1 отзыв оставили туристы

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Яркое путешествие от Севастополя до Алупки

Прокатиться по Южному берегу Крыма и увидеть его самые живописные панорамы

5
1 отзыв
Анатолий
Анатолий – Гид из Севастополя
Вы подниметесь на мыс Фиолент, раскроете тайны генуэзской крепости Чембало и увидите Форосскую церковь ⛪, построенную прямо на скале.

А также оцените роскошные интерьеры Воронцовского дворца, погуляете по прекрасному Алупкинскому парку и услышите интересные факты о прошлом и настоящем Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 76504 973 ₽ за экскурсиюскидка35%

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Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки

Что вас ожидает

Многоликий Крым
Вы проедете по Южному берегу Крыма, останавливаясь в красивых 🤩 местах с богатой историей 📖. В программе экскурсии:

  • Мыс Фиолент — вы насладитесь фантастическими видами на открытое море 🌊, отвесные скалы и бескрайний горизонт.
  • Форосская церковь ⛪ — храм, стоящий на обрыве утеса на высоте 412 метров. Вы раскроете, как его строили и как в советские годы в нем открыли ресторан.
  • Крепость Чембало — вы оцените панораму Балаклавы с высоты и узнаете о значимых моментах и занимательных случаях в жизни города.
  • Байдарские ворота — каменный портик, возведенный в далеком 1848 году в честь окончания строительства дороги Ялта-Севастополь.
  • Алупкинский парк 🌳 — вы полюбуетесь экзотическими растениями, небольшими водопадами и прудом с лебедями. А также узнаете, как и сколько времени создавал эту красоту знаменитый ботаник Карл Кебах.
  • Воронцовский дворец — вы рассмотрите интерьеры, предметы быта и картины XIX века и услышите о жизни людей того времени.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Воронцовский дворец не включены в стоимость (посещение по желанию) — 400 рублей взрослые, 200 рублей школьники. Также мы можем заехать в военный музей 🖼 Объект 825 ГТС — 300 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • По запросу я установлю в машине детское каркасное автокресло
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки
Яркое путешествие от Севастополя до Алупки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.
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1 отзыв оставили туристы

22 фев 2021
Анатолий - замечательный, влюбленный в свое дело рассказчик и позитивный человек, знающий историю Крыма и его секреты. Рекомендую экскурсию тем, кто любит узнавать что-то новое. Единственный минус - после экскурсии Вы рискуете влюбиться в Крым и переехать туда навсегда.

Анатолий проводит ещё 2 экскурсии

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