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии. И, конечно, прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.

Кроме того, у подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни 🥧, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.

Мы никуда не будем спешить! Вы сможете в полной мере насладиться красивыми 🤩 местами и панорамами города, а также сделать прекрасные фотографии 📸.