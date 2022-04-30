Экскурсии по Смоленской области

Экскурсии в городах Смоленской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Смоленской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Смоленск
Вязьма

Индивидуальные экскурсии

Назад в СССР - путешествие в 20-й век
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
3900
за всё
Мы пройдем по центральным улицам города, сформировавшимся в довоенное и послевоенное время 20-го века
Смоленск
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
5
1 отзыв
2200
за всё
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Вязьма
Магия вечернего Смоленска
Магия вечернего Смоленска
1800
за всё
Вечером Смоленск особенно прекрасен! Мы прогуляемся по историческому центру
Смоленск
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
5
1 отзыв
2500
за всё
История Смоленска уходит своими корнями в седую старину
Смоленск
«Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
«Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
6500
за всё
Вязьма славится военной доблестью и мужеством, уникальными храмами
Смоленск
«Доблесть и красота пряничного града» - обзорная экскурсия по Вязьме
«Доблесть и красота пряничного града» - обзорная экскурсия по Вязьме
3500
за всё
Уютный городок Смоленской области всегда встречает радушно
Смоленск
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
3400
за всё
Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив
Смоленск
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
3600
за всё
Смоленск
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
5600
за всё
Смоленск

Групповые экскурсии

Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
5
4 отзыва
500
за чел.
Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю
Смоленск
Смоленские жемчужины
Смоленские жемчужины
5
3 отзыва
1990
за чел.
Что мы знаем о Смоленске
Смоленск
Смоленск - город удивительных историй
Смоленск - город удивительных историй
5
2 отзыва
400
за чел.
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
Смоленск
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Смоленск вчера, сегодня, завтра
4.9
97 отзывов
500
за чел.
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Смоленск
«Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсия
«Смоленск: вдоль и поперек» - групповая обзорная экскурсия
5
70 отзывов
600
за чел.
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее хитросплетениях
Смоленск

Обзорные по городам

«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
5
1 отзыв
2500
за всё
История Смоленска уходит своими корнями в седую старину
Смоленск
«Доблесть и красота пряничного града» - обзорная экскурсия по Вязьме
«Доблесть и красота пряничного града» - обзорная экскурсия по Вязьме
3500
за всё
Уютный городок Смоленской области всегда встречает радушно
Смоленск
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
5
4 отзыва
500
за чел.
Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю
Смоленск
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
Смоленск: пешеходная аудиоэкскурсия по Старому городу
590
за чел.
Смоленск
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
5
3 отзыва
3900
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
Смоленск
Смоленск - город удивительных историй
Смоленск - город удивительных историй
5
2 отзыва
400
за чел.
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
Смоленск
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
2000
за всё
Прогуливаясь по Соборному холму, мы прикоснёмся к более чем тысячелетней истории города
Смоленск
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
5
6 отзывов
2000
за всё
Вы уже видели главные достопримечательности города, но хотите заглянуть туда, куда не ступала нога туриста
Смоленск
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
5
20 отзывов
2500
за всё
Вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете события прошлых столетий
Смоленск

Туры на автомобиле

Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
5
3 отзыва
3900
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
Смоленск
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
5
4 отзыва
9000
за всё
Путешествие в царство зубров и знакомство с лошадьми Пржевальского
Смоленск
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
5
55 отзывов
2300
за всё
Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
Смоленск
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
5
67 отзывов
2500
за всё
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Смоленск

