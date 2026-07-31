Мои заказы

Экскурсии по Смоленской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Смоленской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Смоленск
Вязьма

Индивидуальные экскурсии

Личное свидание со Смоленском
Личное свидание со Смоленском
от
6000
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Смоленск
Квест-прогулка без гида «Известные люди Смоленщины»
Квест-прогулка без гида «Известные люди Смоленщины»
1490
за всё
Узнать, зачем Волан-де-Морт наведывался домой к Глинке и как Роден связан с Оппенгеймером
Смоленск
Квест-прогулка по Смоленску без гида
Квест-прогулка по Смоленску без гида
5
1 отзыв
1790
за всё
Пройти от древних стен до уютных улиц и собрать картину города: историю, атмосферу и характер
Смоленск
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
5
10 отзывов
990
за всё
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Смоленск
Трагедии Смоленска в годы Великой Отечественной войны (на вашем авто)
Трагедии Смоленска в годы Великой Отечественной войны (на вашем авто)
5
1 отзыв
7000
за всё
Город-щит, город-ключ, город-герой - и его непростая судьба
Смоленск
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске
6500
за всё
Любоваться колоритом города, слушать о его истории и рисовать или писать его с натуры
Смоленск
Фотопрогулка по Смоленску
Фотопрогулка по Смоленску
5
5 отзывов
4500
за всё
Увезти с собой не только красивые кадры, но и ощущение тепла и лёгкости
Смоленск
Щит, ключ и герой России - Смоленск
Щит, ключ и герой России - Смоленск
9300
за всё
Главные символы города со стратегическим положением
Смоленск
Из Смоленска - в Гнёздово, к курганам и викингам
Из Смоленска - в Гнёздово, к курганам и викингам
5
3 отзыва
10500
за всё
Про варяг, русов и настольные игры
Смоленск

Групповые экскурсии

Театрализованная экскурсия по Смоленску - аудиоспектакль с гидом
Театрализованная экскурсия по Смоленску - аудиоспектакль с гидом
1800
за чел.
«Невидимый гость»: ключ в другую реальность - наушники
Смоленск
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
Велоэкскурсия по Гнёздовским курганам
5
2 отзыва
900
за чел.
Представить древнюю историю Смоленска, проезжая по местам, где кипела жизнь первых поселенцев
Смоленск
Смоленск военный
Смоленск военный
5
2 отзыва
2200
за чел.
Окунуться в историю города и во времена трёх войн
Смоленск
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
«Град велик и мног людьми» - прогулка по древнему Смоленску
5
33 отзыва
1365
за чел.
Погрузиться в прошлое города и услышать легенды крепостной стены
Смоленск
По Смоленску - на «диванном флоте»
По Смоленску - на «диванном флоте»
5
8 отзывов
2900
за чел.
Проплыть по Днепру и полюбоваться видами города с воды
Смоленск
Однажды в Смоленске
Однажды в Смоленске
5
246 отзывов
900
за чел.
Увидеть все самые красивые и интересные места древнего города за 2,5 часа
Смоленск
Смоленск и Польша
Смоленск и Польша
5
146 отзывов
2400
за чел.
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Смоленск
Смоленск в годы оккупации
Смоленск в годы оккупации
5
44 отзыва
2400
за чел.
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Смоленск
Сказочные жители Смоленска
Сказочные жители Смоленска
4.9
77 отзывов
2400
за чел.
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Смоленск

