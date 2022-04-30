Н Нина 5 Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Аленой. Один нюанс- при заказе экскурсии на сайте не отмечено, что за «автомобильный» вариант надо доплачивать 500 ₽, тк экскурсия позиционируется как автомобильная.

О Ольга 5 Отзыв на: Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Несмотря на проливной дождь получили большое удовольствие. Наталья - эрудированный, любящий свой город человек. Она обладает умением слышать других людей и соответствовать их интересам и знаниям. С удовольствием будем рекомендовать ее своим знакомым.

С Светлана 4 Отзыв на: Тысячелетняя история Смоленска Мы были с компанией в городе Смоленске, заказали экскурсию. Экскурсию нам проводила Наталья, на встречу пришла вовремя, что значит очень пунктуальный человек. Экскурсия понравилась, но нам показалось, что как-то мало рассказали про историю основания города. . Наталья очень хороший рассказчик. Спасибо за экскурсию

К Кира 5 Отзыв на: Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Елена знающий, любящий своё дело.

И Ирина 5 Отзыв на: Самобытный Смоленск Экскурсия очень понравилась! Нас было 4 человек двое взрослых и двое подростков. Гид Наталья,рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы касающиеся и истории города и настоящего времени. Мы узнали много интересных и новых фактов об истории города. Посоветовала куда ещё можно сходить самостоятельно. Провела экскурсию даже больше чем 3 часа. Большое ей спасибо! Обязательно порекомендую знакомым,кто поедет в Смоленск!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Смоленск духовный Спасибо за экскурсию и интересный рассказ. Уходилась!

И Ирина 5 Отзыв на: О Смоленске с любовью Нам очень понравилось! Рекомендуем! Грамотный маршрут, интересный рассказ и, действительно, с любовью!

М Михаил 5 Отзыв на: Тысячелетняя история Смоленска Интересно. Узнал много нового

И Ирина 5 Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись Экскурсия интересная и содержательная, грамотно выстроен маршрут. Гид Алена ненавязчива, подает материал с энтузиазмом, отвечает на все дополнительные вопросы, что показывает отличное владение материалом.

О Ольга 5 Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись К сожалению, нам совсем не повезло с погодой(, но ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО с гидом Аленой! По экскурсии: интересно, увлекательно, познавательно, очень информативно, чувствуется большой объем знаний. Общаться с самого начала было легко, получили много подсказок и рекомендаций) В нашей ситуации большим бонусом стало, что часть прогулки была на автомобиле и это определенно добавило комфорта и положительных впечатлений, мы не устали и не замерзли) Рекомендую ли я? Определенно да! П. С. Название экскурсии просто огонь) и полностью отражает ее содержание!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский 16 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Сказочный Смоленск для детей и взрослых Великолепная экскурсия. Однозначно рекомендую для знакомства со Смоленском с детьми школьного возраста.

Н Наталья 5 Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись Экскурсия по тематике "Торгуй, воюй, молись" предполагает все стороны жизни горожан Смоленска. Очень удачный выбор для туристов не имеющих много свободного времени. Также выгодное отличие гида Алёны, то что она мобильна, может провести экскурсию на своем автомобиле или с вами на вашей машине. Данный вариант при минимуме свободного времени максимум полезной и интересной информации!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Самобытный Смоленск Наталья замечательный рассказчик. Влюблена в свой город и раскрыла перед нами всю красоту и величие города и его славную историю. Мы впечатлились! Спасибо!

Е Елена 5 Отзыв на: Смоленск вчера, сегодня, завтра Были на групповой экскурсии 09 апреля 2022г. Ольга прекрасно провела нам экскурсию, было очень интересно ее слушать. Речь лилась плавно, связно, видно было, как у нее самой горят глаза от рассказа, от знаний, от желания донести до нас все самое важное, интересное, рассказать как можно больше. Большое спасибо Ольге Ефимкиной. Рекомендуем однозначно.

А Анна 5 Отзыв на: Самобытный Смоленск Экскурсию провела Александра. 3 часа пролетели как 1 минута! Гид умеет заинтересовать и погрузить в атмосферу города. Советую!

А Алена 5 Отзыв на: Знакомство со Смоленском: прогулка-квест Наталья потрясающий экскурсовод. Вместо 2х часов, провели более 3х часов вместе. Думала дети будут измотаны, но им тоже понравилось. Если бы не дождь, то могла бы весь день ходить с Натальей и слушать история Смоленска). Рекомендую

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Самобытный Смоленск Наталья - очень приятный и интересный экскурсовод. Провела по всем достопримечательностям Смоленска с очень интересными историческим и рассказами и легендами. Все было супер! Однозначно рекомендую!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Смоленск сквозь века Вадим - прекрасный эрудированный гид и при этом прекрасный рассказчик. Все понравилось