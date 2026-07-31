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Экскурсии по Тульской области и городам

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Тула
Венёв

Индивидуальные экскурсии

Тула — следуй за светом
Тула — следуй за светом
от
1200
за чел.
Аудиопрогулка с эффектом погружения по историческому центру города
Тула
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
4.9
85 отзывов
от
4000
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Тула
Тула аптекарская и купеческая
Тула аптекарская и купеческая
6150
за всё
Узнать, как город жил, торговал и лечился
Тула
Тульская Голгофа - от расстрельного полигона до воздушного боя
Тульская Голгофа - от расстрельного полигона до воздушного боя
5
1 отзыв
3500
за чел.
Неклассический маршрут по малоизвестным тульским достопримечательностям Всероссийского масштаба
Тула
Загадочные Кондуки: поездка из Тулы
Загадочные Кондуки: поездка из Тулы
15000
за всё
Познакомиться с природой и историей Мосбасса на месте бывшего угольного разреза
Тула
Одоев: путешествие к филимоновской игрушке и кружевным традициям
Одоев: путешествие к филимоновской игрушке и кружевным традициям
9000
за всё
Вы посетите старинный монастырь, узнаете о традициях филимоновской игрушки и попробуете себя в роли мастера на мастер-классе. Программа также включает...
Тула
Старотульский променад - пешеходная прогулка по историческим кварталам
Старотульский променад - пешеходная прогулка по историческим кварталам
5500
за всё
Во время прогулки вы увидите дворянские и купеческие кварталы, познакомитесь с религиозным и культурным разнообразием города и научитесь замечать исто...
Тула
Прогулка по Чулково: гармонные и оружейные мотивы
Прогулка по Чулково: гармонные и оружейные мотивы
5500
за всё
Вы узнаете, чем занимались жители слободы, какие ремёсла приносили городу известность и как складывался их повседневный уклад. Прогулка проходит по ме...
Тула
Пешеходная экскурсия по Тульской Кузнецкой слободе
Пешеходная экскурсия по Тульской Кузнецкой слободе
5500
за всё
Во время экскурсии вы узнаете о легендарных оружейниках и металлургах, о зарождении самоварного производства и о традициях тульских гончаров. Маршрут ...
Тула

Групповые экскурсии

Семья Толстых: счастье по рецепту
Семья Толстых: счастье по рецепту
5
13 отзывов
3200
за чел.
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
Тула
Кондуки и Богородицкий дворец (из Тулы)
Кондуки и Богородицкий дворец (из Тулы)
5
2 отзыва
7600
за чел.
Увидеть бирюзовые озёра, необычные ландшафты и роскошную дворянскую усадьбу Тульской области
Тула
Из Тулы - в музей-заповедник «Куликово поле» и Себино
Из Тулы - в музей-заповедник «Куликово поле» и Себино
7600
за чел.
Побывать на родине Матроны Московской и у мемориалов Куликовской битвы
Тула
Путешествие в мир грибов: экскурсия на тульскую ферму с дегустацией
Путешествие в мир грибов: экскурсия на тульскую ферму с дегустацией
5
1 отзыв
2500
за чел.
Узнать секреты выращивания эринги, вёшенок и шиитаке, собрать субстрат и попробовать необычные блюда
Тула
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
4.9
16 отзывов
1300
за чел.
Атмосферная прогулка в наушниках - история голосом самого города
Тула
Кофейная экскурсия по Туле
Кофейная экскурсия по Туле
5
5 отзывов
2270
за чел.
Понять, как выбрать кофе домой, и насладиться медленной дегустацией
Тула
По дорогам Льва Толстого
По дорогам Льва Толстого
4
1 отзыв
5940
за чел.
Путешествие из Тулы в Ясную Поляну и на станцию Ясенки и «Козлова Засека»
Тула
Из Тулы - по знаковым местам Ясной Поляны (с посещением мемориального дома Толстого)
Из Тулы - по знаковым местам Ясной Поляны (с посещением мемориального дома Толстого)
5900
за чел.
Открыть для себя главные места литературного заповедника и его музеи (билеты включены)
Тула
Тула и Екатерина Великая
Тула и Екатерина Великая
5
2 отзыва
1500
за чел.
Выпить кофе как императрица и узнать о её родственных связях с городом
Тула

