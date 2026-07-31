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у нас сложились доверительные отношения. Местами казалось, что они переходили в семейные. Юлия с поразительной любовью и осведомлённостью рассказывала нам об истории смоленщины. Мы узнали такие факты о городе, которые не найдёшь и в Интернете. Если бы не Юлия, мы, пожилые люди, не смогли бы попасть в Свято-Успенский кафедральный собор, находящийся на большой высоте над городом. Обладая такими энциклопедическими историческими знаниями, хотели бы, чтобы такой специалист, минуя Москву, прямиком приехал в наш Санкт-Петербург. Нам такие люди очень нужны. Спасибо за экскурсию!