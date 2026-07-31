Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Смоленской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
6000
₽
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
1490
₽
за всё
Узнать, зачем Волан-де-Морт наведывался домой к Глинке и как Роден связан с Оппенгеймером
5
1 отзыв
1790
₽
за всё
Пройти от древних стен до уютных улиц и собрать картину города: историю, атмосферу и характер
5
10 отзывов
990
₽
за всё
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Город-щит, город-ключ, город-герой - и его непростая судьба
6500
₽
за всё
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
5
5 отзывов
4500
₽
за всё
Увезти с собой не только красивые кадры, но и ощущение тепла и лёгкости
9300
₽
за всё
Главные символы города со стратегическим положением
5
3 отзыва
10500
₽
за всё
Про варяг, русов и настольные игры
Групповые экскурсии
1800
₽
за чел.
«Невидимый гость»: ключ в другую реальность - наушники
5
2 отзыва
900
₽
за чел.
Представить древнюю историю Смоленска, проезжая по местам, где кипела жизнь первых поселенцев
5
33 отзыва
1365
₽
за чел.
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
5
8 отзывов
2900
₽
за чел.
Проплыть по Днепру и полюбоваться видами города с воды
5
246 отзывов
900
₽
за чел.
Увидеть все самые красивые и интересные места древнего города за 2,5 часа
5
146 отзывов
2400
₽
за чел.
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
5
44 отзыва
2400
₽
за чел.
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
4.9
77 отзывов
2400
₽
за чел.
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Обзорные по городам
от
6000
₽
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
5
2 отзыва
4700
₽
за всё
Шикарные виды, панорамные площадки - весь город как на ладони
5
5 отзывов
6200
₽
за всё
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
5
3 отзыва
7200
₽
за всё
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
7000
₽
за всё
Откройте Смоленск с новой стороны — за пределами классических маршрутов. Вы увидите Дом-коммуну, крепостную стену, современные городские скульптуры и ...
5000
₽
за всё
Тематическая обзорная экскурсия по Смоленску, посвящённая его роли в русской истории. Маршрут через ключевые площади, парки и улицы к Успенскому собор...
5
495 отзывов
5500
₽
за всё
Отправляемся знакомиться со Смоленском! Увидим знаменитую Крепостную стену, посетим памятники героям войн и прогуляемся по атмосферному историческому ...
5
144 отзыва
6000
₽
за чел.
Мы познакомимся с историческим центром Смоленска, где до сих пор стоят дворянские и купеческие особняки. Вы увидите знаменитую крепость времен Бориса ...
5
84 отзыва
9000
₽
за всё
Откройте многовековую историю Смоленска через его архитектурные и духовные памятники. Выберите экскурсию по интересам: от глубокого погружения в истор...
Водные прогулки
5
8 отзывов
2900
₽
за чел.
Проплыть по Днепру и полюбоваться видами города с воды
Туры на автомобиле
5
3 отзыва
10500
₽
за всё
Про варяг, русов и настольные игры
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Экскурсия по Смоленску знакомит с архитектурой домонгольского периода и историей города XII века. Во время прогулки вы увидите древние храмы, узнаете ...
5
13 отзывов
8500
₽
за всё
Пройти по набережной и улицам, побеседовать о Глинке, Твардовском и стойкости смолян
5
5 отзывов
6200
₽
за всё
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
5
3 отзыва
7200
₽
за всё
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
4.8
17 отзывов
6500
₽
за всё
Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
5
10 отзывов
8000
₽
за всё
Про смелые идеи князей Тенишевых и известных художников
5
84 отзыва
9000
₽
за всё
Откройте многовековую историю Смоленска через его архитектурные и духовные памятники. Выберите экскурсию по интересам: от глубокого погружения в истор...
4.9
16 отзывов
9000
₽
за всё
Исследуйте разные грани истории Смоленской земли — от древних славянских поселений до трагических событий XX века. Выберите экскурсию по интересам: гл...
Гастрономические туры
6000
₽
за всё
Приглашаем на увлекательную экскурсию по живописным улицам и скверам Смоленска, где вы узнаете о местных гастрономических традициях, сформировавшихся ...
5
20 отзывов
от
15000
₽
за всё
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
5
50 отзывов
10000
₽
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
Последние отзывы об экскурсиях по Смоленской области
Ю
Дата посещения: 29 июл 2026
Мы, супружеская пара пенсионеров из Санкт-Петербурга, сомневались в выборе экскурсии. Смущало такое официальное название. Но сразу с нашим экскурсоводом Юлией
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Т
Дата посещения: 30 мая 2026
Экскурсия с Маргаритой Красовой была великолепной и прошла на одном дыхании! Маргарита - настоящий профессионал своего дела, благодаря ей сложилась целостная картина истории города.
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Ш
Дата посещения: 17 мая 2026
Александра, спасибо огромное! Очень интересно и познавательно. Дети были вовлечены в процесс. В конце экскурсии ответили на все вопросы на знание материала))) А вообще, Смоленск- замечательный город. Обязательно вернёмся!
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Т
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее
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Т
Дата посещения: 3 апр 2026
Большое спасибо Алёне за прекрасную экскурсию "Смоленск- город на 7 холмах".Незабываемо,очень интересно,запало в душу. Алёна, еще раз спасибо и удачи в вашем деле!!!
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Е
Дата посещения: 1 мая 2026
Увлекательная экскурсия по Смоленску, самые положительные эмоции. От города и его истории в восторге! Алёна великолепный экскурсовод-рассказчик и водитель, оживила
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Е
Дата посещения: 16 апр 2026
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
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В
Дата посещения: 4 апр 2026
Огромное спасибо Денису Борисенко за прекрасную экскурсию! Отличные впечатления, новые знания, заряд энергии! Вероника
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И
Дата посещения: 28 мар 2026
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор фактов, а настоящий рассказ человека, который влюблен в свой город. Супер.
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Г
Дата посещения: 24 фев 2026
Гид Алёна -высококлассный эрудированный специалист. Экскурсии были интересны и пожилым и школьнику. Большое спасибо. Успехов!
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