Обзорные по городам

Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
4.9
85 отзывов
от
4000
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Тула
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
4.9
16 отзывов
1300
за чел.
Атмосферная прогулка в наушниках - история голосом самого города
Тула
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Туле: история, пряники и самовары
Трёхчасовая обзорная экскурсия по Туле: история, пряники и самовары
7500
за всё
Вы узнаете о роли Тульского кремля в защите южных рубежей государства и о старинной дороге Муравский шлях. Во время прогулки вы увидите древние храмы,...
Тула
Музей оружия + обзорная экскурсия по Туле
Музей оружия + обзорная экскурсия по Туле
4.7
8 отзывов
1950
за чел.
А также дегустация чая и пряника в Универмаге тульских брендов
Тула
Дневная и ночная обзорная экскурсия по Туле
Дневная и ночная обзорная экскурсия по Туле
5
176 отзывов
5300
за всё
Вы знаете, как пряник и самовар связаны друг с другом? Это главные символы города Тулы! Я предлагаю вам прогуляться по центральным улочкам города и по...
Тула
Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)
Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)
5
11 отзывов
3500
за всё
В удобном часовом формате экспресс-экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями Тулы. На ваш выбор — два маршрута. Отправля...
Тула
Город мастеров: индивидуальная обзорная экскурсия по Туле
Город мастеров: индивидуальная обзорная экскурсия по Туле
5
163 отзыва
6000
за всё
Что вы знаете о Туле? Скорее всего вы слышали о тульском прянике, тульском самоваре, Тульском оружейном заводе… Познакомитесь с городом мастеров побли...
Тула
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
5
27 отзывов
4800
за всё
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
Тула
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
5500
за всё
От древних храмов до местных деликатесов
Венёв

Билеты

Тула гостеприимная - поём, едим, гуляем
Тула гостеприимная - поём, едим, гуляем
26000
за всё
Легкая и увлекательная, но при этом насыщенная информацией экскурсия проведет вас по интересным местам, где вы сможете продегустировать средневековые ...
Тула

Туры на автомобиле

Тульская Голгофа - от расстрельного полигона до воздушного боя
Тульская Голгофа - от расстрельного полигона до воздушного боя
5
1 отзыв
3500
за чел.
Неклассический маршрут по малоизвестным тульским достопримечательностям Всероссийского масштаба
Тула
Загадочные Кондуки: поездка из Тулы
Загадочные Кондуки: поездка из Тулы
15000
за всё
Познакомиться с природой и историей Мосбасса на месте бывшего угольного разреза
Тула
Одоев: путешествие к филимоновской игрушке и кружевным традициям
Одоев: путешествие к филимоновской игрушке и кружевным традициям
9000
за всё
Вы посетите старинный монастырь, узнаете о традициях филимоновской игрушки и попробуете себя в роли мастера на мастер-классе. Программа также включает...
Тула
По стопам Льва Толстого: индивидуальный тур из Тулы в Ясную Поляну
По стопам Льва Толстого: индивидуальный тур из Тулы в Ясную Поляну
5
4 отзыва
13300
за всё
Лев Толстой часто остаётся «классиком из учебника» — вне живого контекста его решений, конфликтов и последнего пути. Эта поездка собирает цельную исто...
Тула
По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну
По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну
5
9 отзывов
14900
за всё
Из шумного города - к тишине полей и любимым местам великого писателя
Тула
Из Тулы - на автомобильный завод HAVAL
Из Тулы - на автомобильный завод HAVAL
3700
за чел.
Узнать, как делают машины, и стать частью производственного процесса
Тула
Один день в Ясной Поляне (на транспорте туриста или гида)
Один день в Ясной Поляне (на транспорте туриста или гида)
5
33 отзыва
14500
за всё
В Тульской области сохранился толстовский дух, ведь в этих краях писатель провёл большую часть жизни вместе со своей семьёй. Давайте вместе отправимся...
Тула
К сердцу русской доблести: экскурсия на Куликово поле
К сердцу русской доблести: экскурсия на Куликово поле
4.6
31 отзыв
7150
за чел.
Вы погрузитесь в мир средневековой истории и побываете на месте легендарной битвы, где когда-то Мамаево войско потерпело грандиозное поражение. Кулико...
Тула
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
5
24 отзыва
8000
за чел.
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Тула

