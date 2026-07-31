читать дальше уменьшить бы интересно, а получили занимательную прогулку с приятный и многознающим человеком. Дети не скучали и тоже сказали, что тетя мировая! Спасибо еще раз Оксане Васильевне за ее вдохновенную работу.

Обязательно приедем еще.

Очень хочется оставить отзыв о прекрасной работе гида Оксаны Васильевны. Мы брали экскурсию , чтобы получить обзор и детям было