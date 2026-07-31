Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тульской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
1200
₽
за чел.
Аудиопрогулка с эффектом погружения по историческому центру города
4.9
85 отзывов
от
4000
₽
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Неклассический маршрут по малоизвестным тульским достопримечательностям Всероссийского масштаба
15000
₽
за всё
Познакомиться с природой и историей Мосбасса на месте бывшего угольного разреза
9000
₽
за всё
Вы посетите старинный монастырь, узнаете о традициях филимоновской игрушки и попробуете себя в роли мастера на мастер-классе. Программа также включает...
5500
₽
за всё
Во время прогулки вы увидите дворянские и купеческие кварталы, познакомитесь с религиозным и культурным разнообразием города и научитесь замечать исто...
5500
₽
за всё
Вы узнаете, чем занимались жители слободы, какие ремёсла приносили городу известность и как складывался их повседневный уклад. Прогулка проходит по ме...
5500
₽
за всё
Во время экскурсии вы узнаете о легендарных оружейниках и металлургах, о зарождении самоварного производства и о традициях тульских гончаров. Маршрут ...
Групповые экскурсии
5
13 отзывов
3200
₽
за чел.
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
5
2 отзыва
7600
₽
за чел.
Увидеть бирюзовые озёра, необычные ландшафты и роскошную дворянскую усадьбу Тульской области
7600
₽
за чел.
Побывать на родине Матроны Московской и у мемориалов Куликовской битвы
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Узнать секреты выращивания эринги, вёшенок и шиитаке, собрать субстрат и попробовать необычные блюда
4.9
16 отзывов
1300
₽
за чел.
Атмосферная прогулка в наушниках - история голосом самого города
5
5 отзывов
2270
₽
за чел.
Понять, как выбрать кофе домой, и насладиться медленной дегустацией
4
1 отзыв
5940
₽
за чел.
Путешествие из Тулы в Ясную Поляну и на станцию Ясенки и «Козлова Засека»
5900
₽
за чел.
Открыть для себя главные места литературного заповедника и его музеи (билеты включены)
5
2 отзыва
1500
₽
за чел.
Выпить кофе как императрица и узнать о её родственных связях с городом
Обзорные по городам
4.9
85 отзывов
от
4000
₽
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
4.9
16 отзывов
1300
₽
за чел.
Атмосферная прогулка в наушниках - история голосом самого города
7500
₽
за всё
Вы узнаете о роли Тульского кремля в защите южных рубежей государства и о старинной дороге Муравский шлях. Во время прогулки вы увидите древние храмы,...
4.7
8 отзывов
1950
₽
за чел.
А также дегустация чая и пряника в Универмаге тульских брендов
5
176 отзывов
5300
₽
за всё
Вы знаете, как пряник и самовар связаны друг с другом? Это главные символы города Тулы! Я предлагаю вам прогуляться по центральным улочкам города и по...
5
11 отзывов
3500
₽
за всё
В удобном часовом формате экспресс-экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями Тулы. На ваш выбор — два маршрута. Отправля...
5
163 отзыва
6000
₽
за всё
Что вы знаете о Туле? Скорее всего вы слышали о тульском прянике, тульском самоваре, Тульском оружейном заводе… Познакомитесь с городом мастеров побли...
5
27 отзывов
4800
₽
за всё
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
5500
₽
за всё
От древних храмов до местных деликатесов
Билеты
26000
₽
за всё
Легкая и увлекательная, но при этом насыщенная информацией экскурсия проведет вас по интересным местам, где вы сможете продегустировать средневековые ...
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Неклассический маршрут по малоизвестным тульским достопримечательностям Всероссийского масштаба
15000
₽
за всё
Познакомиться с природой и историей Мосбасса на месте бывшего угольного разреза
9000
₽
за всё
Вы посетите старинный монастырь, узнаете о традициях филимоновской игрушки и попробуете себя в роли мастера на мастер-классе. Программа также включает...
5
4 отзыва
13300
₽
за всё
Лев Толстой часто остаётся «классиком из учебника» — вне живого контекста его решений, конфликтов и последнего пути. Эта поездка собирает цельную исто...
5
9 отзывов
14900
₽
за всё
Из шумного города - к тишине полей и любимым местам великого писателя
3700
₽
за чел.
Узнать, как делают машины, и стать частью производственного процесса
5
33 отзыва
14500
₽
за всё
В Тульской области сохранился толстовский дух, ведь в этих краях писатель провёл большую часть жизни вместе со своей семьёй. Давайте вместе отправимся...
4.6
31 отзыв
7150
₽
за чел.
Вы погрузитесь в мир средневековой истории и побываете на месте легендарной битвы, где когда-то Мамаево войско потерпело грандиозное поражение. Кулико...
5
24 отзыва
8000
₽
за чел.
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Гастрономические туры
5
13 отзывов
3200
₽
за чел.
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Узнать секреты выращивания эринги, вёшенок и шиитаке, собрать субстрат и попробовать необычные блюда
5
5 отзывов
2270
₽
за чел.
Понять, как выбрать кофе домой, и насладиться медленной дегустацией
5
2 отзыва
1500
₽
за чел.
Выпить кофе как императрица и узнать о её родственных связях с городом
5
2 отзыва
6000
₽
за всё
Познакомиться с философией напитка и попробовать настоящие сорта на медитативной церемонии в Туле
2500
₽
за чел.
Предлагаем вам расширенную программу для уверенных в себе кулинаров и гурманов, желающих прикоснуться ко всем тайнам пряничного мастерства! Вместе мы ...
от
7500
₽
за всё
Пробовать вкусные тульские бренды и послушать истории о них
5
8 отзывов
5000
₽
за чел.
Прочувствовать Тулу - от фабричного гудка до литературных тайн
5
15 отзывов
2000
₽
за чел.
Узнать приметы настоящего калача и продегустировать его части, а перед этим - испечь по всем правила
Последние отзывы об экскурсиях по Тульской области
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Анастасия очень интересно, с лёгким юмором рассказывала о достопримечательностях. Большое ей спасибо. Ничего лишнего, но всё очень познавательно.
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И
Дата посещения: 26 июл 2026
Очень благодарны экскурсоводу Светлане, которая смогла не только познакомить с городом, но и поделиться своей любовью к нему.
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М
Дата посещения: 12 июл 2026
Неплохая экскурсия. Рассказчиком была Дарья. Очень приятная эрудированная девушка.
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Я
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную и содержательную экскурсию по Туле. Узнали симпатичные подробности о городе и жителях, о традициях и истории. Все в непринужденной, почти домашней беседе. Экскурсия, как и сам город, оставили самые приятные впечатления!
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А
Дата посещения: 10 июл 2026
Очень хорошо. Прекрасный гид: отменная организация, интереснейший рассказ.
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Н
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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В
Дата посещения: 9 июн 2026
Спасибо большое Андрею, ншему экскурсоводу , за глубокий и интересный рассказ по истории вашего города. Нам очень понравилось .Душевность и историчность чередовались с юмором и опросами.Чудно!
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Н
Дата посещения: 30 мая 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!
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Е
Дата посещения: 6 мая 2026
Дарья - великолепный мастер и отличный рассказчик! Большое спасибо, нам очень понравилось ☺️
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А
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень хочется оставить отзыв о прекрасной работе гида Оксаны Васильевны. Мы брали экскурсию , чтобы получить обзор и детям было
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