Гастрономические туры

Семья Толстых: счастье по рецепту
Семья Толстых: счастье по рецепту
5
13 отзывов
3200
за чел.
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
Тула
Путешествие в мир грибов: экскурсия на тульскую ферму с дегустацией
Путешествие в мир грибов: экскурсия на тульскую ферму с дегустацией
5
1 отзыв
2500
за чел.
Узнать секреты выращивания эринги, вёшенок и шиитаке, собрать субстрат и попробовать необычные блюда
Тула
Кофейная экскурсия по Туле
Кофейная экскурсия по Туле
5
5 отзывов
2270
за чел.
Понять, как выбрать кофе домой, и насладиться медленной дегустацией
Тула
Тула и Екатерина Великая
Тула и Екатерина Великая
5
2 отзыва
1500
за чел.
Выпить кофе как императрица и узнать о её родственных связях с городом
Тула
От сэнтя до гёкуро: дегустация японских чаёв с мастер-классом по завариванию
От сэнтя до гёкуро: дегустация японских чаёв с мастер-классом по завариванию
5
2 отзыва
6000
за всё
Познакомиться с философией напитка и попробовать настоящие сорта на медитативной церемонии в Туле
Тула
Мастер-класс «Замес по-тульски»
Мастер-класс «Замес по-тульски»
2500
за чел.
Предлагаем вам расширенную программу для уверенных в себе кулинаров и гурманов, желающих прикоснуться ко всем тайнам пряничного мастерства! Вместе мы ...
Тула
Индивидуальная экскурсия-дегустация «Тульские сладости»
Индивидуальная экскурсия-дегустация «Тульские сладости»
от
7500
за всё
Пробовать вкусные тульские бренды и послушать истории о них
Тула
Наследие меценатов: дворянские кварталы и Музей станка
Наследие меценатов: дворянские кварталы и Музей станка
5
8 отзывов
5000
за чел.
Прочувствовать Тулу - от фабричного гудка до литературных тайн
Тула
Мастер-класс по выпечке тульских калачей
Мастер-класс по выпечке тульских калачей
5
15 отзывов
2000
за чел.
Узнать приметы настоящего калача и продегустировать его части, а перед этим - испечь по всем правила
Тула

Последние отзывы об экскурсиях по Тульской области

Е
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Анастасия очень интересно, с лёгким юмором рассказывала о достопримечательностях. Большое ей спасибо. Ничего лишнего, но всё очень познавательно.
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И
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 26 июл 2026
Очень благодарны экскурсоводу Светлане, которая смогла не только познакомить с городом, но и поделиться своей любовью к нему.
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М
Тула и Екатерина Великая
Дата посещения: 12 июл 2026
Неплохая экскурсия. Рассказчиком была Дарья. Очень приятная эрудированная девушка.
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Я
Здравствуй, Тула
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную и содержательную экскурсию по Туле. Узнали симпатичные подробности о городе и жителях, о традициях и истории. Все в непринужденной, почти домашней беседе. Экскурсия, как и сам город, оставили самые приятные впечатления!
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А
По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну
Дата посещения: 10 июл 2026
Очень хорошо. Прекрасный гид: отменная организация, интереснейший рассказ.
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Н
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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В
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 9 июн 2026
Спасибо большое Андрею, ншему экскурсоводу , за глубокий и интересный рассказ по истории вашего города. Нам очень понравилось .Душевность и историчность чередовались с юмором и опросами.Чудно!
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Н
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Дата посещения: 30 мая 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!
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Е
Мастер-класс по выпечке и росписи тульских пряников
Дата посещения: 6 мая 2026
Дарья - великолепный мастер и отличный рассказчик! Большое спасибо, нам очень понравилось ☺️
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А
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень хочется оставить отзыв о прекрасной работе гида Оксаны Васильевны. Мы брали экскурсию , чтобы получить обзор и детям было
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бы интересно, а получили занимательную прогулку с приятный и многознающим человеком. Дети не скучали и тоже сказали, что тетя мировая! Спасибо еще раз Оксане Васильевне за ее вдохновенную работу.
Обязательно приедем еще.

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