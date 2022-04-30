Экскурсии в городах Тульской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тульской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3900
₽
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
5
28 отзывов
3500
₽
за всё
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми
4000
₽
за всё
Пешеходная информативная экскурсия по главной улице Тулы
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
4
2 отзыва
5000
₽
за всё
Посетить древние храмы, вникнуть в детали архитектуры и услышать о чудотворных иконах
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
5
1 отзыв
2000
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру
4.9
20 отзывов
8000
₽
за всё
Окунуться в мир Толстого и его произведений
4.9
9 отзывов
4500
₽
за всё
Узнать о дворянском и купеческом чайном этикете и угоститься чаем со сладостями в тульских традициях
Групповые экскурсии
от
4800
₽
за чел.
Мы прогуляемся по винограднику, раскинувшегося на 1 Гектаре земли, где вы увидите потрясающую панораму виноградной
4.7
25 отзывов
1000
₽
за чел.
Проехать по главным уголкам ремесленной столицы России и приоткрыть историю города
5
8 отзывов
1400
₽
за чел.
Пообщаться с дружелюбными животными и послушать о хозяйских буднях
5
1 отзыв
2690
₽
за чел.
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по историческому центру Тулы
4.9
25 отзывов
1000
₽
за чел.
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее
4.9
146 отзывов
500
₽
за чел.
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Обзорные по городам
3900
₽
за всё
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
5
28 отзывов
3500
₽
за всё
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
5
1 отзыв
2000
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру
4.9
216 отзывов
3500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
4
1 отзыв
8000
₽
за всё
Со своим самоваром в Тулу не ездят
5
10 отзывов
4000
₽
за всё
Город мастеров - Тула, является ещё и городом оружейников, прогулявшись со мной вы
4.7
25 отзывов
1000
₽
за чел.
Проехать по главным уголкам ремесленной столицы России и приоткрыть историю города
Туры на автомобиле
4.9
20 отзывов
8000
₽
за всё
Окунуться в мир Толстого и его произведений
8500
₽
за всё
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
5
3 отзыва
10500
₽
за всё
Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула
5
11 отзывов
4600
₽
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями «города мастеров» на авто-пешеходной экскурсии
5
5 отзывов
6800
₽
за всё
Посетить первое ратное поле России и познакомиться с героями Куликовской битвы
6700
₽
за всё
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
5
3 отзыва
6800
₽
за всё
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
5
2 отзыва
4000
₽
за всё
Авторская прогулка по историко-литературным местам с погружением в дворянскую эпоху города
4.8
23 отзыва
7000
₽
за всё
Полюбоваться голубыми озерами и сделать фотографии с другой планеты
Последние отзывы об экскурсиях по Тульской области
- ННикита30 апреля 2022Отлично прошла экскурсия по городу, остались очень довольны. Узнали много нового и какие места стоит посетить. Рекомендую!
- ООльга30 апреля 2022Все прекрасно, большое спасибо!
- ННаталья29 апреля 2022Экскурсию провела Татьяна, я была с сыном 12л. Татьяна живо рассказывала с позитивом,сыну дала карту на которой он делал заметки. Узнали историю города и о его промыслах. Не утомительно,время быстро пролетело. Спасибо большое Татьяне!
- ММария24 апреля 2022Добрый день, экскурсию нам проводила Мария) Она заранее написала всю информацию, порекомендовала много мест куда сходить, что посмотреть, где покушать и что купить! В общем она прям молодец!!! Интересно рассказывает, хорошо распределяет время, знает всю историю в деталях, с ней экскурсия прошла на одном дыхании!!! Не зря про неё хорошие отзывы!!!
- ААнастасия24 апреля 2022Грамотный маршрут, прекрасный экскурсовод, было очень познавательно и интересно, спасибо!
- ЕЕлена24 апреля 2022Нам все очень понравилось, спасибо большое.
- ААнна24 апреля 2022Огромное спасибо Александре за экскурсию! Такая позитивная энергетика, живая подача, юмор, интересные факты, которые не найдешь в путеводителях. Однозначно рекомендуем!
- ССветлана24 апреля 2022Большое спасибо Александре за интересный рассказ о Туле. Очень чувствуется, что Александра любит город и гордится его историей. Было очень инткресно!
- ТТатьяна23 апреля 2022Отзыв на: По центральной улице ТулыБыли на экскурсии с Марией. Девушка с необыкновенно красивыми глазами. Были группой из 4х человек. Получили огромное удовольствие. Информации много, но подавалась очень грамотно. Воспринималась легко. Понравилось всем без исключений (включая взрослую дочь, 14 лет). Конечно экскурсия с экскурсоводом не сравнится с обычной пешей прогулкой.
