1 отзыв оставили туристы

Многоликий Крым Вы проедете по Южному берегу Крыма, останавливаясь в красивых 🤩 местах с богатой историей 📖. В программе экскурсии:
Мыс Фиолент — вы насладитесь фантастическими видами на открытое море 🌊, отвесные скалы и бескрайний горизонт.
Форосская церковь ⛪ — храм, стоящий на обрыве утеса на высоте 412 метров. Вы раскроете, как его строили и как в советские годы в нем открыли ресторан.
Крепость Чембало — вы оцените панораму Балаклавы с высоты и узнаете о значимых моментах и занимательных случаях в жизни города.
Байдарские ворота — каменный портик, возведенный в далеком 1848 году в честь окончания строительства дороги Ялта-Севастополь.
Алупкинский парк 🌳 — вы полюбуетесь экзотическими растениями, небольшими водопадами и прудом с лебедями. А также узнаете, как и сколько времени создавал эту красоту знаменитый ботаник Карл Кебах.
Воронцовский дворец — вы рассмотрите интерьеры, предметы быта и картины XIX века и услышите о жизни людей того времени.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Воронцовский дворец не включены в стоимость (посещение по желанию) — 400 рублей взрослые, 200 рублей школьники. Также мы можем заехать в военный музей 🖼 Объект 825 ГТС — 300 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются отдельно
По запросу я установлю в машине детское каркасное автокресло
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.
Анатолий - замечательный, влюбленный в свое дело рассказчик и позитивный человек, знающий историю Крыма и его секреты. Рекомендую экскурсию тем, кто любит узнавать что-то новое. Единственный минус - после экскурсии Вы рискуете влюбиться в Крым и переехать туда навсегда.