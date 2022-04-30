Экскурсии в городах Смоленской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Смоленской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3900
₽
за всё
Мы пройдем по центральным улицам города, сформировавшимся в довоенное и послевоенное время 20-го века
5
1 отзыв
2200
₽
за всё
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
1800
₽
за всё
Вечером Смоленск особенно прекрасен! Мы прогуляемся по историческому центру
5
1 отзыв
2500
₽
за всё
История Смоленска уходит своими корнями в седую старину
6500
₽
за всё
Вязьма славится военной доблестью и мужеством, уникальными храмами
3500
₽
за всё
Уютный городок Смоленской области всегда встречает радушно
3400
₽
за всё
Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив
Групповые экскурсии
5
4 отзыва
500
₽
за чел.
Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю
5
2 отзыва
400
₽
за чел.
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
4.9
97 отзывов
500
₽
за чел.
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
5
70 отзывов
600
₽
за чел.
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее хитросплетениях
Обзорные по городам
5
1 отзыв
2500
₽
за всё
История Смоленска уходит своими корнями в седую старину
3500
₽
за всё
Уютный городок Смоленской области всегда встречает радушно
5
4 отзыва
500
₽
за чел.
Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю
5
3 отзыва
3900
₽
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
5
2 отзыва
400
₽
за чел.
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
2000
₽
за всё
Прогуливаясь по Соборному холму, мы прикоснёмся к более чем тысячелетней истории города
5
6 отзывов
2000
₽
за всё
Вы уже видели главные достопримечательности города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста
5
20 отзывов
2500
₽
за всё
Вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете события прошлых столетий
Туры на автомобиле
5
3 отзыва
3900
₽
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
5
4 отзыва
9000
₽
за всё
Путешествие в царство зубров и знакомство с лошадьми Пржевальского
5
55 отзывов
2300
₽
за всё
Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
5
67 отзывов
2500
₽
за всё
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Последние отзывы об экскурсиях по Смоленской области
- ННина30 апреля 2022Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Аленой. Один нюанс- при заказе экскурсии на сайте не отмечено, что за «автомобильный» вариант надо доплачивать 500 ₽, тк экскурсия позиционируется как автомобильная.
- ООльга29 апреля 2022Несмотря на проливной дождь получили большое удовольствие. Наталья - эрудированный, любящий свой город человек. Она обладает умением слышать других людей и соответствовать их интересам и знаниям. С удовольствием будем рекомендовать ее своим знакомым.
- ССветлана26 апреля 2022Отзыв на: Тысячелетняя история СмоленскаМы были с компанией в городе Смоленске, заказали экскурсию. Экскурсию нам проводила Наталья, на встречу пришла вовремя, что значит очень пунктуальный человек. Экскурсия понравилась, но нам показалось, что как-то мало рассказали про историю основания города. . Наталья очень хороший рассказчик. Спасибо за экскурсию
- ККира25 апреля 2022Отзыв на: Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказкиОчень понравилась экскурсия. Экскурсовод Елена знающий, любящий своё дело.
- ИИрина23 апреля 2022Экскурсия очень понравилась! Нас было 4 человек двое взрослых и двое подростков. Гид Наталья,рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы касающиеся и истории города и настоящего времени. Мы узнали много интересных и новых фактов об истории города. Посоветовала куда ещё можно сходить самостоятельно. Провела экскурсию даже больше чем 3 часа. Большое ей спасибо! Обязательно порекомендую знакомым,кто поедет в Смоленск!
- ЮЮлия20 апреля 2022Отзыв на: Смоленск духовныйСпасибо за экскурсию и интересный рассказ. Уходилась!
- ИИрина20 апреля 2022Отзыв на: О Смоленске с любовьюНам очень понравилось! Рекомендуем! Грамотный маршрут, интересный рассказ и, действительно, с любовью!
- ММихаил18 апреля 2022Отзыв на: Тысячелетняя история СмоленскаИнтересно. Узнал много нового
- ИИрина18 апреля 2022Экскурсия интересная и содержательная, грамотно выстроен маршрут. Гид Алена ненавязчива, подает материал с энтузиазмом, отвечает на все дополнительные вопросы, что показывает отличное владение материалом.
- ООльга18 апреля 2022К сожалению, нам совсем не повезло с погодой(, но ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО с гидом Аленой! По экскурсии: интересно, увлекательно, познавательно, очень информативно, чувствуется большой объем знаний. Общаться с самого начала было легко, получили много подсказок и рекомендаций) В нашей ситуации большим бонусом стало, что часть прогулки была на автомобиле и это определенно добавило комфорта и положительных впечатлений, мы не устали и не замерзли) Рекомендую ли я? Определенно да! П. С. Название экскурсии просто огонь) и полностью отражает ее содержание!
- ЕЕкатерина17 апреля 202216 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!
- ЮЮлия15 апреля 2022Отзыв на: Сказочный Смоленск для детей и взрослыхВеликолепная экскурсия. Однозначно рекомендую для знакомства со Смоленском с детьми школьного возраста.
- ННаталья14 апреля 2022Экскурсия по тематике "Торгуй, воюй, молись" предполагает все стороны жизни горожан Смоленска. Очень удачный выбор для туристов не имеющих много свободного времени. Также выгодное отличие гида Алёны, то что она мобильна, может провести экскурсию на своем автомобиле или с вами на вашей машине. Данный вариант при минимуме свободного времени максимум полезной и интересной информации!
- ЕЕкатерина11 апреля 2022Наталья замечательный рассказчик. Влюблена в свой город и раскрыла перед нами всю красоту и величие города и его славную историю. Мы впечатлились! Спасибо!
- ЕЕлена11 апреля 2022Отзыв на: Смоленск вчера, сегодня, завтраБыли на групповой экскурсии 09 апреля 2022г. Ольга прекрасно провела нам экскурсию, было очень интересно ее слушать. Речь лилась плавно, связно, видно было, как у нее самой горят глаза от рассказа, от знаний, от желания донести до нас все самое важное, интересное, рассказать как можно больше. Большое спасибо Ольге Ефимкиной. Рекомендуем однозначно.
- ААнна10 апреля 2022Экскурсию провела Александра. 3 часа пролетели как 1 минута! Гид умеет заинтересовать и погрузить в атмосферу города. Советую!
- ААлена10 апреля 2022Отзыв на: Знакомство со Смоленском: прогулка-квестНаталья потрясающий экскурсовод. Вместо 2х часов, провели более 3х часов вместе. Думала дети будут измотаны, но им тоже понравилось. Если бы не дождь, то могла бы весь день ходить с Натальей и слушать история Смоленска). Рекомендую
- ДДмитрий8 апреля 2022Наталья - очень приятный и интересный экскурсовод. Провела по всем достопримечательностям Смоленска с очень интересными историческим и рассказами и легендами. Все было супер! Однозначно рекомендую!
- ДДмитрий5 апреля 2022Отзыв на: Смоленск сквозь векаВадим - прекрасный эрудированный гид и при этом прекрасный рассказчик. Все понравилось
- ННаталья3 апреля 2022Экскурсию проводила не Наталья (у нее были какие-то дела), а Маргарита. Экскурсия очень интересная. Маршрут составлен грамотно, материал структурирован, подается интересно. Узнали много нового об удивительной женщине Тенишевой, создавшей настоящий творческий рай в своей усадьбе. Спасибо Маргарите за интересный рассказ!