Последние отзывы об экскурсиях по Смоленской области

  • Н
    Нина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Аленой. Один нюанс- при заказе экскурсии на сайте не отмечено, что за «автомобильный» вариант надо доплачивать 500 ₽, тк экскурсия позиционируется как автомобильная.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Несмотря на проливной дождь получили большое удовольствие. Наталья - эрудированный, любящий свой город человек. Она обладает умением слышать других людей и соответствовать их интересам и знаниям. С удовольствием будем рекомендовать ее своим знакомым.
  • С
    Светлана
    26 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Тысячелетняя история Смоленска
    Мы были с компанией в городе Смоленске, заказали экскурсию. Экскурсию нам проводила Наталья, на встречу пришла вовремя, что значит очень пунктуальный человек. Экскурсия понравилась, но нам показалось, что как-то мало рассказали про историю основания города. . Наталья очень хороший рассказчик. Спасибо за экскурсию
  • К
    Кира
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Елена знающий, любящий своё дело.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самобытный Смоленск
    Экскурсия очень понравилась! Нас было 4 человек двое взрослых и двое подростков. Гид Наталья,рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы касающиеся и истории города и настоящего времени. Мы узнали много интересных и новых фактов об истории города. Посоветовала куда ещё можно сходить самостоятельно. Провела экскурсию даже больше чем 3 часа. Большое ей спасибо! Обязательно порекомендую знакомым,кто поедет в Смоленск!
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск духовный
    Спасибо за экскурсию и интересный рассказ. Уходилась!
  • И
    Ирина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Смоленске с любовью
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Грамотный маршрут, интересный рассказ и, действительно, с любовью!
  • М
    Михаил
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тысячелетняя история Смоленска
    Интересно. Узнал много нового
  • И
    Ирина
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Экскурсия интересная и содержательная, грамотно выстроен маршрут. Гид Алена ненавязчива, подает материал с энтузиазмом, отвечает на все дополнительные вопросы, что показывает отличное владение материалом.
  • О
    Ольга
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись
    К сожалению, нам совсем не повезло с погодой(, но ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО с гидом Аленой! По экскурсии: интересно, увлекательно, познавательно, очень информативно, чувствуется большой объем знаний. Общаться с самого начала было легко, получили много подсказок и рекомендаций) В нашей ситуации большим бонусом стало, что часть прогулки была на автомобиле и это определенно добавило комфорта и положительных впечатлений, мы не устали и не замерзли) Рекомендую ли я? Определенно да! П. С. Название экскурсии просто огонь) и полностью отражает ее содержание!
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
    16 апреля 2022 года Михаил провёл для нас индивидуальную экскурсию по Смоленску. Не смотря на дождливую погоду, Михаил так вовлёк нас в рассказ про жизнь города, что 3 часа пролетели незаметно. Посетили главные достопримечательности, прогулялись по городу, узнали много новых удивительных фактов. Кажется, что Михаил знает ответы на все вопросы о городе, традициях, истории, магазинах и ресторанах. Посоветует стоящие сувениры и не откажет в фото))) Самое главное экскурсия грамотно организована по времени и нагрузке и совершенно не скучная (как это обычно бывает). Яркие факты, увлекательные вопросы и ответы на них, интересное повествование доступным языком и главное - по современному и с юмором!!! Спасибо за проведённую экскурсию! Желаем успехов в вашем деле!
  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Великолепная экскурсия. Однозначно рекомендую для знакомства со Смоленском с детьми школьного возраста.
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Экскурсия по тематике "Торгуй, воюй, молись" предполагает все стороны жизни горожан Смоленска. Очень удачный выбор для туристов не имеющих много свободного времени. Также выгодное отличие гида Алёны, то что она мобильна, может провести экскурсию на своем автомобиле или с вами на вашей машине. Данный вариант при минимуме свободного времени максимум полезной и интересной информации!
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самобытный Смоленск
    Наталья замечательный рассказчик. Влюблена в свой город и раскрыла перед нами всю красоту и величие города и его славную историю. Мы впечатлились! Спасибо!
  • Е
    Елена
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск вчера, сегодня, завтра
    Были на групповой экскурсии 09 апреля 2022г. Ольга прекрасно провела нам экскурсию, было очень интересно ее слушать. Речь лилась плавно, связно, видно было, как у нее самой горят глаза от рассказа, от знаний, от желания донести до нас все самое важное, интересное, рассказать как можно больше. Большое спасибо Ольге Ефимкиной. Рекомендуем однозначно.
  • А
    Анна
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самобытный Смоленск
    Экскурсию провела Александра. 3 часа пролетели как 1 минута! Гид умеет заинтересовать и погрузить в атмосферу города. Советую!
  • А
    Алена
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Наталья потрясающий экскурсовод. Вместо 2х часов, провели более 3х часов вместе. Думала дети будут измотаны, но им тоже понравилось. Если бы не дождь, то могла бы весь день ходить с Натальей и слушать история Смоленска). Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самобытный Смоленск
    Наталья - очень приятный и интересный экскурсовод. Провела по всем достопримечательностям Смоленска с очень интересными историческим и рассказами и легендами. Все было супер! Однозначно рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Смоленск сквозь века
    Вадим - прекрасный эрудированный гид и при этом прекрасный рассказчик. Все понравилось
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
    Экскурсию проводила не Наталья (у нее были какие-то дела), а Маргарита. Экскурсия очень интересная. Маршрут составлен грамотно, материал структурирован, подается интересно. Узнали много нового об удивительной женщине Тенишевой, создавшей настоящий творческий рай в своей усадьбе. Спасибо Маргарите за интересный рассказ!
ХОРОШО
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