Экскурсии по Тульской области

Экскурсии в городах Тульской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тульской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Тула
Венёв

Индивидуальные экскурсии

Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
3900
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Тула
Тула для детей и взрослых
Тула для детей и взрослых
5
28 отзывов
3500
за всё
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми
Тула
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
4000
за всё
Пешеходная информативная экскурсия по главной улице Тулы
Тула
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
5
1 отзыв
4500
за всё
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
Тула
Тульские святыни
Тульские святыни
4
2 отзыва
5000
за всё
Посетить древние храмы, вникнуть в детали архитектуры и услышать о чудотворных иконах
Тула
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
5
1 отзыв
3500
за всё
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Тула
Уездный Венёв
Уездный Венёв
5
1 отзыв
2000
за всё
Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру
Венёв
Большое путешествие в Ясную Поляну
Большое путешествие в Ясную Поляну
4.9
20 отзывов
8000
за всё
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Тула
Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи
4.9
9 отзывов
4500
за всё
Узнать о дворянском и купеческом чайном этикете и угоститься чаем со сладостями в тульских традициях
Тула

Групповые экскурсии

Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
от
4800
за чел.
Мы прогуляемся по винограднику, раскинувшегося на 1 Гектаре земли, где вы увидите потрясающую панораму виноградной
Тула
Кондуки из Тулы
Кондуки из Тулы
2300
за чел.
В 90 километрах от Тулы находится удивительное место
Тула
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
4.7
25 отзывов
1000
за чел.
Проехать по главным уголкам ремесленной столицы России и приоткрыть историю города
Тула
По Засечной черте (Одоев и Белёв)
По Засечной черте (Одоев и Белёв)
5000
за чел.
Тула
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
5
8 отзывов
1400
за чел.
Пообщаться с дружелюбными животными и послушать о хозяйских буднях
Тула
Тула - оружейная столица
Тула - оружейная столица
5
1 отзыв
2690
за чел.
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по историческому центру Тулы
Тула
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
4.9
25 отзывов
1000
за чел.
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее
Тула
Культура города мастеров
Культура города мастеров
2590
за чел.
Обзорная экскурсия по центральной улице Тулы
Тула
О Туле - на прогулке по Старому городу
О Туле - на прогулке по Старому городу
4.9
146 отзывов
500
за чел.
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Тула

Обзорные по городам

Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
3900
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Тула
Тула для детей и взрослых
Тула для детей и взрослых
5
28 отзывов
3500
за всё
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми
Тула
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
5
1 отзыв
4500
за всё
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
Тула
Уездный Венёв
Уездный Венёв
5
1 отзыв
2000
за всё
Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру
Венёв
Тула - город героев и мастеров
Тула - город героев и мастеров
4.9
216 отзывов
3500
за всё
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Тула
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
5
1 отзыв
5000
за всё
Тула
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
4
1 отзыв
8000
за всё
Со своим самоваром в Тулу не ездят
Тула
С интересом - об оружейной столице России
С интересом - об оружейной столице России
5
10 отзывов
4000
за всё
Город мастеров - Тула, является ещё и городом оружейников, прогулявшись со мной вы
Тула
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
4.7
25 отзывов
1000
за чел.
Проехать по главным уголкам ремесленной столицы России и приоткрыть историю города
Тула

Туры на автомобиле

Большое путешествие в Ясную Поляну
Большое путешествие в Ясную Поляну
4.9
20 отзывов
8000
за всё
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Тула
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
8500
за всё
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Тула
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле
5
3 отзыва
10500
за всё
Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула
Тула
Здравствуй, Тула
Здравствуй, Тула
5
11 отзывов
4600
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями «города мастеров» на авто-пешеходной экскурсии
Тула
Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы
5
5 отзывов
6800
за всё
Посетить первое ратное поле России и познакомиться с героями Куликовской битвы
Тула
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
6700
за всё
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
Тула
Из Тулы - в старинный Венёв
Из Тулы - в старинный Венёв
5
3 отзыва
6800
за всё
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
Тула
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
5
2 отзыва
4000
за всё
Авторская прогулка по историко-литературным местам с погружением в дворянскую эпоху города
Тула
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
4.8
23 отзыва
7000
за всё
Полюбоваться голубыми озерами и сделать фотографии с другой планеты
Тула