Обзорные по городам

Личное свидание со Смоленском
Личное свидание со Смоленском
от
6000
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Смоленск
Соборный холм - сердце Смоленска
Соборный холм - сердце Смоленска
5
2 отзыва
4700
за всё
Шикарные виды, панорамные площадки - весь город как на ладони
Смоленск
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
5
5 отзывов
6200
за всё
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
Смоленск
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
5
3 отзыва
7200
за всё
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
Смоленск
Альтернативная обзорная экскурсия «Второе знакомство со Смоленском»
Альтернативная обзорная экскурсия «Второе знакомство со Смоленском»
7000
за всё
Откройте Смоленск с новой стороны — за пределами классических маршрутов. Вы увидите Дом-коммуну, крепостную стену, современные городские скульптуры и ...
Смоленск
Смоленск в логике Русской истории - тематическая обзорная экскурсия
Смоленск в логике Русской истории - тематическая обзорная экскурсия
5000
за всё
Тематическая обзорная экскурсия по Смоленску, посвящённая его роли в русской истории. Маршрут через ключевые площади, парки и улицы к Успенскому собор...
Смоленск
Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом
Большая обзорная экскурсия по Смоленску с индивидуальным гидом
5
495 отзывов
5500
за всё
Отправляемся знакомиться со Смоленском! Увидим знаменитую Крепостную стену, посетим памятники героям войн и прогуляемся по атмосферному историческому ...
Смоленск
Индивидуальная обзорная прогулка по старому Смоленску
Индивидуальная обзорная прогулка по старому Смоленску
5
144 отзыва
6000
за чел.
Мы познакомимся с историческим центром Смоленска, где до сих пор стоят дворянские и купеческие особняки. Вы увидите знаменитую крепость времен Бориса ...
Смоленск
Смоленск: древние храмы, крепость и история города-щита
Смоленск: древние храмы, крепость и история города-щита
5
84 отзыва
9000
за всё
Откройте многовековую историю Смоленска через его архитектурные и духовные памятники. Выберите экскурсию по интересам: от глубокого погружения в истор...
Смоленск

Водные прогулки

По Смоленску - на «диванном флоте»
По Смоленску - на «диванном флоте»
5
8 отзывов
2900
за чел.
Проплыть по Днепру и полюбоваться видами города с воды
Смоленск

Туры на автомобиле

Из Смоленска - в Гнёздово, к курганам и викингам
Из Смоленска - в Гнёздово, к курганам и викингам
5
3 отзыва
10500
за всё
Про варяг, русов и настольные игры
Смоленск
Храмы XII века - пешеходная экскурсия по домонгольскому Смоленску
Храмы XII века - пешеходная экскурсия по домонгольскому Смоленску
5
1 отзыв
7000
за всё
Экскурсия по Смоленску знакомит с архитектурой домонгольского периода и историей города XII века. Во время прогулки вы увидите древние храмы, узнаете ...
Смоленск
Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком
Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком
5
13 отзывов
8500
за всё
Пройти по набережной и улицам, побеседовать о Глинке, Твардовском и стойкости смолян
Смоленск
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
5
5 отзывов
6200
за всё
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
Смоленск
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
Из Смоленска в Катынский лес: место памяти и скорби двух народов
5
3 отзыва
7200
за всё
Знакомство с трагическими страницами истории 20 века - без цензуры и через живой диалог
Смоленск
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
4.8
17 отзывов
6500
за всё
Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
Смоленск
Из Смоленска - в усадьбу Талашкино
Из Смоленска - в усадьбу Талашкино
5
10 отзывов
8000
за всё
Про смелые идеи князей Тенишевых и известных художников
Смоленск
Смоленск: древние храмы, крепость и история города-щита
Смоленск: древние храмы, крепость и история города-щита
5
84 отзыва
9000
за всё
Откройте многовековую историю Смоленска через его архитектурные и духовные памятники. Выберите экскурсию по интересам: от глубокого погружения в истор...
Смоленск
Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
Катынь, Гнездово и бункер Гитлера: загадки истории Смоленской земли
4.9
16 отзывов
9000
за всё
Исследуйте разные грани истории Смоленской земли — от древних славянских поселений до трагических событий XX века. Выберите экскурсию по интересам: гл...
Смоленск