- ААркадий22 апреля 2022Игорь-отличный гид в команде тульских экскурсоводов. Показал, рассказал, объяснил что к чему в центральной исторической части города. И хотя погода выдалась таковой, что мы очень пожалели, что не взяли зонтики, на качестве и продолжительности экскурсии это не сказалось никак. Маэстро, спасибо! С Вами были познавательно, интересно и непринуждённо.
- ССветлана22 апреля 2022Очень хорошая экскурсия, спасибо
- ММарина20 апреля 2022Отзыв на: Тула - город героев и мастеровНашу экскурсию проводила Татьяна. Она чудесный рассказчик и обаятельный человек. Экскурсия проходила в центре Тулы и на территории Тульского Кремля. За три часа мы узнали много интересных фактов об истории города, его создании, замечательных людях, которые проживали на его территории в разное время. Татьяна проводила свой рассказ неторопливо и со знанием дела. Она очень рада, что Тула становится городом, который можно рассматривать для посещения не только в течение одного дня, потому что он обновляется для туристов во всех отношениях. Экскурсия была насыщена датами, разными курьезными деталями, связанными с тем или иным событием, а также подробным описанием того или иного объекта, к которому мы подходили во время экскурсии. Повествование Татьяны о минувших временах, происходивших в Туле, приоткрыло для нас еще одну страницу в истории нашей страны, Мы выражаем огромную благодарность Татьяне за чудесно проведенное время, несмотря на ненастную погоду. С помощью ее рассказа мы смогли понять и оценить великое значение этого города в истории России. Очень рекомендуем обращаться к ее услугам, если Вас интересует история Тула и ее будущее.
- ЕЕвгения19 апреля 2022Были компанией 8 человек. Экскурсаводом у нас был Денис. После заказа экскурсии сразу отписался, представлися, в дальнейшем прислал уточнение по месту встречи, помогал сориентироваться. Нам в целом все понравилось: получили общее представление об истории Тулы, интересных событиях и фактах, узнали немного о жизни современной Тулы, получили ответы на заданные вопросы. Индивидуальные экскурсии вообще очень комфортны, особенно если комания немаленькая)
- ННаталья19 апреля 2022Благодаря экскурсии получили интересную и достаточно полную информацию о городе, людях, истории. Очень содержательно и познавательно. Хороший маршрут по основным достопримечательностям города. Большое спасибо Игорю за проведенную экскурсию!
- ООксана18 апреля 2022Понравилась экскурсия с Игорем. У нас было много вопросов, мы их бесконечно задавали, практически на все получили ответ. Вопросы не сбивали Игоря с толка. Так возможно только с человеком, знающим материал и любящим свой город. Невозможно знать всё, если от нас поступал вопрос, на который сходу не ответить, Игорь спокойно говорил: "А это интересно, надо будет узнать".
- ЕЕлена18 апреля 2022Отзыв на: О Туле - с интересом и любовьюОльга, прекрасный экскурсовод. Показала все значимые места в Туле. Рассказывала с интересом и юмором. Побывали на росписи Филоновской игрушки. Соберёмся в Ясную Поляну,то только с ней. Очень рекомендую. Спасибо.
- ИИрина18 апреля 2022Для нас проводила экскурсию Галина, она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, познакомила нас с Тулой. Остались в восторге все - и взрослые и дети, никто не остался равнодушным. Время пролетело незаметно, даже плохая погода нисколько не испортила впечатление от прогулки. Галина рассказала историю города, основные достопримечательности, местные легенды и много всего интересного. Но мы поняли, что один день в Туле это очень мало - будем приезжать ещё!
- ММадина17 апреля 2022Были на экскурсии семьей, с детьми 7 и 10 лет. Мне понравилось, услышала много интересных фактов. Наш экскурсовод Галя, великолепная😍! С душой относится к своему делу. Конечно, 7-летка не смог внимательно слушать и отвлекался, а старшему было интересно, тк проходят данный материал в школе. Маршрут не длинный, всё рядом, ходить на далекие расстояния не придётся. В конце экскурсии дети получили подарочки, чему очень обрадовались. И Галя дала рекомендации, где поесть и купить вкусные пряники. Остались довольны! Спасибо!
- ААнна17 апреля 2022Отзыв на: Тула - город героев и мастеровНа экскурсии были двоем с мужем. В процессе экскурсии получили много информации о городе, его истории и жителях. Нам все понравилось и мы очень довольны, спасибо:)
- ММаксим17 апреля 2022Отзыв на: О Туле - с интересом и любовьюОтличный экскурсовод! Экспертное владение историей города, интересная подача! Спасибо!