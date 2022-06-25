Всего в 30 км от Владимира расположен редкий для средней полосы России архитектурно-парковый ансамбль. Вы увидите словно сошедший с европейских средневековых картин замок, старинную церковь, руины павильонов и дендрологический парк. Раскроете, кому принадлежали эти владения и почему они пришли в упадок.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по усадьбе

Мы посетим местный визит-центр, оценим макет усадьбы и посмотрим фильм о семье Храповицких. А потом музейный работник проведет нас по имению, подробно расскажет о всех постройках и парке. Во время прогулки мы увидим: главный дом, конный и скотный дворы, лодочный и музыкальный павильоны. А также зайдем в действующую церковь Александры Римской.

Архитектурные секреты

Замок Храповицкого удивит вас необычной архитектурой. Общий облик Главного усадебного дома напомнит старинные французские особняки в долине реки Луара, а башня — здания в стиле английской готики. Я раскрою, кто работал над проектом этого удивительного ансамбля, какие европейские шедевры могли стать его прототипами и как менялся облик замка на протяжении столетий.

Организационные детали