Последние отзывы об экскурсиях по Тульской области

  • Н
    Никита
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Отлично прошла экскурсия по городу, остались очень довольны. Узнали много нового и какие места стоит посетить. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу
    Все прекрасно, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула для всей семьи
    Экскурсию провела Татьяна, я была с сыном 12л. Татьяна живо рассказывала с позитивом,сыну дала карту на которой он делал заметки. Узнали историю города и о его промыслах. Не утомительно,время быстро пролетело. Спасибо большое Татьяне!
  • М
    Мария
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула для всей семьи
    Добрый день, экскурсию нам проводила Мария) Она заранее написала всю информацию, порекомендовала много мест куда сходить, что посмотреть, где покушать и что купить! В общем она прям молодец!!! Интересно рассказывает, хорошо распределяет время, знает всю историю в деталях, с ней экскурсия прошла на одном дыхании!!! Не зря про неё хорошие отзывы!!!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
    Грамотный маршрут, прекрасный экскурсовод, было очень познавательно и интересно, спасибо!
  • Е
    Елена
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу
    Нам все очень понравилось, спасибо большое.
  • А
    Анна
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу
    Огромное спасибо Александре за экскурсию! Такая позитивная энергетика, живая подача, юмор, интересные факты, которые не найдешь в путеводителях. Однозначно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - на прогулке по Старому городу
    Большое спасибо Александре за интересный рассказ о Туле. Очень чувствуется, что Александра любит город и гордится его историей. Было очень инткресно!
  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По центральной улице Тулы
    Были на экскурсии с Марией. Девушка с необыкновенно красивыми глазами. Были группой из 4х человек. Получили огромное удовольствие. Информации много, но подавалась очень грамотно. Воспринималась легко. Понравилось всем без исключений (включая взрослую дочь, 14 лет). Конечно экскурсия с экскурсоводом не сравнится с обычной пешей прогулкой.
  • А
    Аркадий
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула - первое знакомство
    Игорь-отличный гид в команде тульских экскурсоводов. Показал, рассказал, объяснил что к чему в центральной исторической части города. И хотя погода выдалась таковой, что мы очень пожалели, что не взяли зонтики, на качестве и продолжительности экскурсии это не сказалось никак. Маэстро, спасибо! С Вами были познавательно, интересно и непринуждённо.
  • С
    Светлана
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тульский кремль: путешествие в Средние века
    Очень хорошая экскурсия, спасибо
  • М
    Марина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула - город героев и мастеров
    Нашу экскурсию проводила Татьяна. Она чудесный рассказчик и обаятельный человек. Экскурсия проходила в центре Тулы и на территории Тульского Кремля. За три часа мы узнали много интересных фактов об истории города, его создании, замечательных людях, которые проживали на его территории в разное время. Татьяна проводила свой рассказ неторопливо и со знанием дела. Она очень рада, что Тула становится городом, который можно рассматривать для посещения не только в течение одного дня, потому что он обновляется для туристов во всех отношениях. Экскурсия была насыщена датами, разными курьезными деталями, связанными с тем или иным событием, а также подробным описанием того или иного объекта, к которому мы подходили во время экскурсии. Повествование Татьяны о минувших временах, происходивших в Туле, приоткрыло для нас еще одну страницу в истории нашей страны, Мы выражаем огромную благодарность Татьяне за чудесно проведенное время, несмотря на ненастную погоду. С помощью ее рассказа мы смогли понять и оценить великое значение этого города в истории России. Очень рекомендуем обращаться к ее услугам, если Вас интересует история Тула и ее будущее.
  • Е
    Евгения
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула для всей семьи
    Были компанией 8 человек. Экскурсаводом у нас был Денис. После заказа экскурсии сразу отписался, представлися, в дальнейшем прислал уточнение по месту встречи, помогал сориентироваться. Нам в целом все понравилось: получили общее представление об истории Тулы, интересных событиях и фактах, узнали немного о жизни современной Тулы, получили ответы на заданные вопросы. Индивидуальные экскурсии вообще очень комфортны, особенно если комания немаленькая)
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула - первое знакомство
    Благодаря экскурсии получили интересную и достаточно полную информацию о городе, людях, истории. Очень содержательно и познавательно. Хороший маршрут по основным достопримечательностям города. Большое спасибо Игорю за проведенную экскурсию!
  • О
    Оксана
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула - первое знакомство
    Понравилась экскурсия с Игорем. У нас было много вопросов, мы их бесконечно задавали, практически на все получили ответ. Вопросы не сбивали Игоря с толка. Так возможно только с человеком, знающим материал и любящим свой город. Невозможно знать всё, если от нас поступал вопрос, на который сходу не ответить, Игорь спокойно говорил: "А это интересно, надо будет узнать".
  • Е
    Елена
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - с интересом и любовью
    Ольга, прекрасный экскурсовод. Показала все значимые места в Туле. Рассказывала с интересом и юмором. Побывали на росписи Филоновской игрушки. Соберёмся в Ясную Поляну,то только с ней. Очень рекомендую. Спасибо.
  • И
    Ирина
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула для всей семьи
    Для нас проводила экскурсию Галина, она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, познакомила нас с Тулой. Остались в восторге все - и взрослые и дети, никто не остался равнодушным. Время пролетело незаметно, даже плохая погода нисколько не испортила впечатление от прогулки. Галина рассказала историю города, основные достопримечательности, местные легенды и много всего интересного. Но мы поняли, что один день в Туле это очень мало - будем приезжать ещё!
  • М
    Мадина
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула для всей семьи
    Были на экскурсии семьей, с детьми 7 и 10 лет. Мне понравилось, услышала много интересных фактов. Наш экскурсовод Галя, великолепная😍! С душой относится к своему делу. Конечно, 7-летка не смог внимательно слушать и отвлекался, а старшему было интересно, тк проходят данный материал в школе. Маршрут не длинный, всё рядом, ходить на далекие расстояния не придётся. В конце экскурсии дети получили подарочки, чему очень обрадовались. И Галя дала рекомендации, где поесть и купить вкусные пряники. Остались довольны! Спасибо!
  • А
    Анна
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тула - город героев и мастеров
    На экскурсии были двоем с мужем. В процессе экскурсии получили много информации о городе, его истории и жителях. Нам все понравилось и мы очень довольны, спасибо:)
  • М
    Максим
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Туле - с интересом и любовью
    Отличный экскурсовод! Экспертное владение историей города, интересная подача! Спасибо!
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