Гастрономические туры

«Вкусная Смоленщина»: прогулка по городу с гастрономическим акцентом
«Вкусная Смоленщина»: прогулка по городу с гастрономическим акцентом
6000
за всё
Приглашаем на увлекательную экскурсию по живописным улицам и скверам Смоленска, где вы узнаете о местных гастрономических традициях, сформировавшихся ...
Смоленск
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
5
20 отзывов
от
15000
за всё
Открыть интересные места города в компании профессионального гида-бармена
Смоленск
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
5
50 отзывов
10000
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческим местам, город в любопытных деталях и фотосессия в подарок
Смоленск

Последние отзывы об экскурсиях по Смоленской области

Ю
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Дата посещения: 29 июл 2026
Мы, супружеская пара пенсионеров из Санкт-Петербурга, сомневались в выборе экскурсии. Смущало такое официальное название. Но сразу с нашим экскурсоводом Юлией
читать дальшеуменьшить

у нас сложились доверительные отношения. Местами казалось, что они переходили в семейные. Юлия с поразительной любовью и осведомлённостью рассказывала нам об истории смоленщины. Мы узнали такие факты о городе, которые не найдёшь и в Интернете. Если бы не Юлия, мы, пожилые люди, не смогли бы попасть в Свято-Успенский кафедральный собор, находящийся на большой высоте над городом. Обладая такими энциклопедическими историческими знаниями, хотели бы, чтобы такой специалист, минуя Москву, прямиком приехал в наш Санкт-Петербург. Нам такие люди очень нужны. Спасибо за экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Самобытный Смоленск
Дата посещения: 30 мая 2026
Экскурсия с Маргаритой Красовой была великолепной и прошла на одном дыхании! Маргарита - настоящий профессионал своего дела, благодаря ей сложилась целостная картина истории города.
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Смоленск для детей
Дата посещения: 17 мая 2026
Александра, спасибо огромное! Очень интересно и познавательно. Дети были вовлечены в процесс. В конце экскурсии ответили на все вопросы на знание материала))) А вообще, Смоленск- замечательный город. Обязательно вернёмся!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Флёново - застывшая сказка
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее
читать дальшеуменьшить

удачном времени посещения экскурсии. Смогли осмотреть все спокойно и внимательно. За это спасибо Юлии!!! Еще раз Вам спасибо и удачи в вашем деле!!! Однозначно рекомендую эту экскурсии с гидом Юлией!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 3 апр 2026
Большое спасибо Алёне за прекрасную экскурсию "Смоленск- город на 7 холмах".Незабываемо,очень интересно,запало в душу. Алёна, еще раз спасибо и удачи в вашем деле!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 1 мая 2026
Увлекательная экскурсия по Смоленску, самые положительные эмоции. От города и его истории в восторге! Алёна великолепный экскурсовод-рассказчик и водитель, оживила
читать дальшеуменьшить

историю города. Грамотно продуманный маршрут, насладились прогулкой без усталости. Особенно ценно, что насыщенная программа одинаково захватила и взрослых, и наших детей-подростков. Огромное спасибо за чудесный вечер в Смоленске!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Однажды в Смоленске
Дата посещения: 16 апр 2026
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Несмотря на дождливую погоду, получили массу положительных эмоций. Наталья- супер экскурсовод. Интересно, познавательно, эмоционально.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Дата посещения: 4 апр 2026
Огромное спасибо Денису Борисенко за прекрасную экскурсию! Отличные впечатления, новые знания, заряд энергии! Вероника
Вам был полезен этот отзыв?
И
По Смоленску - вечером
Дата посещения: 28 мар 2026
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор фактов, а настоящий рассказ человека, который влюблен в свой город. Супер.
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Хочу поблагодарить нашего гида Александра, за экскурсию по Смоленску 28 марта! Это был не просто набор
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Смоленск: город на 7 холмах
Дата посещения: 24 фев 2026
Гид Алёна -высококлассный эрудированный специалист. Экскурсии были интересны и пожилым и школьнику. Большое спасибо. Успехов!
Вам был полезен этот отзыв?