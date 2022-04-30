Н Никита 5 Отзыв на: Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Отлично прошла экскурсия по городу, остались очень довольны. Узнали много нового и какие места стоит посетить. Рекомендую!

О Ольга 5 Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу Все прекрасно, большое спасибо!

Н Наталья 5 Отзыв на: Тула для всей семьи Экскурсию провела Татьяна, я была с сыном 12л. Татьяна живо рассказывала с позитивом,сыну дала карту на которой он делал заметки. Узнали историю города и о его промыслах. Не утомительно,время быстро пролетело. Спасибо большое Татьяне!

М Мария 5 Отзыв на: Тула для всей семьи Добрый день, экскурсию нам проводила Мария) Она заранее написала всю информацию, порекомендовала много мест куда сходить, что посмотреть, где покушать и что купить! В общем она прям молодец!!! Интересно рассказывает, хорошо распределяет время, знает всю историю в деталях, с ней экскурсия прошла на одном дыхании!!! Не зря про неё хорошие отзывы!!!

А Анастасия 5 Отзыв на: Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия Грамотный маршрут, прекрасный экскурсовод, было очень познавательно и интересно, спасибо!

Е Елена 5 Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу Нам все очень понравилось, спасибо большое.

А Анна 5 Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу Огромное спасибо Александре за экскурсию! Такая позитивная энергетика, живая подача, юмор, интересные факты, которые не найдешь в путеводителях. Однозначно рекомендуем!

С Светлана 5 Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу Большое спасибо Александре за интересный рассказ о Туле. Очень чувствуется, что Александра любит город и гордится его историей. Было очень инткресно!

Т Татьяна 5 Отзыв на: По центральной улице Тулы Были на экскурсии с Марией. Девушка с необыкновенно красивыми глазами. Были группой из 4х человек. Получили огромное удовольствие. Информации много, но подавалась очень грамотно. Воспринималась легко. Понравилось всем без исключений (включая взрослую дочь, 14 лет). Конечно экскурсия с экскурсоводом не сравнится с обычной пешей прогулкой.

А Аркадий 5 Отзыв на: Тула - первое знакомство Игорь-отличный гид в команде тульских экскурсоводов. Показал, рассказал, объяснил что к чему в центральной исторической части города. И хотя погода выдалась таковой, что мы очень пожалели, что не взяли зонтики, на качестве и продолжительности экскурсии это не сказалось никак. Маэстро, спасибо! С Вами были познавательно, интересно и непринуждённо.

С Светлана 5 Отзыв на: Тульский кремль: путешествие в Средние века Очень хорошая экскурсия, спасибо

М Марина 5 Отзыв на: Тула - город героев и мастеров Нашу экскурсию проводила Татьяна. Она чудесный рассказчик и обаятельный человек. Экскурсия проходила в центре Тулы и на территории Тульского Кремля. За три часа мы узнали много интересных фактов об истории города, его создании, замечательных людях, которые проживали на его территории в разное время. Татьяна проводила свой рассказ неторопливо и со знанием дела. Она очень рада, что Тула становится городом, который можно рассматривать для посещения не только в течение одного дня, потому что он обновляется для туристов во всех отношениях. Экскурсия была насыщена датами, разными курьезными деталями, связанными с тем или иным событием, а также подробным описанием того или иного объекта, к которому мы подходили во время экскурсии. Повествование Татьяны о минувших временах, происходивших в Туле, приоткрыло для нас еще одну страницу в истории нашей страны, Мы выражаем огромную благодарность Татьяне за чудесно проведенное время, несмотря на ненастную погоду. С помощью ее рассказа мы смогли понять и оценить великое значение этого города в истории России. Очень рекомендуем обращаться к ее услугам, если Вас интересует история Тула и ее будущее.

Е Евгения 5 Отзыв на: Тула для всей семьи Были компанией 8 человек. Экскурсаводом у нас был Денис. После заказа экскурсии сразу отписался, представлися, в дальнейшем прислал уточнение по месту встречи, помогал сориентироваться. Нам в целом все понравилось: получили общее представление об истории Тулы, интересных событиях и фактах, узнали немного о жизни современной Тулы, получили ответы на заданные вопросы. Индивидуальные экскурсии вообще очень комфортны, особенно если комания немаленькая)

Н Наталья 5 Отзыв на: Тула - первое знакомство Благодаря экскурсии получили интересную и достаточно полную информацию о городе, людях, истории. Очень содержательно и познавательно. Хороший маршрут по основным достопримечательностям города. Большое спасибо Игорю за проведенную экскурсию!

О Оксана 5 Отзыв на: Тула - первое знакомство Понравилась экскурсия с Игорем. У нас было много вопросов, мы их бесконечно задавали, практически на все получили ответ. Вопросы не сбивали Игоря с толка. Так возможно только с человеком, знающим материал и любящим свой город. Невозможно знать всё, если от нас поступал вопрос, на который сходу не ответить, Игорь спокойно говорил: "А это интересно, надо будет узнать".

Е Елена 5 Отзыв на: О Туле - с интересом и любовью Ольга, прекрасный экскурсовод. Показала все значимые места в Туле. Рассказывала с интересом и юмором. Побывали на росписи Филоновской игрушки. Соберёмся в Ясную Поляну,то только с ней. Очень рекомендую. Спасибо.

И Ирина 5 Отзыв на: Тула для всей семьи Для нас проводила экскурсию Галина, она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, познакомила нас с Тулой. Остались в восторге все - и взрослые и дети, никто не остался равнодушным. Время пролетело незаметно, даже плохая погода нисколько не испортила впечатление от прогулки. Галина рассказала историю города, основные достопримечательности, местные легенды и много всего интересного. Но мы поняли, что один день в Туле это очень мало - будем приезжать ещё!

М Мадина 5 Отзыв на: Тула для всей семьи Были на экскурсии семьей, с детьми 7 и 10 лет. Мне понравилось, услышала много интересных фактов. Наш экскурсовод Галя, великолепная😍! С душой относится к своему делу. Конечно, 7-летка не смог внимательно слушать и отвлекался, а старшему было интересно, тк проходят данный материал в школе. Маршрут не длинный, всё рядом, ходить на далекие расстояния не придётся. В конце экскурсии дети получили подарочки, чему очень обрадовались. И Галя дала рекомендации, где поесть и купить вкусные пряники. Остались довольны! Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: Тула - город героев и мастеров На экскурсии были двоем с мужем. В процессе экскурсии получили много информации о городе, его истории и жителях. Нам все понравилось и мы очень довольны, спасибо:)