Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого

Отправиться в село Муромцево и раскрыть тайны заброшенной дворянской усадьбы

Всего в 30 км от Владимира расположен редкий для средней полосы России архитектурно-парковый ансамбль.

Вы увидите словно сошедший с европейских средневековых картин замок, старинную церковь, руины павильонов и дендрологический парк. Раскроете, кому принадлежали эти владения и почему они пришли в упадок.
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Из Владимира - во «французский» замок Храповицкого
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по усадьбе

Мы посетим местный визит-центр, оценим макет усадьбы и посмотрим фильм о семье Храповицких. А потом музейный работник проведет нас по имению, подробно расскажет о всех постройках и парке. Во время прогулки мы увидим: главный дом, конный и скотный дворы, лодочный и музыкальный павильоны. А также зайдем в действующую церковь Александры Римской.

Архитектурные секреты

Замок Храповицкого удивит вас необычной архитектурой. Общий облик Главного усадебного дома напомнит старинные французские особняки в долине реки Луара, а башня — здания в стиле английской готики. Я раскрою, кто работал над проектом этого удивительного ансамбля, какие европейские шедевры могли стать его прототипами и как менялся облик замка на протяжении столетий.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты во дворец оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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